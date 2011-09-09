Ежель считает целесообразным передать военный полигон НИТКА в Крыму в аренду России

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ считает целесообразным передать военный полигон НИТКА (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) в Крыму в аренду России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЕЖЕЛЬ заявил сегодня на брифинге в клубе Кабинета министров Украины.

«Я лично склоняюсь к тому, что лучше передать его в аренду для того, чтобы полностью российская сторона взяла на себя обслуживание», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

При этом министр обороны считает, что весь персонал, который сейчас обеспечивает работу полигона, тоже должен остаться. «А весь тот персонал, который сейчас находится на полигоне НИТКА, он будет работать, потому что специалистов такого уровня, конечно, нигде вы не найдете», - добавил он.

«Но это решение (о передаче полигона в аренду – УНИАН) будет приниматься тоже на высшем уровне. Предложения от Министерства обороны мы предоставили», - сообщил М.ЕЖЕЛЬ.

Как передавал УНИАН, 10 ноября 2010 года М.ЕЖЕЛЬ сообщил, что Кабинет министров Украины намерен повысить плату за использование российской авиацией научно-испытательного тренажерного комплекса авиации НИТКА в г. Саки (Крым).

6 июля с.г. министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ во время встречи М.ЕЖЕЛЕМ обратился с просьбой передать в аренду России тренажер для палубной авиации «НИТКА» (Крым).

М.ЕЖЕЛЬ отметил, что данный полигон не представляет значительного интереса для Украины, поскольку украинская армия не имеет ни авианосцев, ни, соответственно, палубной авиации. Именно поэтому министр считал, что решение будет положительным.

*** НИТКА - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, который имитирует палубу авианосца и предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец.