Главное на 8 сентября (день)

Финансы

Остаток средств на корсчетах банков достиг минимального уровня за последние 5 лет

Остаток средств на корсчетах банков на 7 сентября 2011 года достиг минимального уровня за последние 5 лет.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ), остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Нацбанке 7 сентября 2011 года сократился на 19,6% и на начало дня 8 сентября 2011 года составил 9,393 млрд. грн.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 42%, или на 6,723 млрд. грн.

Президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО в интервью УНИАН высказал мнение, что может быть несколько причин такого рекордного сокращения остатков на корсчетах. Во-первых, возможно, Госказначейство начало аккумулировать средства для бюджетных выплат.

Кроме того, эксперт отметил, что исходя из данных по объему межбанковского валютного рынка, Нацбанк уже несколько дней продает значительные объемы валюты. Это может быть связано с необходимостью оплаты закупок «Нафтогазом» газа в хранилища по нынешней цене. Также возможно, что валюта необходима для выполнения украинскими компаниями и банками своих обязательств перед иностранными кредиторами.

А.ОХРИМЕНКО также не исключает, что активизировался отток капитала за границу.

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Активы украинских банков выросли на 9,2% - до 1,028 трлн. грн.

Активы украинских банков за январь-август 2011 г. выросли на 9,2%, при этом за август сократились на 0,4%, - до 1,028 трлн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общие активы банков составляют 1,190 трлн. грн., из которых 67,9% – кредиты; 7,7% – вложения в ценные бумаги; 6,2% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,7% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 9% - до 876,7 млрд. грн. В структуре обязательств 34,6% (или 303 млрд. грн.) составляют средства физических лиц, 19,3% (или 169,1 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования, 18,8% (или 165,1 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты.

Капитал украинских банков за указанный период вырос на 10,1% и составил 151,7 млрд. грн., или 14,8% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 12,3% - до 163,8 млрд. грн.

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Украина поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности на 7 позиций

Варшава. Украина в рейтинге конкурентоспособности World Economic Forum 2011/2012 (WEF, Швейцария) заняла 82-е место среди 142 государств мира, включенных в исследование.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по сравнению с предыдущим рейтингом 2010/2011 украинская экономика поднялась на 7 позиций, набрав 4 балла (лидер этого года Швейцария получила 5,7 балла).

Украина оказалась между Тринидад и Тобаго (81-е место) и Намибией (83-е место), которые также набрали по 4 балла.

Среди непосредственных соседей Украины также повысили конкурентоспособность своих экономик Венгрия и Молдова, которые заняли 48-е (+4) и 93-е места (+1). Беларусь не была включена в исследование.

Больше всего потеряли румынская и словацкая экономики, которые заняли в рейтинге 77-е место (-10) и 69-е место (-9).

Менее привлекательным для инвесторов стал также крупнейший непосредственный западный сосед Украины – Польша, которая оказалась на 41-м месте (-2).

Самый большой непосредственный восточный сосед украинцев Российская Федерация заняла 66-е место, что на 3 позиции ниже предыдущего результата.

В пятерку лидеров конкурентоспособности, кроме Швейцарии, вошли Сингапур, Швеция, Финляндия и США.

Китай занял 26-е место по сравнению с 27-й позицией в исследовании 2010/2011 года.

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ТЭК

Украина готова присоединиться к третьему энергопакету Евросоюза

Брюссель. Украина готова присоединиться к третьему энергетическому пакету Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил украинским журналистам в Брюсселе директор Департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины Василий ФИЛИПЧУК после заседания комитета политики и безопасности Украина-ЕС.

“Мы подтвердили, что мы привержены нашему участию в Энергетическом содружестве и готовы рассмотреть имплементацию в Украине новых энергетических стандартов при соответствующих условиях, то есть переходных периодов, финансовой помощи, и это со стороны ЕС было очень положительно и высоко оценено”, - сказал представитель украинского МИД.

По его словам, окончательно решение о присоединении к третьему энергетическому пакету будет одобрено на министерском заседании стран - участниц Энергетического содружества в конце года.

