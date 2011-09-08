Курс НБУ на 09.09.11

Официальный курс НБУ на 09.09.11100 USD – 797.2700 (8 сентября – 797.2700)100 EUR – 1119.6860 (8 сентября – 1119.0482)10 RUR – 2.7025 (8 сентября – 2.7035)Учетные курсы банковских металлов на 09.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-145661.23 (8 сентября-147016.59)961 XAG 10 Серебро-3359.70 (8 сентября-3267.21)962XPT10Платина-146219.32(8 сентября-146458.50)964XPD10Палладий-60353.34 (8 сентября-59715.52)

Официальный курс НБУ на 09.09.11 100 USD – 797.2700 (8 сентября – 797.2700) 100 EUR – 1119.6860 (8 сентября – 1119.0482) 10 RUR – 2.7025 (8 сентября – 2.7035) Учетные курсы банковских металлов на 09.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-145661.23 (8 сентября-147016.59) 961 XAG 10 Серебро-3359.70 (8 сентября-3267.21) 962XPT10Платина-146219.32(8 сентября-146458.50) 964XPD10Палладий-60353.34 (8 сентября-59715.52)

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