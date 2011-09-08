«ЭКО-маркет»: цены стали ещё ниже

С 1 сентября все супермаркеты сети перешли на конкурентное ценообразование и формируют цены на основании рыночного уровня цен. Специально для этого в компании на постоянной основе работает отдел конкурентного мониторинга. Ежедневно специалисты отдела проверяют свыше 2000 цен во всех торговых точках для того, чтобы цены на всю продукцию в Сети «ЭКО-маркет» были ниже, а постоянные покупатели могли себе позволить приобрести больше товаров на свои деньги.

«Мы внедрили оперативное реагирование на все изменения цен на рынке для того, чтобы клиенты могли покупать товары по наиболее привлекательным ценам всегда, не зависимо от своего уровня дохода и других факторов. Особое внимание мы уделяем товарам повседневного спроса, социальным продуктам, а также наличию в наших магазинах широкого ассортимента качественных овощей, фруктов, свежего мяса и рыбы по низким ценам», – заявил генеральный директор ООО «ЕКО» Виктор Повница.

Основной задачей отдела конкурентного мониторинга в «ЭКО-маркет» является контроль цен на самые популярные среди покупателей товары. Низкие цены для конечных потребителей – главный приоритет работы компании.

Сеть экономных супермаркетов «ЭКО-маркет» хорошо известна своими ценовыми акциями, благодаря которым тратить на покупку продуктов питания можно значительно меньше. Постоянные покупатели знают, что в продуктовых супермаркетах «ЭКО-маркет» их ждут постоянные скидки, акции, распродажи, специальные предложения, много подарков и бонусов. Но в своем стремлении усовершенствовать ценовую политику «ЭКО-маркет» не стоит на месте.

Новый сервис от «ЭКО-маркет» является частью стратегической программы сети «Экономия-360», в рамках которой «ЭКО-маркет» в 2011 году инвестирует в цены более 1 млн. грн.