Главное на 8 сентября (вечер)

Социальная политика

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал закон о пенсионной реформе и направил на его на подпись Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В случае подписания закона, он вступит в силу с 1 октября 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж повышен до 30 лет для женщин и до 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривень. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и тому подобное.

Оппозиция выступала против таких условий проведения пенсионной реформы.

21 августа Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что закон не передан на подпись Президенту, поскольку в документ необходимо внести уточнения технического характера.

6 сентября парламент не поддержал проект постановления, которым предусматривалось отменить решение о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона “О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной реформы”. Этот проект постановления предлагали принять оппозиционные депутаты.

После этого Верховная Рада Украины приняла поправки к закону «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО допускает снижение единого социального взноса на 2%.

Об этом он заявил сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина».

По словам С.ТИГИПКО, параллельно с подготовкой законодательства о легализации рынка труда и заработных плат правительство рассматривает возможность снижения социального взноса для работодателей на 2%.

«В том законе, который мы сейчас дорабатываем, мы предусматриваем выйти на максимальное сокращение социального взноса на 2%», – заявил С.ТИГИПКО.

Он напомнил, что сегодня в среднем отчисления в социальные фонды составляют 41,2% от фонда заработной платы.

По мнению вице-премьер-министра, возможно и последующее уменьшение отчислений при условии, что доля официальных заработных плат будет расти.

«2% - это будет очень хороший старт для диалога с работодателями. Это будет первый шаг. И если мы будем видеть, что легализация идет, что зарплат в конвертах становится меньше, тогда мы будем предпринимать следующий шаг», – сказал он.

С.ТИГИПКО также напомнил, что Минсоцполитики подготовило 4 законопроекта по легализации заработных плат и рынка труда, которые после обсуждения с общественностью будут внесены на рассмотрение парламента.

Финансы Крупнейшие украинские компании, включенные международной аудиторско-консалтинговой компанией "Делойт" в свой рейтинг ведущих компаний Центральной и Восточной Европы ТОП-500, по итогам первого квартала 2011 г. показали рост доходов на 23%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам управляющий партнер "Делойта" Владимир ВАХТ.

Таким образом, по его словам, украинские компании по росту доходности вошли в тройку лидеров рейтинга вместе со Словакией и Словенией. В.ВАХТ также отметил, что по итогам 2010 г. доходы крупнейших украинских компаний выросли на 30%.

В то же время, сказал он, удерживать в дальнейшем высокие темпы роста для компаний будет довольно сложной задачей, особенно с учетом того, что все возможности по увеличению эффективности путем сокращения затрат были исчерпаны.

По информации В.ВАХТА, в ТОП-500 сегодня входят 43 украинских компании, из них "Метинвест", "Нафтогаз Украины" и "Энергорынок" вошли в ТОП-10 компаний региона.

Народные депутаты Юрий ОДАРЧЕНКО и Андрей ПАВЛОВСКИЙ (БЮТ) предлагают ввести мораторий на принудительную реализацию имущества граждан из-за долгов за жилищно-коммунальным услуги.

Об этом говорится в законопроекте №9110 «О введении моратория на принудительную реализацию имущества граждан за долги по жилищно-коммунальным услугам», внесенном в парламент 6 сентября т.г.

Согласно пояснительной записке, новая редакция закона «Об исполнительном производстве» предусматривает, что имущество должников может быть описано и изъято для принудительной реализации.

Авторы законопроекта предлагают не распространять мораторий на принудительное взыскание денежных средств, находящихся на банковских счетах должника (кроме счетов, на которых осуществляется выплата зарплаты, пенсий и других социальных отчислений, при условии, что остаток на таких счетах не превышает трех минимальных зарплат на день взыскания).

При этом мораторий не распространяется на должников, общий доход которых вместе с членами их семей, проживающих с ними, превышает 100 минимальных заработных плат по состоянию на 1 января года, в котором проводится принудительное выполнение решения суда.

Законопроектом предусматривается прекращение процедур принудительного взыскания имущества, которые начались до вступления в силу данного закона, и на которых наложен мораторий.

Имущество, изъятое, но не проданное до вступления в силу данного закона, на изъятие которого наложен мораторий, подлежит возвращению владельцам на протяжении 10 дней со дня вступления закона в силу.

Функции и полномочия Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) переданы Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, в соответствии с правительственным распоряжением от 7 сентября 2011 года №836-р, Госналогадминистрация прекращает свою деятельность в связи с реорганизацией согласно указу Президента Украины от 9 декабря 2010 года №1085 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”.

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления" с предложениями Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 254 народного депутата из 353, зарегистрированных в сессионном зале.

Президент указал, что принятый 12 мая Верховной Радой Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления" не может быть подписан по ряду причин.

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 16614 относительно введения административной ответственности за нарушение регуляторными органами законодательства Украины во время принятия регуляторных актов.

Президент указал, что стоит воздержаться от внесения в Кодекс об административных правонарушениях такого спорного положения и исключить из Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления" положение относительно дополнения названного кодекса новой статьей 16614.

Законодательным актом дополнена статья 41 Кодекса законов о труде Украины новым основанием для расторжения трудового договора с должностным лицом в случае повторного нарушения требований законодательства в сфере лицензирования, государственной регуляторной политики и по вопросам выдачи документов разрешительного характера.

