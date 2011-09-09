Главное на 9 сентября (вечер)

Финансы

Евро достиг новых минимумов на фоне комментариев главы ЕЦБ – эксперт

Комментарии главы Центрального европейского банка Жана-Клода ТРИШЕ вызвали бурную реакцию рынка, и евро достиг новых минимумов.

Об этом агентству УНИАН сказал начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, дополнительное давление на евро оказала новость о том, что Moody’s собирается понизить кредитный рейтинг Италии, что способствовало росту спрэда доходности десятилетних итальянских и немецких облигаций на 0,07% до 3,41%.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, глава ЕЦБ пересмотрел на понижение прогнозы по экономике еврозоны и предупредил о росте неопределенности и об увеличении понижательных рисков для экономики, подчеркнув необходимость для правительств отдельных стран проводить реформы, чтобы стимулировать рост.

По информации эксперта, кредитно-дефолтные свопы периферийных стран еврозоны выросли на фоне увеличения озабоченности ситуацией в Греции. Страна по-прежнему пытается сдержать рост дефицита на фоне падения экономического роста в условиях реализации программы жесткой экономии. Скептицизм по поводу того, что Греции удастся избежать банкротства, увеличивается.

Как прогнозирует В.СТЕЛЬМАХ, падение ниже 1,3835 приведет пару евро-доллар к уровням поддержки 1,3745 и 1.3710. Сопротивление в паре проходит на уровнях 1,3935, 1,4030 и 1.4100.

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Остаток средств на корсчетах банков 8 сентября вырос на 33%

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 8 сентября увеличился на 33% и на начало дня 9 августа составил 12,484 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах вырос на 23%, или на 3,631 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на корсчетах банков на 7 сентября 2011 года достиг минимального уровня за последние 5 лет. По информации Нацбанка, остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Нацбанке 7 сентября 2011 года сократился на 19,6% и на начало дня 8 сентября 2011 года составил 9,393 млрд. грн. По сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 42%, или на 6,723 млрд. грн.

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Органы центральной власти в 2010 году получили 14 млрд. грн. за админуслуги

Органы центральной власти в 2010 году получили 14 млрд. грн. за предоставление административных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«По статистике, в 2010 году на уровне центральных органов власти было получено за предоставление административных услуг порядка 14 млрд. грн.», - сообщила она.

По словам И.АКИМОВОЙ, по регионам было получено около 20 млрд. грн. за предоставление админуслуг.

Кроме того, отмечает она, средства за предоставленные админуслуги, не направляются в основной фонд государственного бюджета, а идут в фонды госпредприятий, которые их предоставляют.

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ТЭК

Минэнергоугля не ожидает повышения цен на топливо до середины третьей декады сентября

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не ожидает повышения цен на топливо в розничных сетях АЗС до середины 3-й декады сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора департамента нефтегазовой промышленности Минэнергоугля Константин БОРОДИН сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, главным фактором сохранения ценовой стабильности являются значительные запасы нефтепродуктов, купленные участниками рынка до введения повышенных ставок акцизов 1 сентября.

«На 1 сентября переходящие остатки составляли порядка 800 тысяч тонн, что эквивалентно розничным продажам в течение 25-27 дней. Пока это топливо не будет распродано по старым ценам, секретариат ЭАГ (Экспертно-аналитическая группа - УНИАН) не будет включать новые ставки акциза в свою расчетную формулу», - заявил К.БОРОДИН.

По прогнозу Минэнергоугля, суммарное потребление светлых нефтепродуктов в Украине в сентябре составит от 900 до 950 тыс. тонн.

Кроме того, сохранению ценовой стабильности на рынке будут способствовать положительные финансовые результаты работы сетей АЗС в летние месяцы.

«Правительство пошло навстречу операторам рынка в мае-августе. Снижение акцизов поддержало спрос со стороны потребителей на фоне роста мировых цен. За лето большинство компаний смогли аккумулировать большие запасы нефтепродуктов. Сегодня эти запасы должны сработать на весь рынок, на обеспечение ценовой стабильности на нем», - подчеркнул К.БОРОДИН.

Сохранению цен, по мнению чиновника, способствует и приближение даты завершения специального расследования в отношении импорта нефтепродуктов, которое ведет Межведомственная комиссия по международной торговле.

«В рынке четко прослеживаются две группы: отечественные производители, которые держат низкие цены, и импортеры, от которых всегда исходит повышение цен. Сомневаюсь чтобы в канун вынесения решения Межведомственной комиссии импортеры рискнули искусственно дестабилизировать ситуацию», - добавил К.БОРОДИН.

Справка УНИАН. 24 января 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

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ДТЭК планирует возобновить экспорт украинской электроэнергии в Польшу в октябре

ООО «Пауэр Трейд» входящая в структуру крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК ведет переговоры о возобновлении коммерческих экспортных поставках украинской электроэнергии в Польшу с октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Согласно сообщению, переговоры ведутся с конечными потребителями внутри Польши, а достижение конкретных договоренностей ожидается к концу сентября.

