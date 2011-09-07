Главное на 7 сентября (вечер)

Энергетика

Кабинет министров Украины уполномочил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА на подписание Дополнительного соглашения №1 между правительством Украины и Европейским Союзом, представленным Еврокомиссией, к соглашению о финансировании программы «Поддержка выполнения Энергетической стратегии Украины в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии».

Как сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьера, соответствующее распоряжение, разработанное Министерством экономического развития и торговли Украины, одобрено на заседании Кабмина в среду, 7 сентября.

Заключение данного дополнительного соглашения осуществляется с целью продления на два года срока действия соглашения о финансировании программы «Поддержка выполнения Энергетической стратегии Украины в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии». Продолжение основного этапа внедрения Соглашения до 21 декабря 2014 года позволит Государственному агентству по энергоэффективности и энергосбережению завершить подготовку и начать реализацию проектов технической помощи.

В частности, идет речь о заключении контракта для реализации проекта дополнительной технической помощи, которая будет сопровождать внедрение программы прямой бюджетной поддержки. Пролонгация соглашения даст также возможность Госэнергоэффективности завершить проведение конкурсов и заключение грантовых контрактов на выполнение микропроектов, направленных на повышение энергоэффективности в малых городах.

НАК «Нафтогаз Украины» подписала договора о продаже «Украгазбанку» облигаций внутреннего государственного займа на 1 млрд. грн., «Дельта банку» - на 3,5 млрд. грн. на условиях РЕПО.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном Интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, количество ОВГЗ, которые проданы «Укргазбанку» (договор подписан 31 августа), составляет 1 млн. облигаций, цена обратного выкупа составит 1 млрд. 054,210 млн. грн. (без НДС), «Дельта банку» продано 3,5 млн. облигаций (договор подписан 2 сентября), цена обратного выкупа — 3 млрд. 578,593 млн. грн. (без НДС).

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО давала свои показания по уголовному делу относительно газовых соглашений 2009 года суду около 8 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, во время дачи показаний ей задавали вопросы все участники процесса – защитники, представитель государственного обвинения и председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ.

Судья Р.КИРЕЕВ пытался выяснить у Ю.ТИМОШЕНКО, кто и каким образом изготовлял директивы, которые были ею подписаны для делегации НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году на проведение переговоров с российским Газпромом. Кроме того, его интересовало количество копий директив, которые были заверены факсимиле ее подписи.

«Ни один руководитель никогда не знает, кем и когда напечатано, на каком компьютере или принтере его поручение. Это не та информация, которую обязан знать руководитель», - ответила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также отметила, что никоим образом не превышала своих служебных полномочий в 2009 году во время проведения правительственных переговоров с Россией и издания директив на продолжение переговоров для заключения газовых контрактов делегации НАК «Нафтогаз Украины».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО ссылалась на нормы действующего на то время закона о Кабинете министров, согласно которым она имела право «устанавливать отношения с предприятиями».

«Честно говоря, я надеялась на то, что президентские выборы сложатся немного по-другому, и поэтому и директивы, и эта составленная концепция сотрудничества в газовой сфере закладывала достаточно надежную перспективу и стратегию сотрудничества между Россией и Украиной в газовой сфере. Я не могла совершать вред на будущее Украины никоим образом», - подчеркнула экс-премьер.

Финансы

Международные валютные резервы Национального банка Украины в августе 2011 года увеличились на 1%, или на 391,52 млн. долл., – до 38 млрд. 205,55 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года (на 1 января было 34 млрд. 576,40 млн. долл.) золотовалютные резервы увеличились на 10,5%, или на 3 млрд. 629,15 млн. долл.

Также сообщается, что на 1 сентября в структуре резервов 36 млрд. 595 млн. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 8,49 млн. долл., золото – 1 млрд. 601,93 млн. долл.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в августе 2011 года вырос на 1,47% - до 4,409 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Согласно сообщению, количество участников Фонда по состоянию на 1 августа составляет 169 банков, количество временных участников – 8 банков.

Строительство

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «Об обеспечении соблюдения памятнико-охранного законодательства Украины (относительно недопущения строительных работ на территории памятника археологии национального значения «Город Владимира – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви»)».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало только 112 (при необходимых 226 - УНИАН) народных депутатов из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным проектом постановления предусматривалось заслушать информацию Кабинета министров Украины о концепции и состоянии музеефикации археологических остатков памятника археологии национального значения «Город Владимира – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви».

Кроме того, предусматривалось обратиться в Генеральную прокуратуру Украины по поводу проверки фактов принятия незаконных решений должностными лицами органов исполнительной власти всех уровней относительно проведения строительных работ на территории памятника археологии национального значения – «Город Владимира – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви» и проведения таких работ застройщиками, привлечения к ответственности виновных лиц и принятия мер с целью устранения нарушений законодательства.

Кабинет министров Украины должен был безотлагательно доложить о ходе выполнения музеефикации аутентичных остатков фундамента Десятинной церкви.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил необходимость подготовки нового проекта постановления, который бы предусматривал запрет на проведение строительства и поисковых работ до тех пор, пока не будет заключения ученых.

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(УНИАН)