Главное на 7 сентября (день)

ТЭК

До 1 января 2012 года работа по реформированию «Нафтогаза» будет завершена – Бойко

Работа по реформированию НАК «Нафтогаз Украины» будет завершена до 1 января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«До 1 января 2012 года эта работа будет завершена в нашей стране», - сказал министр.

Он также сообщил, что в следующем году компании, которые будут созданы, будут выставлены на приватизацию.

«В дальнейшем мы в следующем году выведем эти компании на приватизацию или путем ІРО, или путем продажи части пакетов через международные финансовые биржи», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом министр отметил, что приватизироваться будут не контрольные пакеты компаний.

«Я имею в виду «Газдобыча», «Трансгаз», «Черноморнефтегаз», «Укртранснефть» и еще несколько других», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что такая приватизация позволит привлечь дополнительные средства в объеме 10-12 миллиардов долларов, которые будут направлены на использование систем энергоэффективности и увеличение добычи газа в Украине.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 2 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование. Он также отметил, что кроме газодобывающей, из «Нафтогаза» будет выделена компания, занимающаяся транзитом газа. При этом Н.АЗАРОВ отметил, что прекращение существования компании "Нафтогаз Украины" также является поводом для пересмотра действующий газовых контрактов с «Газпромом».

Однако, как заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ, пересмотр газовых соглашений с Украиной возможен только в случае слияния "Газпрома" с "Нафтогазом», а при реорганизации украинской газовой компании ее правопреемник должен будет нести обязательства перед Россией, исполняя действующее соглашение.

3 сентября в Душанбе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что "Нафтогаз" не станет объединяться с "Газпромом".

По его словам, вопрос слияния "Нафтогаза" и "Газпрома" не следует рассматривать в контексте переговоров по снижению цены на российский газ.

Накануне пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что российская сторона не намерена вмешиваться в планы Киева по реформированию "Нафтогаза Украины", но исходит из того, что у компании должен остаться правопреемник по действующим международным соглашениям.

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Бойко рассказал о принципе работы "газовых" компаний после ликвидации "Нафтогаза"

Компании, которые в результате реформирования НАК «Нафтогаз Украины» будут заниматься транзитом и закупкой российского газа в Украине, будут иметь соответствующие контракты с «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«Компания, которая будет выполнять транзитные услуги для российского «Газпрома», она будет иметь соответствующий контракт с российским «Газпромом» по выполнению этих услуг. Компания, которая будет закупать российский газ для баланса страны, также будет иметь соответствующий контракт с российским «Газпромом», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Ю.БОЙКО сказал, что работа по реформированию НАК «Нафтогаз Украины» будет завершена до 1 января 2012 года.

Напомним, 2 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование. Он также отметил, что кроме газодобывающей, из «Нафтогаза» будет выделена компания, занимающаяся транзитом газа. При этом Н.АЗАРОВ отметил, что прекращение существования компании "Нафтогаз Украины" также является поводом для пересмотра действующий газовых контрактов с «Газпромом».

Однако, как заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ, пересмотр газовых соглашений с Украиной возможен только в случае слияния "Газпрома" с "Нафтогазом», а при реорганизации украинской газовой компании ее правопреемник должен будет нести обязательства перед Россией, исполняя действующее соглашение.

3 сентября в Душанбе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что "Нафтогаз" не станет объединяться с "Газпромом".

По его словам, вопрос слияния "Нафтогаза" и "Газпрома" не следует рассматривать в контексте переговоров по снижению цены на российский газ.

Накануне пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что российская сторона не намерена вмешиваться в планы Киева по реформированию "Нафтогаза Украины", но исходит из того, что у компании должен остаться правопреемник по действующим международным соглашениям.

***

Киев может предложить Москве еще один вариант "газового" сотрудничества

Киев может предложить Москве продавать Украине весь газ для стран Европы для дальнейшего выполнения международных контрактов «Газпрома» по поставкам газа в европейские страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сегодня на брифинге.

«Мы можем предложить весь газ перепродавать нам на границе, а мы дальше будем выполнять все европейские контракты, которые имеет эта компания («Газпром» - УНИАН)», - заявил Ю.БОЙКО.

Напомним, сегодня Ю,БОЙКО заявил, что Украина будет экспортировать свой газ в случае необходимости закупать у «Газпрома» большие объемы, чем необходимы стране.

Как сообщалось, 30 августа Ю.БОЙКО заявил, что Украина подала заявку на закупку у «Газпрома» в 2012 году 27 миллиардов кубометров газа против 40 миллиардов кубометров в 2011 году.