«Благодаря системной работе DTEK Power Trade с потенциальными контрагентами в Польше мы получили возможность выйти на конечного потребителя украинской электроэнергии и начать ее коммерческие поставки. Сейчас мы изучаем ценовую конъюнктуру, ведем дальнейшие переговоры, но говорить о конкретных договоренностях можно будет» только к концу сентября», - цитирует пресс-служба директора компании «Пауэр Трейд» Андрея ФАВОРОВА.

Как сообщал УНИАН, НЭК «Укрэнерго» не выставило на аукцион по экспорту электроэнергии в октябре 215 МВт сечения «ОЭС Украины – Польша», которое до этого ежемесячно выставлялось и приобреталось дочерней компанией частного энергохолдинга ДТЭК ООО «Востокэнерго». По информации аукционной комиссии «Укрэнерго», польское сечение было не выставлено на аукцион в связи с тем, что ООО «Востокэнерго», выигравшее это сечение на годовом аукционе, не сообщало о своем временном отказе от этого направления в октябре. До этого такие сообщения с апреля т.г. ежемесячно поступали в аукционную комиссию.

Напомним, что польская компания Zomar S.A. с декабря 2009 года прекратила импорт украинской электроэнергии в рамках контракта с государственным предприятием «Укринтерэнерго» из-за убыточности, по мнению польского трейдера, таких поставок.

В марте 2010 года польский трейдер заявлял о готовности возобновления покупки украинской электроэнергии, отмечая при этом, что пока не видит такой возможности из-за слишком высокой цены покупки и низкой цены ее продажи в Польше.

При этом компания отмечала, что по действующему контракту Zomar с «Укринтерэнерго», в 2010 году трейдер ежемесячно может закупать в Украине 130 МВт электроэнергии. Впоследствии поставки электроэнергии по направлению в Польшу так и не были возобновлены.

Между тем, в декабре 2010 года на годовом аукционе по экспорту электроэнергии в 2011 году ООО «Востокэнерго» входящее в структуру энергохолдинга ДТЭК, выкупило 215 МВт сечения «ОЭС Украины – Польша» за 10 тыс. грн. При этом представители компании заявляли о возможности начала экспортных поставок в этом направлении уже с января 2011 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд» (оба – г. Донецк), входящие в состав частного энергохолдинга ДТЭК, в январе-июне 2011 года увеличили экспорт электроэнергии из Украины в 8,37 раза, или на 1,883 млрд. кВт/ч, – до 2 млрд. 138,3 млн. кВт/ч.

ООО «Востокэнерго» в текущем году осуществляет поставки в адрес контрагентов в Венгрии и Словакии, ООО «Пауэр Трейд» - в Молдове.

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Комиссар ЕС: газовые контракты 2009 г. положительно повлияли на поставки газа в Европу

Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР заявляет, что газовые контракты между Украиной и Россией, которые были подписаны в 2009 году, положительно повлияли на поставки газа в Европу.

Об этом еврокомиссар заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Я хотел бы только напомнить, что соглашение, достигнутое тогда, способствовало безопасности поставок газа в Европу”, - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Как сообщал УНИАН, с июня в Украине Печерский районный суд Киева слушает уголовное дело об обвинении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания в 2009 году газовых контрактов с Россией.

В конце 2008 года Украина и РФ не смогли договориться об условиях поставок и транзита газа, и в начале 2009 года «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, в результате ряд европейских стран также не получал газ.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: о купле-продаже на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год. 21 апреля 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к этим контрактам.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тыс. куб. м, во втором – 295,6 дол. за 1 тыс. куб. м.

Украина неоднократно заявляла о необходимости изменить формулу цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов переговоров, однако безрезультатно.

Недавно председатель НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН заявил, что приемлемой для Украины может быть цена 230 долларов за тысячу кубометров газа.

Российская сторона заявляла, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде.

6 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.

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Соцполитика

Разработан порядок помещения бездомных пенсионеров и инвалидов в учреждения соцподдержки

Министерство социальной политики Украины разработало порядок помещения бездомных пенсионеров и инвалидов I и II групп в учреждения социальной поддержки.

Данный порядок предусмотрен приказом министерства от 12 августа 2011 года №312, размещенном на парламентском портале.

В учреждения соцподдержки принимаются пенсионеры и инвалиды, которые: по состоянию здоровья требуют ухода, домашнего обслуживания, медицинской помощи; не имеют трудоспособных родственников; утратили социально полезные связи с трудоспособными родственниками.

Для помещения бездомного лица в учреждение, созданное местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, лицо должно обратиться с письменным заявлением в орган труда и социальной защиты населения по месту проживания/пребывания. Для помещения в учреждение, созданное общественной

благотворительной организацией, лицо обращается непосредственно в

учреждение или организацию, которое его создало.

Бездомные лица могут приниматься в учреждение на постоянное или временное проживание сроком от 1 до 6 месяцев.

Бездомным лицам, проживающим в учреждениях, пенсия, соцпомощь выплачиваются в соответствии с действующим законодательство.