В.ФИЛИПЧУК отметил, что Украина не боится возможных негативных последствий от присоединения к третьему энергопакету для отношений с Россией.

“Мы считаем, что третий энергетический пакет является шагом в правильном направлении. Мы не видим угрозы ни для одной из третьих стран”, - подчеркнул он.

“Мы считаем, что либерализация энергетического рынка полезна для всех”, - добавил представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, третий энергетический пакет предусматривает, в частности, дальнейшее распределение продавцов энергоресурсов и компаний, которые занимаются их транспортировкой.

Третий энергетический пакет ЕС был резко негативно воспринят Россией, которая неоднократно заявляла о возможности значительного повышения цен на газ для стран Европы в случае его имплементации.

Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому содружеству 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля этого года.

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Договоры по газу не требуют «внешнего аудита», и ставить их под сомнение неправомерно – МИД РФ

Москва. МИД РФ заявляет, что договоры России и Украины по газу не требуют «внешнего аудита», а ставить их под сомнение является неправомерным.

Об этом говорится в комментарии МИД России относительно заявления министра иностранных дел Республики Польша Радослава СИКОРСКОГО о том, что Еврокомиссия могла бы осуществить «некий» аудит российско-украинских договоренностей в газовой сфере.

Российские дипломаты отмечают, что отношения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в вопросах поставок российского природного газа украинским потребителям регулируются действующим контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг., заключенным 19 января 2009 года.

Обязательность этого контракта для Киева подтверждена, в частности, ратификацией Верховной Радой Украины соглашения между Российской Федерацией и Украиной от 21 апреля 2010 года, в соответствии с которым украинской стороне предоставлена скидка в размере до 100 долларов США от цены, установленной именно действующим контрактом между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Под соглашением от 21 апреля 2010 года стоит подпись действующего Президента Украины.

«Любые попытки подвергать сомнению упомянутые российско-украинские договоренности юридически неправомерны. Предельно ясные правовые рамки данного вопроса не требуют никакого «внешнего аудита» и должны быть усвоены всеми, кто заинтересован в обеспечении энергобезопасности Европы», подчеркивают в МИД России.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября министр иностранных дел Польши Р.СИКОРСКИЙ заявил, что Еврокомиссия может принять участие в аудите подписанного в 2009 году газового контракта между Украиной и Россией.

Польский министр отметил, что Европейский Союз, получающий 25% газового импорта через украинскую территорию, участвовал в подготовке газового договора 2009 года. Этот факт, по его мнению, дает основания для участия Еврокомиссии в его аудите.

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Эксперты: к декабрю розничные цены на бензин А-95 упадут ниже 10 грн./литр

Эксперты Научно-технического центра «Психея» прогнозируют, что в декабре розничные цены на бензин А-95 (ДСТУ 4063:2001) снизятся с 10,50 грн./литр в сентябре – до 9,56 грн./литр, а на дизельное топливо (ДСТУ 3868:1999) с 9,61 – до 8,90 грн./литр.

Об этом сказано в сообщении НТЦ «Психея» (г. Киев), переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что накануне формирования планов закупок и продаж участниками топливного рынка страны НТЦ «Психея» традиционно уточняет свой экономический прогноз цен на нефть и нефтепродукты на очередной квартал. В основе прогноза лежит регрессионно-аналитическая модель рынка.

В соответствии с уточненным экономическим прогнозом, на протяжении четвертого квартала цистерновые партии нефтепродуктов в Украине будут в основном дешеветь.

К концу года стоимость цистерновых партий бензина А-95 украинского производства упадет по сравнению с августом на 6-7%, а по сравнению с январем, напротив, увеличится на 12-13% (до 11 485 грн./тонна).

Оптовые цены на дизельное топливо снизятся по сравнению с августом на 12% и вырастут на 2% по сравнению с январем (до 8 980 грн./тонна). По сравнению с аналогичным периодом 2011 года в январе 2012 года стоимость цистерновых партий украинского бензина А-95 возрастет на 4-5%, а дизеля – на 2%.

