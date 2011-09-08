Верховная Рада приняла закон, который усиливает ответственность должностных лиц

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления" с предложениями Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 254 народного депутата из 353, зарегистрированных в сессионном зале.

Президент указал, что принятый 12 мая Верховной Радой Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления" не может быть подписан по ряду причин.

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 16614 относительно введения административной ответственности за нарушение регуляторными органами законодательства Украины во время принятия регуляторных актов.

Президент указал, что стоит воздержаться от внесения в Кодекс об административных правонарушениях такого спорного положения и исключить из Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления" положение относительно дополнения названного кодекса новой статьей 16614.

Законодательным актом дополнена статья 41 Кодекса законов о труде Украины новым основанием для расторжения трудового договора с должностным лицом в случае повторного нарушения требований законодательства в сфере лицензирования, государственной регуляторной политики и по вопросам выдачи документов разрешительного характера.

Законом также внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают усиление ответственности за нарушения законодательства, которым регулируется порядок выдачи документов разрешительного характера, лицензий, а также нарушения законодательства в сфере государственной регуляторной политики и государственной регистрации нормативно-правовых актов.

Учтено предложение Президента Украины относительно дополнения Кодекса об административных правонарушениях статьей 18839 "Нарушения законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов".

Согласно этой статье, "неподача, несвоевременная подача для государственной регистрации нормативно-правовых актов, которые, в соответствии с законом, подлежат государственной регистрации, направление для выполнения нормативно-правовых актов, которые не прошли государственной регистрации и не опубликованы в установленном законом порядке, а также направление для выполнения указаний, разъяснений в какой-либо форме, которые устанавливают правовые нормы, влекут за собой наложение штрафа на руководителей органов, нормативно-правовые акты которых в соответствии с законом подлежат государственной регистрации, от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан".

Также внесены изменения в законы "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" и "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности".