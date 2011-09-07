Анонс на 8 сентября

* Прем’єр-міністр України Микола Азаров відвідає з робочою поїздкою Сумську область.

* XІ сессия Совета руководителей высших органов финансового контроля государств-участников СНГ, которая будет длиться два дня. Тема заседания: вопросы роли и места высших органов финансового контроля государств - участников СНГ в контроле за использованием государственных средств, выделяемых на предупреждение и ликвидацию последствий природных и техногенных катастроф. В заседании примут участие делегации ВОФК 9 государств - участников СНГ, а также Латвийской Республики. Делегации посетят Государственное предприятие «Мобильный спасательный центр Министерства чрезвычайных ситуаций Украины».

* Состоится заседание коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины во главе с председателем Госатомрегулирования Еленой Миколайчук на тему: «Результаты государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности документов Южно-Украинской АЭС на предмет определения сейсмичности площадки Южно-Украинской АЭС с учетом инженерного запаса».

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.

* Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников посетит НСК «Олимпийский» - за месяц до официального открытия евроарены. По завершению - брифинг Б.Колесникова.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Акция протеста против внедрения в Украине внутренних биометрических паспортов». Пресс-конференция будет проходить одновременно с массовым митингом возле ВР Украины. В ходе пресс-конференции представители общественных организаций расскажут о тех угрозах для общества, которые заложены в принудительной замене внутренних бумажных паспортов на биометрические: паспорта со встроенными чипами радиочастотной идентификации (RFID-чип). Принудительная замена обычных паспортов на биометрические предусмотрена в законопроекте №8507, который 5 июля 2011 г. был принят в первом чтении. Участники: Вадим Колесниченко, народный депутат Украины; Олег Щербанюк, эксперт в области налогообложения; Николай Качко, председатель инициативной группы «За имя твое Человек»; Иоханна Керестинь, сопредседатель ВОО «Родительский комитет Украины». Пресс-конференция будет проводиться одновременно с митингом возле ВР Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-236-41-80. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится круглый стол "Три года во Всемирной Торговой Организации: последствия и вызовы для национального производителя". Участники: Дмитрий Олейник, председатель Совета Федерации работодателей Украины; Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Тариел Васадзе, председатель подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного урегулирования внешней торговли Комитета ВР Украины по вопросам налоговой и таможенной политики; Владимир Грановский, советник Председателя Верховного Совета Украины; Анатолий Гиршфельд, зам. председателя Совета Федерации работодателей Украины, Президент индустриальной группы "Украинская промышленная энергетическая компания"; Петр Порошенко, совладелец концерна "Укрпроминвест"; Александр Соколовский, президент ВО организаций работодателей предприятий легкой промышленности "Укрлегпром"; Николай Ярчук, гендиректор Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрсахар" и др.

* Состоится пресс-конференция министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка на тему: «Итоги работы АПК Украины за семь месяцев 2011 года».

* Состоится пресс-конференция на тему: "Рынок зерна в Украине: "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", посвященная ситуации на рынке АПК после сбора урожая. Участники: президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса; генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа.

* Пресс-конференция, посвященная итогам деятельности сельскохозяйственного сектора компании Дюпон и перспективам его роста, а также обсуждению актуальных тенденций аграрного рынка Украины. В ходе пресс-конференции Пол Шиклер, президент компании «Пионер Хай-Бред» (подразделение Дюпон, один из лидеров в селекции семян), сообщит о существенных инвестициях украинского представительства компании.

* Пресс-конференция на тему: «Рейтинг ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. 42 украинских компаний вышли в лидеры». Состоится презентация результатов пятого ежегодного рейтинга крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, который подготовила Международная аудиторско-консалтинговая компания «Делойт». Участники: Владимир Вахт, управляющий партнер «Делойт»; Олег Зверлин, менеджер «Делойт»; Святослав Горбань, директор по маркетингу "МТС Украина".

* Состоится пресс-конференция и.о. председателя ГНА в Киевской области Анатолия Петренко на тему: “Итоги работы за 8 месяцев 2011 года органов налоговой службы Киевской области”.

* Состоится пресс-конференция вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергея Тигипко на тему: „Практические аспекты реформирования пенсионного обеспечения”.

* Брифинг председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской.

* Брифинг народного депутата Украины В.Коновалюка на тему: "Государственный бюджет и другие важнейшие законопроекты в работе 9 сессии Верховной Рады".

* Состоится видеомост Москва-Киев на тему: "Газ - спорные вопросы в отношениях России и Украины. Мнения экспертов". Участники в Киеве: Александр Нарбут, независимый эксперт по энергетике; Валентин Землянский, независимый эксперт по энергетике, бывший руководитель пресс-службы "Нафтогаза Украины"; В Москве: Леонид Григорьев, зам. гендиректора, научный руководитель Российского энергетического агентства, профессор ГУ-ВШЭ; Андрей Конопляник, профессор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина, консультант правления Газпромбанка, советник правления "ГПБ Нефтегаз Сервисиз Б.В."; Татьяна Митрова, зав. отделом развития нефтегазового комплекса России и мира Института энергетических исследований РАН.

* Заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Вопросы: Об утверждении плана работы комиссии на период 9 сессии шестого созыва; Информация Фонда государственного имущества Украины о состоянии выполнения условий покупки-продажи пакета акций Запорожского алюминиевого комбината.

* Журнал Weekly.ua проведет круглый стол на тему: «Где в Украине жить хорошо?». Будут презентованы результаты первого посткризисного рейтинга качества жизни в регионах Украины. Участники: Максим Борода – зам. директора Международного центра перспективных исследований (руководитель исследования); Николай Пидвезяный - и.о. главного редактора еженедельника Weekly.ua; Руслан Крамаренко - зам. председателя КГГА; Павел Жила - председатель Государственной экологической инспекции Украины; Лилия Гриневич - координатор направления «Общество знаний» в Уряді Змін.

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