Анонс на 9 сентября

* Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев посетит с рабочим визитом Республику Польша, где примет участие в XXI экономическом форуме в г. Криниця-Здруй. В рамках экономического форума он примет участие в Конференции министров экономики государств - членов «Восточного партнерства» на тему: «Расширение единого рынка на страны «Восточного партнерства» - взаимовыгодный толчок для экономического роста - новая концепция политики соседства».

* Состоится мультимедийный видеомост Москва-Киев на тему: «Зона свободной торговли с ЕС или Таможенный союз с Россией – в чем прагматичные экономические интересы Украины?». Участники в Киеве: Игорь Бураковский, директор киевского Института экономических исследований и политических консультаций, эксперт; Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Приглашен также: зам. министра экономики Украины, В.Мунтиян, представитель Института экономики и прогнозирования НАН Украины. Участники в Москве: Александр Широв, к.э.н., зав. лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН); Леонид Вардомский, руководитель Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, д.э.н., профессор.

* Состоится заявочная пресс-конференция Столичного Автошоу, посвященная официальному открытию Столичного Автошоу 2011. Участники: председатель Правления Корпорации УкрАВТО - Александр Козис, председатель Правления ЗАЗ - Николай Евдокименко, президент Ассоциации «Укравтопром» - Михаил Резник, зам. председателя Правления по продаже автомобилей и развитию дилерской сети - Вячеслав Поврозник, кластер-менеджер компании ExxonMobil в России и Украине - Скотт Ховард, председатель Правления Банка «Русский Стандарт» Игорь Дорошенко и руководитель Оргкомитета Столичного Автошоу - Ирина Михалева.

* Состоится торжественное открытие сахарного завода в Белоцерковском районе пгт Узин. В мероприятии примет участие председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк.

* Состоится брифинг первого заместителя Главы Администрации Президента Украины Ирины Акимовой на тему: «Сокращение админуслуг, дерегуляция - результаты работы Комитета по экономическим реформам».

* Состоится торжественное заседание по случаю 40-летия деятельности молодежных жилищных комплексов, в котором примет участие министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Анатолий Близнюк. Заседание пройдет под председательством председателя оргкомитета Анатолия Толстоухова. Запланировано выступление председателя совета ВА «Укрмолодьжитло» Владимира Грищенко и презентация проекта Закона «Об особенностях государственной поддержки обеспечения молодежи жильем». Участники: народные депутаты Украины Валерий Баранов, Екатерина Самойлик и др. парламентарии, представители министерств и ведомств, председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рисухин, ветераны движения МЖК и др.

* В Харькове пройдет Первая международная выставка автозапчастей и шин Omega Partners 2011. Организатор — крупнейший в Украине дистрибутор автомобильных комплектующих компания «ОМЕГА-Автопоставка». В ходе выставки можно будет познакомиться с новейшими тенденциями мирового рынка автокомпонентов и пообщаться с лучшими мировыми производителями. Участники выставки - около ста компаний-производителей и поставщиков автозапчастей, шин и масел из Украины, СНГ, стран Европы и Азии. В программе OmegaPartners 2011 — конференции, семинары и мастер-классы от компаний-участников, экскурсии на территорию компании «ОМЕГА-Автопоставка». В ходе выставки «ОМЕГА» презентует свой новый веб-магазин, созданный специально для партнеров компании, который начнет работу 1 сентября.

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