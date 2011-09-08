Завтра Клюев посетит с рабочим визитом Польшу

Завтра, 9 сентября, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ посетит с рабочим визитом Республику Польша, где примет участие в XXI экономическом форуме в г. Крыница-Здруй.

Как сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьер-министра, в рамках экономического форума А. КЛЮЕВ примет участие в Конференции министров экономики государств-членов «Восточного партнерства». Тема для обсуждения на конференции: «Расширение единого рынка на страны «Восточного партнерства» - взаимовыгодный толчок для экономического роста - новая концепция политики соседства».

В конференции также запланировано участие вице-премьер-министра, министра экономики Польши Вальдемара ПАВЛЯКА, министра экономики Армении Тиграна ДАВТЯНА; министра экономики Грузии Веры КОБАЛИЯ, вице-премьер-министра, министра экономики Республики Молдова Валериу ЛАЗАРЯ; министра экономического развития Азербайджана Шахина МУСТАФАЕВА.

XXI Международный экономический форум в Крынице проходит под лозунгом «Европейские дилеммы: партнерство или противоборство?». Организаторы пригласили более 1700 участников из Европы, Центральной Азии и США. В программе Форума предусмотрено проведение пленарных заседаний и около 100 панелей, разделенных на 11 тематических блоков.

Экономический форум в г. Крыница-Здруй - крупнейшее такого формата традиционное мероприятие в Центральной и Восточной Европе, организаторы которого позиционируют его как «Восточный Давос».

В основе экономического форума в Крынице лежит идея обмена опытом в процессе формирования экономики на рыночных принципах, проведение приватизации, внедрение новых технологий и технологических процессов для производства конкурентоспособных товаров, оперативного реагирования на изменения рынка и т. п. К участию в Форуме приглашаются известные политики, парламентарии, предприниматели, бизнесмены, финансисты, которые влияют на формирование государственной экономической политики в своих странах и которые в ежедневной практике реализуют торгово-экономическое сотрудничество в этом регионе Европы.

Ежегодно заседания Форума широко освещаются ведущими польскими и европейскими СМИ (около 100 редакций).