В рознице цены на высокооктановый бензин в январе 2012 г. окажутся выше январских 2011 г. на 13-14%, дизель – на 10-11%.

Также в сообщении отмечено, что, учитывая зависимость украинского внутреннего рынка нефтепродуктов от мировых тенденций, данный прогноз подготовлен с учетом прогнозной динамики цен на нефть в Европе.

В соответствии с экономическим прогнозом НТЦ «Психея», в сентябре-октябре цена нефти в Европе составит 107-111 долл./барр., а к концу года упадет до $88-93 долл./барр. Ожидаемая коррекция произойдет по причине сокращения спекулятивной составляющей и роста политической в нефтяных котировках из-за масштабных биржевых ограничений, вводимых донорами ЕС – Германией и Францией, и прекращения информационного ажиотажа вокруг операции НАТО в Ливии.

Цена нефти может выйти за верхнюю границу прогноза в случае эскалации напряженности вокруг Сирии и Ирана, резком ослаблении доллара (например, из-за дальнейшего снижения рейтинга экономики США), а также после выработки единой позиции государств-членов ЕС в отношении механизмов сохранения стабильности зоны евро. Среди понижающих факторов – усиление доллара, увеличение товарных запасов и отсутствие консенсуса в финансовой политике, способное спровоцировать новую волну рецессии.

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Соцполитика

Кабмин обжалует судебные решения о повышении пенсий для «чернобыльцев» и «детей войны»

Правительство намерено обжаловать решения судов в пользу повышения пенсий для лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, а также для «детей войны» (тех, кому на 1 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Инвалид первой группы-«чернобылец» по судам - то, что сегодня происходит - отсуживает себе пенсию. Я не буду комментировать действия судей, я не имею права этого делать. Отсуживают себе пенсию первой группы до 30 тыс. грн. … второй группы – до 24 тыс. грн., третьей – до 17 тыс. грн.», - сказал С.ТИГИПКО.

«Мы, безусловно, будем обращаться в апелляции, мы будем отстаивать позиции. Я считаю, что идет колоссальная социальная несправедливость по отношению ко всем другим. Средняя пенсия - 1205 грн., а люди воюют за то, чтобы им выплатили 30 тыс. грн.», - заявил вице-премьер.

Кроме этих выплат, по словам министра, предусматривается разовая выплата на сумму 1 млн. грн.

«Если все будет удовлетворено по всем искам, которые они («чернобыльцы» - УНИАН) подают, то до конца года эта сумма может составить 9,1 млрд. грн. Это все не бюджет Пенсионного фонда, это все государство должно дотировать…» - отметил он.

То же самое с «детьми войны». «Сейчас по решениям судов для «детей войны» принимаются решения, чтобы они получали больше, чем участники боевых действий, – 30% прожиточного минимума (доплата к пенсии – УНИА)», - сказал С.ТИГИПКО. По его словам, в бюджете не заложены средства на данные расходы. И если провести эмиссию для выплаты доплат «детям войны» и «чернобыльцам», это приведет к инфляции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины установил доплаты к пенсиям лицам, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, «детям войны» и уволенным военнослужащих.

Согласно постановлению от 6 июля 2011 года №745, в частности, «чернобыльцам» I категории назначается ежемесячная дополнительная пенсия в таких размерах: инвалидам I группы – 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (229,2 грн.), инвалидам II группы – 20% (152,8 грн.), инвалидам III группы, детям-инвалидам, лицам, страдающим лучевой болезнью, - 15% (114,6 грн.). Кроме того, для «чернобыльцев» II категории установлена дополнительная пенсия в размере 15% прожиточного минимума (114,6 грн.), III категории – 10% (76,4 грн.), IV – 5% (38,2 грн.).

Также установлено, что ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, которая назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи, который находился на его содержании, не может быть меньше 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (76,4 грн.).

