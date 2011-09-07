Королевская: отчет правительства в ВР должен состояться не позже 7 октября

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленности и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что отчет правительства в парламенте должен состояться не позже 7 октября.

Об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила журналистам в Верховной Раде.

Она отметила, что зарегистрировала проект постановления № 9119 «О заслушивании информации Кабинета министров Украины о состоянии экономического и социального развития Украины за 2010 год и восемь месяцев 2011 года».

«Я до сих пор не увидела желания правительства предоставить отчет за полтора года своей деятельности. Именно поэтому я решила вынести этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады. Если господин АЗАРОВ не услышал мои обращения, то надеюсь, что он учтет мнение парламента», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она добавила, что отчет правительства в Верховной Раде должен состояться до начала бюджетного процесса на 2012 год. «Мы не можем начать подготовку Бюджета-2012, так и не услышав от правительства, чем жила страна последние полтора года. Поэтому, отчет правительства должен состояться не позже 7 октября 2011 года. Но наибольшее возмущение вызывает тот скандальный факт, что украинское правительство до сих пор работает без программы», - добавила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также сообщила, что завтра примет участие в работе «XXI Экономического форума» в г. Криница (Польша). «По приглашению польской стороны завтра я буду выступать с докладом на экономическом форуме. Безусловно, я коснусь и той ситуации, в которой оказалась украинская экономика и государство в целом. Власть вместо экономики занимается политикой, убивая экономику, и об этом сегодня нельзя молчать», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.