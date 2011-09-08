ДАЙДЖЕСТ СМИ за 8 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Генпрокуратура передала дело экс-главы Родовид Банка Сергея Щербины в суд» пишет - по данным Генеральной прокуратуры, бывший временный администратор Родовид Банка Сергей Щербина нанес материальный ущерб более чем на 300 млн. грн., еще около 45 млн. грн. были присвоены экс-банкиром и его сообщником…

http://delo.ua/finance/genprokuratura-peredala-delo-eks-glavy-rodovid-banka-sergeja-scherb-164058/

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Также «Дело» в публикации «Из-за Швейцарии в мире может начаться новая валютная война» пишет – Нацбанк страны, добиваясь «существенного и продолжительного ослабления швейцарского франка», установил минимальный допустимый предел снижения пары евро/франк на уровне 1,2 франка. Решение НБШ ограничить курс франка впервые с 1978 года является попыткой защитить интересы внешней торговли, которой идет в ущерб усиление национальной валюты…

http://delo.ua/finance/iz-za-shvejcarii-v-mire-mozhet-nachatsja-novaja-valjutnaja-vojna-164042/

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«Дело» в публикации «Украинские банки испытывают самый сильный за последние пять лет денежный голод» пишет - на украинском банковском рынке наблюдается острый дефицит денежных средств. Их объем на корсчетах банков на утро 7 сентября снизился до 11,7 млрд. грн. Это минимальное значение с 22 ноября 2006 года…

http://delo.ua/finance/ukrainskie-banki-ispytyvajut-samyj-silnyj-za-poslednie-pjat-let-164020/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабмин почувствовал приближение зимы», в котором пишет – вчера глава правительства Николай Азаров обсудил с министрами подготовку к отопительному сезону. Во время заседания Кабинета министров он призвал граждан максимально экономить энергоресурсы, назвав это демонстрацией патриотизма, а чиновников, которые сорвут подготовку к зиме, пообещал уволить. Предложение Николая Азарова, по мнению оппозиции, не исправит финансовое положение НАК "Нафтогаз Украины", а значит, отопительный сезон может оказаться под угрозой…

http://www.kommersant.ua/doc/1768243

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Без бутылки не разберешься», в котором пишет – малоизвестная британская инвесткомпания заявила о правах на бывшие флагманские бренды водочной компании "Союз-Виктан" и ее дистрибуцию. Этим она вызвала недовольство у банков-кредиторов, которые выиграли все суды в отношении своего бывшего клиента и получили права на его движимое и недвижимое имущество. Банкам трудно будет извлечь быструю выгоду из этих активов, в то время как британскому фонду не составит труда наладить прибыльный бизнес с использованием наиболее ценных активов "Союз-Виктана", считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1768247

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Издание «Экономические известия» в публикации «Нацбанк распишется золотом» пишет – НБУ генерирует одну идею за другой. На этот раз для снижения спроса населения на инвалюту и драгметаллы уже в ближайшее время регулятор эмитирует еще один вид ценных бумаг, которые в народе условно прозвали «золотыми сертификатами»…

http://finance.eizvestia.com/full/nacbank-raspishetsya-zolotom

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Выплавка стали снизится», в котором пишут - на фоне замедления роста развитых экономик мира в течение трех ближайших месяцев экспортные цены на украинскую сталь снизятся на 5-10%, а производство — на 2-5%, прогнозируют эксперты…

http://markets.eizvestia.com/full/vyplavka-stali-snizitsya

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«Экономические известия» публикуют материал «Правительство отпирается от овсяного кризиса», в котором пишут - чиновники уверяют: урожая овса, который собрала Украина, хватит, чтобы не допустить роста цен на овсяную крупу. Предложение этого зерна перекрывает внутреннюю потребность минимум на 10%. Однако полностью успокоить потребителя мешают данные о неважном качестве собранной культуры, а также то, что ровно год назад правительство почти теми же словами убеждало о стабильности на рынке другой продовольственной культуры – гречки…

http://markets.eizvestia.com/full/pravitelstvo-otpiraetsya-ot-ovsyanogo-krizisa

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Газета «Сегодня» в публикации «Маски-шоу в «Эпицентре»: перераспределение долей, регионал И. или политическое давление»» пишет – вчера сотрудники СБУ ворвались в офис строительного супермаркета, учредителем которого еще недавно была секретарь Киеврады Галина Герега…

http://www.segodnya.ua/news/14286362.html

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Также «Сегодня» в публикации «Мобильных станций проверки ТО не будет» пишет – первый замглавы АП Ирина Акимова раскритиковала главу МВД Анатолия Могилева за лишние услуги, которые его ведомство планировало внедрить для автолюбителей: «Я обратилась к Могилеву, чтобы он публично опроверг заявления о том, что для проведения техосмотра будут использоваться мобильные станции. Могилев в присутствии президента сказал, что закон об отмене ТО будет выполняться, а информация будет опровергнута»…

http://www.segodnya.ua/news/14286382.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Сценарии поглощения Нафтогаза: «белорусский» отклонили, на очереди «сербский» пишет – разделение "Нафтогаза" на структурные составляющие будет бессмысленным без проведения дальнейшей их приватизации. А вот тут и возникают огромные риски перехода этих активов под контроль все того же «Газпрома»...

http://economics.unian.net/rus/detail/101359

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Локомотив» разбился» пишет – вчера под Ярославлем разбился самолет Як-42 с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Из находившихся в лайнере 43 пассажиров и членов экипажа выжило лишь двое…

http://www.vedomosti.ru/lifestyle/news/1360158/lokomotiv_razbilsya

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Также «Ведомости» в публикации «Минобороны загоняет свои предприятия на обслуживание в госбанки» пишут – предприятия российского холдинга «Оборонсервис» по приказу Минобороны переводят все свои счета, через которые проходят десятки миллиардов рублей в год, в госбанки…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1360156/zaschitniki_deneg_oboronki

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Издание «Известия» в публикации «На территории столицы уместятся четыре национальных парка» пишет – на присоединяемой к столице территории, которая пройдет между Киевским и Варшавскими шоссе почти до Калужской области, планируется расположить 3–4 национальных природных парка площадью более 1 тыс. га (10 кв. км) каждый и не меньше сотни других природно-рекреационных объектов…

http://www.izvestia.ru/news/499823

(УНИАН)