Предусматривается, что размеры пенсий для инвалидов, относительно которых установлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие катастрофы, не могут быть ниже: для участников ликвидации последствий аварии в 1986 году инвалидов I группы – 1200 грн., II – 1090 грн. и III – 980 грн.; для участников ликвидации последствий аварии в 1987-1990 гг. и для лиц, эвакуированных в 1986 году с зоны отчуждения, инвалидов I группы – 870 грн., II – 820 грн., III – 760 грн.; для других инвалидов I группы – 710 грн., II – 655 грн., III – 600 грн.; для детей-инвалидов – 380 грн.

Для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, устанавливаются такие размеры пенсий: на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по инвалидности умершего кормильца, на двух и больше – 100%.

Также Кабмин установил, что «детям войны» (кроме тех, на кого распространяется действие законов “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты” и “О жертвах нацистских преследований”) к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию или соцпомощи, которая выплачивается вместо пенсии, повышение проводится в размере 49,8 грн.

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В 2012 году дефицит бюджета ПФ может составить 2,2 млрд. грн. - Тигипко

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что в следующем году дефицит бюджета Пенсионного фонда (ПФ) может составить 2,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, на сегодня продолжается согласование дефицита бюджета фонда с министерством финансов.

С.ТИГИПКО также сообщил, что в текущем году дефицит бюджета ПФ запланирован на уровне 18,8 млн. грн. Кроме того, он заявил о подготовке решения, которое позволит полностью погасить дефицит бюджета ПФ уже в 2012 году. Однако пока его не огласил.

Также С.ТИГИПКО обнародовал пессимистический сценарий, который предусматривает рост дефицита бюджета ПФ до 21 млрд. грн.

Он выразил надежду на то, что закон о пенсионный реформе, принятый парламентом, вступит в действие с 1 октября 2011 года: «Думаю, что в ближайшее время закон (о пенсионной реформе – УНИАН) будет подписан председателем Верховной Рады, передан Президенту, после этого напечатан и он предусматривает, что с 1 октября этого года пенсионная реформа, этот закон начнет действовать».

Он отмечает, что если бы закон не был принят, то в 2013 году количество пенсионеров превысило бы количество работающих граждан. «Сейчас могу гарантировать всем, что никаких задержек по выплате пенсии, никаких сокращений пенсий ни для кого практически не предусмотрено», - говорит С.ТИГИПКО.

По его данным, на 1 июля 2011 года количество пенсионеров увеличилось до 13,8 млн. человек при одновременном сокращении количества работающих до 14,1 млн. человек.

Работающих пенсионеров в Украине – 3,028 млн. человек.

Пенсию в размере до 800 грн. на сегодня в Украине получают 2,407 млн. человек, до 900 грн. – 3,806 млн. человек.

Как сообщал УНИАН, дефицит бюджета Пенсионного фонда за 2010 год увеличился, по сравнению с ожидаемым результатом в 26,6 млрд. грн, до почти 37,5 млрд. грн.

«В 2009 г. было 30 миллиардов гривен (дефицит бюджета ПФ - УНИАН), в 2010-м … - 37 млрд. 482 млн.», - сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Напомним, в конце 2010 года в правительстве ожидали, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2010 году составит 26,6 млрд. грн., а в 2011 году благодаря реализации пенсионной реформы – 18 млрд. грн. Кроме того, в правительстве обещают, что в результате пенсионной реформы в 2014 году бюджет ПФ может быть бездефицитным.

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Минсоцполитики намерено в следующем году повысить пенсии на 100 грн. для 60% пенсионеров

Министерство социальной политики Украины намерено в следующем году повысить пенсии на 100 грн. для 60% пенсионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

По его словам, в 2012 году можно будет повысить пенсии на 100 грн. для 60% пенсионеров. Стоимость вопроса – 14 млрд. грн. «Если нам удастся это защитить, то это осуществится в 2012 году», - сказал вице-премьер.

Кроме того, в следующем году предусмотрен рост всех пенсий примерно на 10%, сообщил С.ТИГИПКО.

По его словам, предложения о повышении пенсий до современного уровня, внесенные на стадии рассмотрения закона о пенсионной реформе, нереальны для бюджета.