Законом также внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают усиление ответственности за нарушения законодательства, которым регулируется порядок выдачи документов разрешительного характера, лицензий, а также нарушения законодательства в сфере государственной регуляторной политики и государственной регистрации нормативно-правовых актов.

Учтено предложение Президента Украины относительно дополнения Кодекса об административных правонарушениях статьей 18839 "Нарушения законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов".

Согласно этой статье, "неподача, несвоевременная подача для государственной регистрации нормативно-правовых актов, которые, в соответствии с законом, подлежат государственной регистрации, направление для выполнения нормативно-правовых актов, которые не прошли государственной регистрации и не опубликованы в установленном законом порядке, а также направление для выполнения указаний, разъяснений в какой-либо форме, которые устанавливают правовые нормы, влекут за собой наложение штрафа на руководителей органов, нормативно-правовые акты которых в соответствии с законом подлежат государственной регистрации, от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан".

Также внесены изменения в законы "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" и "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности".

Фондовый рынок Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением от 30 августа 2011 года отменил решение Хозяйственного суда Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда о разрыве договора купли-продажи контрольного пакета акций ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и возвращении акций в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном документе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), обнародованном на сегодняшнем заседании специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации.

Высший хозсуд также направил дело о возвращении контрольного пакета акций ЗАлКа в госсобственность на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд г. Киева.

Как сообщил журналистам глава департамента договорного менеджмента ФГИУ Юрий НИКИТИН, собственник заявил о своей готовности идти на переговоры о выполнении взятых на себя инвестобязательств в случае предоставления ЗАлКу дифференцированного тарифа на электроэнергию. В то же время, по словам главы департамента, Фонд госимущества намерен добиваться повторного возращения предприятия в госсобственность в случае если собственник не захочет выполнять условия инвестдоговора.

Оценочная стоимость выделяемого из состава ПАО «Укретелеком» в отдельное юридическое лицо подразделения мобильной связи Utel составляет приблизительно 6% от реализационной цены (10 млрд. 575,1 млн. грн. - УНИАН) приватизированного пакета акций «Укртелекома».

Об этом сообщил журналистам в четверг, 8 сентября, глава департамента договорного менеджмента Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Юрий НИКИТИН.

По его словам, таковы результаты проведенной еще до продажи контрольного пакета «Укртелекома» его независимой оценки.

Глава департамента также отметил, что на данный момент ФГИУ проводит проверку выполнения собственником приватизированного предприятия своих инвестобязательств, которую планирует окончить до конца этого квартала. По его словам, единственными жалобами, которые поступили в ФГИУ с начала проведения проверки, пока что являются заявления бывших работников этого предприятия о выплате им меньших, чем оговаривалось, компенсаций при их увольнении по взаимному согласию.

Верховная Рада Украины отменила ранее принятый закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" и другие законодательные акты Украины о возобновлении на законодательном уровне названия типа общества «открытое акционерное общество».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего решения проголосовали 239 народных депутатов из 353 зарегистрированных в сессионном зале, поддержав, таким образом, соответствующее предложение Президента Украины.

Президент отмечал, что принятый Верховной Радой Украины 8 апреля 2011 года Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" и другие законодательные акты Украины о возобновлении на законодательном уровне названия типа общества "открытое акционерное общество" не может быть подписан по ряду причин.

Поступившим на подпись законом предусматривается внесение изменений в Гражданский кодекс Украины, Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" и Закон Украины "Об акционерных обществах" с целью предоставления права акционерным обществам использовать для обозначения типа акционерного общества, кроме словосочетания "публичное акционерное общество", также словосочетание "открытое акционерное общество".

В связи с этим глава государства считает необходимым отметить, что Законом Украины "Об акционерных обществах", принятым Верховной Радой Украины 17 сентября 2008 года, был введен новый подход к регулированию отношений, связанных с деятельностью акционерных обществ. В частности, установлено разделение акционерных обществ по типам на публичные акционерные общества и частные акционерные общества.

Названным Законом был также предусмотрен постепенный (в течение двух лет) переход от действующего на момент принятия Закона Украины "Об акционерных обществах" порядка, которым допускалось функционирование открытых акционерных обществ и закрытых акционерных обществ (Закон Украины "О хозяйственных обществах"), к новому порядку, которые вводится Законом Украины "Об акционерных обществах".

Приведением деятельности акционерных обществ, созданных до вступления в силу Законом Украины "Об акционерных обществах", в соответствие с данным Законом является, в частности, осуществление действий по внесению изменений в устав общества, которые в том числе предусматривают изменение наименования акционерного общества из открытого или закрытого акционерного общества в публичное акционерное общество или из открытого или закрытого акционерного общества в частное акционерное общество.

Президент указывал, что закон, который поступил на подпись, нивелирует концепцию правового регулирования деятельности акционерных обществ, введенную Законом Украины "Об акционерных обществах", и является шагом назад в развитии законодательства Украины на пути его адаптации к законодательству Европейского Союза.

Президент подчеркивал, что рассматриваемый закон продлевает существование открытых акционерных обществ, что, по сути, станет индульгенцией для тех акционерных обществ, которые в установленные сроки не выполнили требований Закона Украины "Об акционерных обществах". Это создало бы предпосылки для невыволнения в дальнейшем законодательно установленных требований, поскольку возникает прецедент отмены законодательных требований, которые не выполняются.

Поэтому Президент предлагал отклонить данный закон.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

(УНИАН)