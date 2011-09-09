Главное на 9 сентября (день)

Финансы

Правительство подаст в Верховную Раду Украины проект Государственного бюджета на 2012 год 15 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня в ВР во время Часа вопросов к правительству.

Он отметил, что бюджет 2012 года будет бюджетом «экономического роста и недопущения проникновения второй волны мирового кризиса в реальный сектор нашей экономики».

При этом Ф.ЯРОШЕНКО подчеркнул, что бюджет «будет сбалансирован, дефицит бюджета будет четко выдержан, у нас дефицит бюджета мы закладываем 2,5%». «И 15 числа мы подадим вам (проект бюджета) в Верховную Раду для его рассмотрения», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

В проект Государственного бюджета Украины на 2012 год будет заложен дефицит на уровне не более 2,5% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая сегодня на заседании Верховной Рады, сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

При этом он отметил, что проект бюджета-2012 будет формироваться на принципах, направленных на экономический рост экономики.

«Бюджет 2012 года будет не бюджетом стабилизации, а бюджетом экономического роста», - заявил министр.

Положительное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном межбанковском рынке в августе т.г. составило 322,4 млн. долл. (в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Резервы НБУ пополнились на 1,320 млрд. долл. (в эквиваленте) за счет покупки: 249 млн. евро, 552,6 млн. швейцарских франков, 251,2 млн. австралийских долларов.

В июле Нацбанк из резервов продал 998 млн. долл. США.

Объем операций с наличной иностранной валютой составил 5,243 млрд. долл. США, в т.ч. банки купили у населения 2,209 млрд. долл. США, продали – 3,033 млрд. долл. США.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 247,4 млн. долл. США и на 31 августа 2011 года составляли 18,189 млрд. долл.

Рамочный закон об административных услугах будет зарегистрирован в парламенте в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу, 9 сентября, во время брифинга сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«Этот закон сейчас дорабатывается… Я надеюсь, что он вскоре появится», - сказала она.

Закон будет предусматривать исчерпывающий перечень административных услуг. Также фактические затраты станут единственной базой для формирования цены на админуслуги. Деньги, полученные от предоставления админуслуг, будут направляться в общий фонд государственного бюджета. Будет запрещено делегирование полномочий по предоставлению таких услуг.

После этого закона будет представлен Административно-процедурный кодекс, который на сегодня находится на стадии последних согласований, - отметила И.АКИМОВА. «Административно-процедурный кодекс будет определять именно порядок предоставления, детали, как это делается, порядок рассмотрения жалоб, связанных с предоставлением административных услуг», - сообщила она.

В Беларуси в августе 2011 года по сравнению с июлем потребительские цены на товары и услуги увеличились на 8,9%, с декабрем 2010 года — на 53,6%,

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Цены на продовольственные товары в августе 2011 года по сравнению с июлем выросли на 9,7%, с декабрем 2010 года — на 55,3%, с августом 2010 года — на 66,8%.

Непродовольственные товары в августе 2011 года по сравнению с июлем подорожали на 10,8%, с декабрем 2010 года — на 68,6%, с августом 2010 года — на 71,8%.

Цены и тарифы на платные услуги в августе 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 3,5%, с декабрем 2010 года — на 27,4%, в годовом исчислении — на 29,9%.

Социальная политика Сегодня-завтра Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет решение относительно закона о реформировании пенсионной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«Он (закон – УНИАН) пришел на подпись, и я думаю, что в течение сегодняшнего дня, может быть завтрашнего дня, в зависимости от графика Президента, этот вопрос будет решен», - сказала И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал закон о пенсионной реформе и направил на его на подпись Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ.

В случае подписания закона, он вступит в силу с 1 октября 2011 года.

Энергетика Спасатели нашли троих горняков шахты „Полтавская” ГП „Орджоникидзеуголь” в Енакиево, которые 7 сентября оказались под обвалом породы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, шахтеры находятся в удовлетворительном состоянии.

К поисково-спасательным работам привлекались подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

ЗАО "Корлеа Инвест Украина" (Korlea Invest) (Киев) намерено участвовать в аукционе по продаже права доступа к пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в период с 1 января по 31 декабря 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава правления общества Константин ЦЕНЕНКО в ходе заседания Национальной комиссии регулирования электроэнергетики в четверг.

По его словам, компания заинтересована в приобретении т.н. «бурштынского сечения», через которое возможен экспорт по направлению на Словакию, Венгрию и Румынию.

На заседании НКРЭ приняла решение о продлении "Корлеа Инвест Украина" лицензии на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу до сентября 2016 года, по просьбе компании лицензионный объем поставки электроэнергии был увеличен с 55,2 млн. кВт/ч до 3,5 млрд. кВт/ч в год.

К.ЦЕНЕНКО в ходе заседания комиссии пояснил, что необходимость корректировки объема поставок в сторону увеличения связана с тем, что ранее входящие в материнскую компанию Korlea Invest Holding AG (Швейцария) предприятия имели контракты с Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" (Киев), но с начала 2010 года их выполнение было фактически прервано.

По словам руководителя компании, в случае приобретения "бурштынского сечения", ЗАО намерено осуществлять поставки в адрес входящих в холдинга Korlea Invest компаний-нерезидентов, работающих на восточно- и центральноевропейском рынке поставок электроэнергии. При этом осуществлять поставки на внутреннем рынке компания не планирует.

К.ЦЕНЕНКО также уточнил журналистам, что "Корлеа Инвест Украина" имеет действующий договор с ГП "Энергорынок" на куплю-продажу электроэнергии для ее последующего экспорта.

При этом принимать участие в месячных аукционах по экспорту электроэнергии до конца текущего года компания не намерена, поскольку вся мощность «бурштынского сечения» на сегодняшний день законтрактована ООО «Востокэнерго», которая входит в ДТЭК.

Транспорт

По поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА создана межведомственная комиссия для расследования причин дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 8 сентября на 44-м километре автомобильной дороги Чернигов - Сосница (Менский район Черниговской области).

Об этом УНИАН сообщает Министерство инфраструктуры.

Глава правительства распорядился принять меры для ликвидации последствий аварии, а пострадавшим и членам семей погибших оказать соответствующую помощь.

Кроме того, он поручил принять исчерпывающие меры для повышения уровня безопасности дорожного движения и предупреждения чрезвычайных происшествий на автомобильном транспорте.

По уточненным данным министерства, 8 сентября в 18 час. 00 мин. в Черниговской области на 44км +500 м автодороги Р-12 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч - Нежин - Бахмач - Дмитровка водитель грузового автомобиля Вольво-FH-12, двигаясь в направлении г. Чернигов, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Мерседес-Бенц-313 СDИ, водитель которого осуществлял перевозку 9 пассажиров по межобластному маршруту Киев - Чернигов - Короп.

В результате происшествия водитель и 8 пассажиров автобуса Мерседес-Бенц-313 СDИ погибли на месте, один пассажир автобуса получил травмы и был доставлен в больницу.

Предварительная причина происшествия - нарушение ПДД водителем грузового автомобиля Вольво-FH-12.

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(УНИАН)