«Это будет стоить 52 млрд. грн. для бюджета. Она (цифра – УНИАН) абсолютно нереалистична. Мы готовим, практически подготовили закон о доведении пенсий до современного уровня и сейчас при рассмотрении бюджета с Министерством финансов будем проводить консультации по повышению пенсий до современного уровня на 2012 год», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, средний размер пенсии по Украине в 2011 году, по данным Государственной службы статистики, составляет 1,122 тыс. грн.

В частности, средний размер пенсии по возрасту составляет 1,156 тыс. грн., по инвалидности – 1,002 тыс. грн., в случае потери кормильца – 914,4 грн.

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Агро

В Украине уже намолочено 34,2 млн. тонн зерна

В Украине уже намолочено 34,2 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, средняя урожайность составляет 36,6 центнеров с гектара, что на 24% больше прошлого года.

Он также напомнил, что в этом году ожидается урожай зерновых в 50-51 млн. тонн против 39,3 млн. тонн в прошлом году, кукурузы рассчитывают получить не меньше 18 млн. тонн, урожай сахарной свеклы ожидается в размере 16,5 млн. тонн против 13,7 млн. тонн, масличных культур — 10,7 против 10 млн. т, овощей — 8,5 против 8,1 млн. т, картошки — 20,5 против 18,7 млн. т.

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Промышленность

Азаров обещает в 2012 году оснастить все опасные шахты автоматизированной системой безопасности

Все опасные шахты в Украине в 2012 году будут оснащены автоматизированной системой безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам в Сумской области сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что такая система уже прошла эксплуатационную проверку на 118 шахтах.

«Мы приняли решение выделить необходимые средства и в течение 2012 года оснастить абсолютно все опасные шахты этой системой, которая позволит, прежде всего, устранить влияние человеческого фактора, что очень важно, повысить объективность и, независимо от решения руководства шахты, эта система будет выводить людей и отключать источники питания», - сказал Н.АЗАРОВ.

В перспективе такими системами будут оснащены все шахты Украины, отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что необходимо разработать программу защиты труда шахтеров.

По его словам, программу, которая предусматривала бы выполнение стопроцентно всех необходимых мер по защите труда горняков, должны совместно разработать профильные органы власти, руководители и владельцы шахт.

Напомним, проблема защиты труда шахтеров стала особенно актуальной после ряда серьезных аварий на шахтах в последние месяцы, повлекших человеческие жертвы.

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Украина намерена в ближайшие годы наладить собственное производство вертолетов - Азаров

Украина намерена в ближайшие годы наладить собственное производство вертолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня во время посещения Конотопского авиаремонтного завода «Авиакон» в Сумской области.

«Мы рассчитываем, что в течение нескольких лет нам удастся создать свою собственную программу производства конкурентоспособных машин», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что производство вертолетов может быть организовано на «Авиаконе».

«Большие планы и у нас в целом, и у вашего предприятия стать не только ремонтным, но и производящем вертолеты предприятием», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что Украина сегодня имеет все возможности для обеспечения в будущем собственных потребностей в вертолетах.

«У нас производятся двигатели практически ко всем типам вертолетов, которые существуют в мире. У нас есть предприятия, которые смогут делать и корпуса, и большинство узлов и агрегатов для новых украинских вертолетов. Поэтому мы просто обязаны в среднесрочной перспективе запустить их производство», - заявил А.КЛЮЕВ.

Справка УНИАН. Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» начал свою деятельность 5 сентября 1931 года как авиационные мастерские в составе 18-й авиабригады УВО. «Авиакон» - современное, конкурентоспособное предприятие, известное не только на Украине, но и за рубежом.

