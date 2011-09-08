Суд приобщил к делу Тимошенко большинство документов, заявленных в качестве доказательств вины

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ частично удовлетворил ходатайство государственного обвинения о приобщении к материалам уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО новых доказательств, которые подтверждают в ее действиях наличие состава преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после рассмотрения ходатайства государственного обвинения объявил судья Р.КИРЕЕВ.

В частности, к делу приобщена консолидированная финансовая отчетность НАК «Нафтогаз Украины» за 2009 год и ряд справок этой компании об объемах хранения природного газа и его транспортировки, результаты аудита деятельности НАК «Нафтогаз Украины», проведенного международной компанией «Эрнст энд Янг».

Кроме того, суд приобщил к делу рецензии харьковского и днепропетровского институтов судебных экспертиз на заключение, подготовленное Центром судебных экспертиз «Альтернатива», которое было приобщено к материалам дела по требованию защиты.

По решению суда к материалам дела Ю.ТИМОШЕНКО также приобщена копия постановления Главной военной прокуратуры РФ о закрытии в 2005 году против Ю.ТИМОШЕНКО уголовного дела в Российской Федерации по нереабилитирующим основаниям.

Судья Р.КИРЕЕВ отказал государственному обвинению в приобщении к материалам дела копии поручений экс-президента Виктора ЮЩЕНКО и распечаток из Интернет-изданий на основании ненадлежащего их оформления.

Ю.ТИМОШЕНКО во время обсуждения ходатайства государственного обвинения поддержала приобщение к делу результатов аудита деятельности НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году, проведенного компанией «Эрнтс энд Янг», «как чрезвычайно важный документ, который опровергает все обвинения Генеральной прокуратуры».

Однако приобщение всех других документов к делу Ю.ТИМОШЕНКО расценила как организацию «государственной машины» на проведение политических репрессий.

«Сегодняшние выступления прокуроров свидетельствуют о том, что никаких выводов с оценок мирового демократического сообщества, украинских правозащитников, украинских выдающихся людей, никаких выводов не сделали. Они дальше продолжают на полную мощь вести дела политических репрессий. Их не интересует, что убытков нет… Они продолжают стягивать в уголовное дело мусор и приобщать его к делу, таким образом имитируя якобы, что есть состав преступления», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.