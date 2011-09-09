„Харьковские договоренности” не разрешили проблем газового договора 2009 г – польские эксперты

Варшава. Власти Украины заключением весной прошлого года „харьковских договоренностей” с Россией не разрешили основных проблемных пунктов газового контракта 2009 года.

Об этом говорится в переданном УНИАН анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава).

Аналитики напомнили, что украинские власти в апреле прошлого года согласились на продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет ради более дешевого газа, который из-за роста цен на нефть на мировых рынках значительно подорожал.

„Договор не разрешил двух главных с точки зори Киева проблем контрактов с Россией: невыгодной ценовой формулы и принципа „бери или плати”, - считают эксперты.

Они отметили, что подписанный бывшим главой украинского правительства Юлией ТИМОШЕНКО десятилетний контракт предусматривает закупку Украиной по меньшей мере 33 млрд. кубометров газа ежегодно.

Это, по мнению польских экспертов, ограничивает возможности диверсификации поставок „голубого топлива” в Украину и внедрения программ энергосбережения, а также увеличения внутренней добычи.

Аналитики напомнили, что действующий газовый контракт запрещает Украине реэкспортировать российский газ.

„Украина в случае экономического замедления в будущем будет иметь большие проблемы с использованием законтрактованного топлива”, - считают эксперты.

Эксперты также высказали мнение, что украинские власти решили обострить „газовую” риторику с Россией из-за того, что в четвертом квартале этого года, согласно контракту, Украина должна закупить 11 млрд. кубометров газа за более чем 4 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на этой неделе заявил о намерении властей добиваться изменения газового контракта с Россией в Международном арбитражном суде.

Печерский суд Киева завершил судебное расследование уголовного дела в отношении бывшего главы украинского правительства Ю.ТИМОШЕНКО, которую прокуратура обвиняет в превышении полномочий во время подписания газового контракта с РФ в 2009 года.