Сегодня основными направлениями деятельности предприятия являются: капитально-восстановительный ремонт и переоборудование вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-17, Ми-8, Ми-26, Ми-2 всех модификаций; ремонт агрегатов вертолетного, приборного, специального и радиоэлектронного оборудования; исследование технического состояния вертолетов в местах их эксплуатации; капитальный ремонт и ремонт по техническому состоянию вертолетов Ми-17, Ми-35 и их модификаций выездными бригадами на базе эксплуатанта; продление межремонтных ресурсов; балансировка несущего и рулевого винтов вертолета с использованием оборудования CHADWICK; антикоррозийная обработка планера вертолетов и самолетов, покраска летательных аппаратов полиуретановыми эмалями фирмы Du Pont; изготовление шлангов высокого и низкого давления для вертолетов Ми-8/17, Ми-24/35, Ми-2 всех модификаций; изготовление остекления вертолетов «Ми» всех типов и модификаций; изготовление резинотехнических изделий для ремонта агрегатов вертолетов; обучение и повышение квалификации авиационного персонала заказчиков на учебной базе ГП «АВИАКОН», выполнение капитально-восстановительного ремонта вертолетов разработки КБ им. М.Л. Миля.

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Строительство

НСК «Олимпийский» готов к открытию на 95% - Колесников

Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» готов к открытию на 95%.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время инспекционной поездки на стадион, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

«Сегодня ровно месяц до открытия стадиона: конечно, работы еще много, но в основном она носит косметический характер. Осталось выполнить монтаж сидений, завершить монтаж кровли, оборудовать внутренние помещения, в первую очередь речь идет об инсталляции оборудования и обучении персонала. Поэтому уже 8 октября состоится торжественное открытие крупнейшего стадиона в нашем государстве», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он заметил, что работа на НСК идет чрезвычайно быстрыми темпами. «Например, за сутки на «Олимпийском» устанавливается до двух тысяч зрительских мест – поэтому до завершения этих работ нужно еще несколько дней. Если же говорить в целом, то стадион уже готов на 95%. Те оставшиеся 5% мы точно сможем завершить за 30 дней – если за 1,5 года сделали все другое», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что на стадионе сможет разместиться 70 тысяч 50 болельщиков. «Здесь будет абсолютно всё для проведения соревнования любого уровня, в частности, и по легкой атлетике», - подчеркнул он.

Как сообщается, на сегодняшний день на НСК «Олимпийский» установлено 67 секторов мембранного покрытия из 80, а также 138 из 640 прозрачных куполов над зонтиками крыши. Одной из функций зонтиков является обеспечение естественного освещения чаши стадиона. Именно поэтому, в отличие от полупрозрачной полимерной мембраны крыши, подвесные распорочные конструкции будут покрыты полностью светопрозрачной ETFE-пленкой, через которую в чашу стадиона будет проникать солнечный свет. В 42-х киосках фаст-фуда, расположенных на галереях нижнего и верхнего ярусов трибун, уже завершается монтаж оборудования и внутренние отделочные работы.

В чаше стадиона продолжается установка сидений для зрителей. Полностью смонтированы сидения нижнего яруса трибун (кроме VIP-сектора). На верхнем ярусе установлено 25 секторов сидений из 40. Смонтировано звуковое и световое оборудование чаши стадиона. В общей сложности на Киевской арене будет 608 прожекторов. Средний уровень вертикальной освещенности в 2400Lx будет соответствовать высшим требованиям UEFA, FIFA и GAISF/IAAF для телетрансляции футбольных матчей и легкоатлетических соревнований высокого качества как в SD, так и в HD формате. Прожектора полностью дистанционно-управляемые и могут работать в семи разных режимах. Это позволит обеспечить отличную видимость для зрителей и возможность проводить телетрансляции любых мероприятий, которые проводятся на стадионе.

Система озвучивания чаши стадиона создана на высококачественном оборудовании от известного мирового производителя. Она состоит из 88 полнодиапазонных, 80 низкочастотных (сабвуферы) акустических систем, установленных под кровлей стадиона, а также 126 подтрибунных громкоговорителей.

В среду, 7 сентября 2011 года, на «Олимпийском» начали укладывать натуральный газон. Почти 800 рулонов с натуральным травяным покрытием общей площадью 8395 квадратных метров привезли на стадион из Словакии в 10 холодильных камерах. Чтобы вырастить целое поле для «Олимпийского» понадобилось больше двух лет, а расстелят его меньше чем за две недели. За день планируется укладывать от 1200 до 1500 кв.м натурального покрытия.

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