Курс НБУ на 08.09.11

Официальный курс НБУ на 08.09.11 100 USD – 797.2700 (7 сентября – 797.2700)100 EUR – 1119.0482 (7 сентября – 1124.0710)10 RUR – 2.7035 (7 сентября – 2.6925)Учетные курсы банковских металлов на 08.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-147016.59(7 сентября-150763.76)961 XAG 10 Серебро-3267.21 (7 сентября-3336.57)962XPT10Платина-146458.5 (7 сентября-149647.58)964XPD10Палладий-59715.52(7 сентября-61070.88)

Официальный курс НБУ на 08.09.11 100 USD – 797.2700 (7 сентября – 797.2700) 100 EUR – 1119.0482 (7 сентября – 1124.0710) 10 RUR – 2.7035 (7 сентября – 2.6925) Учетные курсы банковских металлов на 08.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-147016.59(7 сентября-150763.76) 961 XAG 10 Серебро-3267.21 (7 сентября-3336.57) 962XPT10Платина-146458.5 (7 сентября-149647.58) 964XPD10Палладий-59715.52(7 сентября-61070.88)

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