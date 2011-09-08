Суд отказал Тимошенко в закрытии ее уголовного дела
14:36, 08 сентября 2011Разное
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Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ отказал экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и ее защите в удовлетворении ходатайства в закрытии уголовного дела.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья объявил после завершения перерыва в судебном заседании.
«В удовлетворении ходатайства отказать», - сказал Р.КИРЕЕВ.
По словам председательствующего по делу судьи, все материалы и документы, которые были приложены к этому ходатайству, «подлежат возвращению адвокатам».
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