Законтрактованный объем газа НАК “Нафтогаз Украины” у ОАО «Газпром» в 2011 году составляет 40 млрд. куб. м газа.

30 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина в течение ближайших лет должна сократить объемы закупки российского газа в три раза. В частности, Н.АЗАРОВ отметил, что сейчас Украине дешевле использовать в качестве энергетического ресурса уголь, а не газ, несмотря на то, что ранее от использования угля отказывались, переводя котельные и электростанции на газ.

В то же время, глава Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) Константин СИМОНОВ заявил, что Украина будет оштрафована, если до 2019 года сократит импорт российского газа. По его словам, передает «Дело», штрафные санкции предусмотрены контрактом, подписанным между Москвой и Киевом.

31 августа в интервью журналистам в Москве глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР сказал, что Украина ежегодно обязана оплачивать не менее 33 миллиардов кубических метров российского газа по действующему контракту.

«В 2012 году «Газпром» может поставить в Украину и 27, и 26, и 29 млрд. кубических метров газа. И даже вообще не поставлять газ, если Украина этого захочет. Но вопрос вовсе не в этом, а в том, что в любом случае НАК «Нафтогаз Украины» будет оплачивать поставки из расчета не менее 33 млрд. кубометров», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он подчеркнул, что таковы условия «бери или плати» по действующему контракту.

Кроме того, А.МИЛЛЕР отметил, что эти условия применяются как в этом году, так и в течение всего срока контракта.

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Финансы

В законе о госзакупках предусмотрят преимущество отечественного товаропроизводителя

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил предусмотреть в законе о государственных закупках преимущество отечественных товаропроизводителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«На самом деле, успешный отечественный производитель не выиграл ни одного тендера на госзакупки, а посредники с его же товарами выигрывают. Это абсолютно неприемлемая система отношений в сфере госзакупок", - подчеркнул премьер. И добавил: "В изменениях к ней, которые я поручаю разработать, требую предусмотреть четкие преимущества для непосредственного производителя отечественной продукции».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

После этого представители Всемирного банка и Еврокомиссии высказали замечания к документу.

1 июня во время визита в Брюссель первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина планирует доработать закон о госзакупках, принятый 17 мая, с экспертами Всемирного банка.

17 июня Президент воспользовался правом вето в отношении закона и вернул документ в парламент со своими предложениями.

8 июля Верховная Рада приняла этот закон с учетом всех предложений Президента.

31 августа на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Минэкономразвития в течение двух недель подготовить предложение по изменению закона о государственных закупках с целью облегчения проведения тендерных процедур.

Н.АЗАРОВ отметил, что практика использования закона, который действует более года, выявила ряд недостатков. «В некоторых случаях системные жесткие процедуры, помноженные на безответственность чиновников, к примеру, в медицинской сфере, приводят к срыву закупок и правительству приходится принимать экстраординарные решения, чтобы спасти ситуацию. Совершенно очевидно, что в закон необходимо вносить определенные изменения, которые дадут возможность в исключительных случаях принимать оперативные решения, но и нести за них персональную ответственность. Нельзя допустить, чтобы заложником процедурной казуистики была вся страна», - сказал Н.АЗАРОВ.

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Еврокомиссия приветствует намерения Италии ограничить бюджетные расходы

Брюссель. Еврокомиссия приветствует намерения Италии ограничить бюджетные расходы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

“Европейская комиссия приветствует новые меры, обнародованные итальянским правительством”, - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Комиссия, в частности, приветствует намерения Италии закрепить принцип сбалансированного бюджета в Конституции, а также повысить пенсионный возраст для женщин в частном секторе с 60 до 65 лет.

По убеждению Комиссии, эти меры позволят Италии достигнуть согласованных в ЕС целей дефицита бюджета и будут способствовать уменьшению долга страны.

Как сообщал УНИАН, правительство Италии одобрило меры, направленные на экономию 45,5 млрд. евро. Сегодня за этот пакет будет голосовать Сенат страны, а до конца недели он должен быть передан в Палату депутатов.

Новые правительственные меры уже вызвали в стране массовые акции протеста.

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Агро

Депутаты предлагают ввести ограничения на рекламу пива как на рекламу алкоголя

Депутаты Андрей ШЕВЧЕНКО и Николай ТОМЕНКО (БЮТ) предлагают ввести на рекламу пива ограничения, действующие на рекламу алкоголя. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" (регистр. № 9099), зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Законопроектом предлагается распространить на рекламу пива и напитков, которые произведены на его основе, знаков для товаров и услуг, под которыми выпускается пиво, ограничения, предусмотренные для рекламы алкогольных напитков и соответствующих торговых марок.

