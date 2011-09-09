Пересмотр условий членства Украины в ВТО напрямую не связан с развитием отношений с ТС – Кинах

Подача Украиной заявки во Всемирную торговую организацию, которая обеспечивает возможность в течение трех лет инициировать пересмотр тарифных пошлин, напрямую не связан с развитием отношений с Таможенным союзом, однако может позитивно повлиять на этот процесс в будущем.

Об этом в интервью УНИАН завил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ.

«Это не имеет прямого отношения к Таможенному союзу. Но если по каким-то группам товаров у наших партнеров по ТС будут очень большие тревоги по поводу возможного реэкспорта с территории Украины, то этот механизм может способствовать, скажем так, выравниванию условий. Безусловно, мы сможем повысить уровень защиты нашего рынка», - заявил А.КИНАХ.

Он отметил, что, согласно правилам ВТО, соответствующую заявку Украина должна подать до октября 2011 года.

«Страна, которая является членом ВТО, раз в три года имеет право оформить заявку на возможность пересмотра тарифных, таможенных и других условий членства в этой организации на следующий трехлетний период. Это предусмотрено 28-й статьей Генерального соглашения по тарифам. Если заявка подана не будет, соответственно, не будет возможности и пересматривать пошлины», - заявил президент УСПП.

Он также подчеркнул, что актуальность вопроса об изменении пошлин, в частности, увеличении импортных, определяется ростом отрицательное сальдо внешней торговли Украины.

«Мы потребляем импорта значительно больше, чем экспортируем. При этом, по номенклатуре импорта есть очень много видов продукции, которую мы можем производить сами при соответствующей локализации производства.

Поэтому нам необходимо экономическими методами в рамках возможностей ВТО усилить защиту внутреннего рынка и позиции наших товаров на внешних рынках», - сказал А.КИНАХ.

В первую очередь, отметил он, изменение пошлин может потребоваться в таких отраслях, как агропромышленный комплекс, перерабатывающая промышленность, химпром, авиастроение и, в достаточной степени, автомобилестроение.

«Затем по каждой позиции надо будет готовить соответствующие основания, вступать в переговорный процесс и добиваться баланса наших интересов и интересов партнеров», - сказал А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует до октября 2011 г. подать заявку во Всемирную торговую организацию для обеспечения возможности в течение трех лет инициировать, в случае необходимости, пересмотр тарифных пошлин.

В Таможенном союзе заявляют, что уровень защиты рынка Украины, как члена ВТО, ниже уровня действующего в ТС, и боятся наплыва более дешевого импортного товара в страны Таможенного союза из Украины.

Полностью интервью А.КИНАХА читайте на сайте "УНИАН-экономика": http://economics.unian.net/rus/detail/101803