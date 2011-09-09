ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «На наличном рынке продолжается активная скупка долларов и евро» пишет - в августе украинцы купили в банках инвалюты на $824 млн. больше, чем сдали в обменники. Часть этих денег вернулась в банки через депозиты и погашение валютных кредитов, остальная сумма ушла на обслуживание теневого сектора и «под матрасы»…

http://delo.ua/finance/na-nalichnom-rynke-prodolzhaetsja-aktivnaja-skupka-dollarov-i-evro-164116/

* * *

Также «Дело» в публикации «В рейтинг топ-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы вошли 43 украинские компании» пишет – из 43 представленных в рейтинге «Делойт» украинских компаний рост доходов продемонстрировала 41 компания. Три компании вошли в десятку крупнейших…

http://delo.ua/business/v-rejting-top-500-krupnejshih-kompanij-centralnoj-i-vostochnoj-ev-164092/

* * *

«Дело» в публикации «Польша боится конкурениции со стороны Украины на европейских рынках курятины» пишет - поляки озаботились планируемым экспортом куриного мяса из Украины и России на рынки Евросоюза. Польские производители ожидают ценовой войны…

http://delo.ua/business/polsha-boitsja-konkurenicii-so-storony-ukrainy-na-evropejskih-ryn-164112/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «ВТО потребовалось доказать», в котором пишет – Украина намерена в этом году начать переговоры о пересмотре условий своего членства в ВТО. Для этого правительство в течение 30 дней должно подать заявку в секретариат ВТО о начале консультаций с заинтересованными странами об изменении торговых пошлин. Юристы отмечают, что правительство должно быть готовым к тому, что другие члены ВТО выдвинут завышенные условия в обмен на согласие пересмотреть таможенные ставки…

http://www.kommersant.ua/doc/1768699

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Реформа на скорую руку», в котором пишет – Украина решила ускорить реформу газового рынка по европейскому образцу. В Минэнерго заявили, что реструктуризация "Нафтогаза" будет завершена уже к началу следующего года, в котором страна присоединится к третьему энергопакету ЕС. Это сделает возможной приватизацию украинской ГТС, хотя и затруднит разбирательство с "Газпромом" в суде. Впрочем, после запуска газопровода Nord Stream в Киеве будут более склонны к созданию СП на базе ГТС с Россией, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1768816

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Бизнес идет в петлю» пишет – жесткая монетарная политика Нацбанка, направленная на удержание курсовой стабильности, может уже осенью вызвать новый виток повышения цен производителей. Лишенные кредитной подпитки предприятия будут вынуждены увеличивать цены для рефинансирования своего бизнеса и компенсации растущих издержек. Эксперты полагают, что это может привести к дальнейшему ухудшению ценовой конкурентоспособности украинской экономики и увеличению давления на обменный курс…

http://finance.eizvestia.com/full/biznes-idet-v-petlyu

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Страховщики увидели призрак Госстраха», в котором пишут - поселившаяся в чиновничьих кабинетах идея создания в Украине государственной страховой компании пока не находит понимания и поддержки участников рынка…

http://markets.eizvestia.com/full/strahovshhiki-uvideli-prizrak-gosstraha

* * *

«Экономические известия» публикуют материал «Денег понадобится больше», в котором пишут - Украина вступает в фазу подорожания продуктов питания. В зоне риска крупы, мясо и продукция молпрома. Порадуют потребителя низкими ценами сахар, овощи и гречка…

http://markets.eizvestia.com/full/deneg-ponadobitsya-bolshe

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Из общаг не будут выселять еще три года» пишет – Верховная Рада продлила еще на три года (до 1 января 2015 года) запрет на отселение граждан из общежитий. За это время должна быть разработана программа приватизации их комнат…

http://www.segodnya.ua/news/14286770.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Если не грянет кризис, доходы украинцев могут повыситься на 20%» пишет – будущая неделя будет во многом определяющей для страны в следующем году. В среду Кабмин утвердит проект бюджета-2012, на следующий день внесет его в Раду, и 20 сентября состоится его презентация в парламенте…

http://www.segodnya.ua/news/14286758.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Туркменский вектор Кабмина - игра газовоображения?» пишет – власть в поисках решения газовой проблемы нацелилась на подзабытый Туркменистан. Причем Ашхабад сам ищет пути диверсификации поставок, пытаясь снять давление «Газпрома». Вроде есть предпосылки для сотрудничества, если бы не одно но – газ этой страны, зацикленный на трубопроводах СССР, давно зафрахтован Россией…

http://economics.unian.net/rus/detail/101555

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Минэкономразвития написало сценарий возможной новой волны кризиса» пишет – цена нефти падает до $60-80/барр., экономика России сокращается при девальвации до 40 руб./$ и выше. Такими будут последствия второй волны мирового кризиса, если он произойдет. Такой вывод следует из дополнительных сценариев макропрогноза Минэкономразвития на 2012-2014 гг.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1361221/minekonomrazvitiya_napisalo_scenarij_vozmozhnoj_novoj_volny

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Российский банк оплатил амбиции украинского бизнесмена» пишут – экспансия Дмитрия Фирташа в химической отрасли оплачена Газпромбанком. Он открыл Фирташу кредитную линию более чем на $1 млрд для скупки активов…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1361218/ukrainu_udobrili_dengami_gazprombanka

* * *

Издание «Известия» в публикации «Катастрофа Як-42 почистит рынок авиаперевозок» пишет – правительство России собирается укрупнить авиакомпании и пересадить пассажиров на самолеты-иномарки…

http://www.izvestia.ru/news/500064

(УНИАН)