Также предлагается на час (до 24 часов) продлить запрет на радио и телевидении рекламы алкогольных напитков, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки. Кроме того, предлагается запретить спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие указанного закона станет последовательным продолжением политики государства, направленной на ограничение потребления населением алкогольных напитков.

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Депутаты предлагают существенно повысить акциз на табачные изделия – законопроект

Народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО (фракция НУ-НС) инициирует существенное повышение акцизов на табачные изделия. Соответствующий законопроект (№ 9096) зарегистрирован в Верховной Раде.

Документом предлагается повысить специфическую ставку акцизного налога на сигареты без фильтра с 43,4 грн. до 80 грн. за 1 тыс. шт., адвалорную - с 20% до 30%. При этом минимальное налоговое обязательство должно составить 140 грн. за 1 тыс. шт. вместо действующих сегодня 61,47 грн.

Специальную ставку для сигарет с фильтром предполагается повысить с 96,21 грн. до 120 грн. за 1 тыс. шт., адвалорную - с 25% до 30%. При этом минимальное налоговое обязательство должно составить 200 грн. за 1 тыс. шт. вместо 160,35 грн., действующих сегодня.

Специальную ставку на сигары и сигариллы предлагается повысить с 149,66 грн. за 1 кг до 200 грн. за 1 кг. Специфическую ставку на табак для курения предлагается повысить с 74,83 грн. за 1 кг до 140 грн. за 1 кг.

«Принятие законопроекта увеличит цены на сигареты с фильтром приблизительно на 13-20% (при условии, что производители не увеличат безналоговую часть цены). Если годовой уровень инфляции будет составлять 10%, то реальная цена сигарет вырастет в среднем на 7%. Средняя номинальная цена сигарет с фильтром вырастет с нынешних 8,3 до 9,7 грн. за пачку, сигарет без фильтра – с 3,8 до 5,6 грн. за пачку, то есть приблизительно на 50%», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там также отмечается, что предлагается повысить ставки акцизного налога на сигареты без фильтра и другие табачные изделия для обеспечения последующего увеличения реальных цен на табачные изделия и закрепления тенденции к уменьшению распространения курения в Украине, которая также даст возможности получить дополнительные поступления в бюджет.

«Согласно прогнозам, в 2011 году от табачных акцизов в бюджет поступит приблизительно 16 млрд. грн. При принятии предложенного законопроекта в 2012 году прогнозируемые доходы бюджета от акцизного сбора на табачные изделия должны увеличиться до 18 млрд. грн., даже с учетом прогнозируемого уменьшения потребления сигарет в Украине и сокращения контрабанды сигарет из Украины», - говорится в пояснительной записке.

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Строительство

Правительство планирует ввести в Украине градостроительный мониторинг

Кабинет министров планирует ввести в Украине градостроительный мониторинг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, соответствующий проект правительственного постановления был разработан Минрегионстроем и утвержден комитетом.

Предусматривается, что в Украине появится система наблюдений, оценки и прогноза состояния и изменений объектов градостроения. С помощью мониторинга будет контролироваться информация относительно реализации генеральной схемы планирования и развития территории Украины; обеспечения устойчивого развития населенных пунктов; выполнения мероприятий программ экономического и социального развития территорий; динамики функционального использования земель; оценки экологического и санитарно-гигиенического состояния земель, водного и воздушного бассейнов, уровней шумового, электромагнитного и радиационного загрязнения; регистрации предоставления разрешений на выполнение строительных работ; планов приватизации и предоставления в аренду земельных участков под строительство и т.д.

Результаты мониторинга будут вноситься в базу данных градостроительного кадастра.

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Руководители областей до 10 октября должны отчитаться о подготовке к зиме

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил руководителям областей до 10 октября отчитаться о подготовке к осенне-зимнему периоду.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал сегодня за заседании Кабинета министров.

«До 10 октября все регионы должны подать комплексный отчет по подготовке к работе в осенне-зимний период», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Перекопанные дворы, разбросанные по улицам трубы, суета десятерых прорабов вокруг одного рабочего с лопатой, конечно, свидетельствует о бурной деятельности, но уже необходимо ее заканчивать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что до 1 октября предприятия топливно-энергетического комплекса должны быть полностью готовы к осенне-зимнему периоду.

При этом Н.АЗАРОВ обратил особое внимание на подготовку коммунальных служб к зимнему периоду. Премьер отметил, что необходимо помнить, что снег зимой «это не стихийное бедствие, а обычные осадки».

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