Украина надеется на содействие США в европейской интеграции - Янукович

Украина надеется на содействие США на пути европейской интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с заместителем министра обороны США по вопросам международной безопасности Александром ВЕРШБОУ.

«Очень важным вопросом для Украины является содействие Соединенных Штатов в становлении Украины как европейского государства и достижении нами прогресса на пути европейской интеграции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что развитие отношений со США является одним из приоритетных направлений украинской внешней политики, и Украина готова к развитию сотрудничества со США в формате стратегического партнерства.

Также В.ЯНУКОВИЧ заметил, что большое значение Украина придает своим отношениям с НАТО.