Данный приказ вступает в действие со дня его официального опубликования.

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ВР одобрила законопроект о праве Кабмина определять размеры соцпомощи и льгот

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений".

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 246 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом, в частности, предусматривается введение механизма, по которому исполнение судебных решений о взыскании денег с государственных органов, предприятий, учреждений или организаций, должника-юридического лица, принудительная реализация имущества которого запрещается, осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины, в случае, если невозможно исполнить решение за счет должника.

Кроме того, проектом закона предлагается установить, что погашение уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за исполнение которых несет государство, будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Кабинетом министров Украины с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.

Также данным законопроектом предусматриваются изменения, касающиеся ряда социальных льгот для разных категорий населения. В частности, предусмотрено внести изменения в Закон «О милиции», предусмотрев, что работникам милиции и членам их семей предоставляется скидка на оплату жилой площади, коммунальные услуги, а также топливо в порядке, установленном Кабинетом министров. В то же время в ныне действующем законе четко определено, что такая скидка составляет 50%.

Кроме того, планируется внести изменения в Закон «О прокуратуре», которыми не определен размер скидок на такие же услуги, а также на плату за пользование квартирным телефоном, в то время как на сегодняшний день такая скидка составляет 50%.

Действующим законом «О прокуратуре» определено, что работникам прокуратуры предоставляется внеочередное ежегодное бесплатное предоставление санаторно-курортных путевок или получение по их желанию денежной компенсации в размере средней стоимости путевки в Украине. В предложенном законопроекте предусмотрено внеочередное бесплатное предоставление таких путевок, но при этом отмечается, что порядок их получения будет определять правительство.

Также четко в законопроекте не выписано положение по выплате стипендий гражданам, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы и которые отнесены к первой категории пострадавших.

Кроме того, данным законопроектом четко не предусмотрено, какие будут выплачиваться стипендии «чернобыльцам», которые учатся в государственных вузах, профессионально-технических заведениях. В то же время сегодня этой категории граждан гарантируется выплата повышенной на 100% стипендии, независимо от места учебы на территории Украины.

Также в законопроекте указано, что для второй категории граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение, но порядок их предоставления также определяет Кабмин. Действующим на сегодняшний день законом предусмотрено первоочередное предоставление этой категории «льготников» путевок или денежной компенсации в размере средней стоимости путевки в Украине.

Данным законопроектом, по сути, отменяется еще ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

В частности, действующим законом предусмотрено, что до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь в размере 5 минимальных пенсий по возрасту, а в предложенном законопроекте предусмотрено, что размер такой помощи будет определяться правительством.

Кроме того, законопроектом предлагается исключить из действующего закона статью о том, что по желанию инвалидов вместо путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха они могут один раз в два года получать денежную компенсацию.

Также в законопроекте предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной.

Как сообщал УНИАН, данный законопроект сегодня утром не был включен в повестку дня, но его включили с голоса, заверив, что этот документ сегодня был рассмотрен на заседании Комитета ВР по вопросам правосудия (возглавляет народный депутат Украины из фракции Партии регионов Сергей КИВАЛОВ – УНИАН).

Народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Сергей СОБОЛЕВ заявил, что депутаты на такое заседание не приглашались и что заседания не было.

Правительство и комитет предлагали рассмотреть данный законопроект сегодня в первом чтении и в целом как закон, но благодаря протестам оппозиционеров он принят только в первом чтении.

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Промышленность

Ежель: до конца 2012 года с территории Украины будет вывезен весь меланж

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ рассчитывает, что до конца 2012 года с территории Украины будет вывезен весь объем меланжа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЕЖЕЛЬ заявил сегодня на брифинге в клубе Кабинета министров Украины.

«В этом году мы практически вывезли из трех мест меланж, три гарнизона очищены от меланжа, и если такими темпами идти, то в 2012 году мы начисто вывезем с территории Украины это ядовитое вещество», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 26 января М.ЕЖЕЛЬ заявлял, что Кабинет министров Украины утвердил перечень компонентов жидкого ракетного топлива (меланж), которые подлежат утилизации в 2011-2012 годах, в объеме 12 тыс. тонн.

“Будем пытаться, чтобы оно было утилизировано в течение двух лет. Это очень сложный процесс”, - сказал М.ЕЖЕЛЬ. Министр отметил, что уже составлен график утилизации меланжа, и, кроме бюджетных средств, утилизация будет проходить за счет финансирования в рамках гранта ОБСЕ. Он напомнил, что государственным бюджетом предусмотрено на эти цели 120 млн. 800 тыс. грн.

Справка УНИАН. Меланж – это многокомпонентная смесь азотной кислоты, окисей азота и ингибиторов коррозии. Летучая, агрессивная, высокотоксичная и гигроскопическая жидкость, которая применяется в качестве окислителя ракетного топлива в жидкостно-топливных ракетных двигателях. Окислители на основе азотной кислоты не горят и не взрываются, но они вызывают самовоспламенение некоторых горючих материалов, в том числе ракетного топлива.

В наследство от Советского Союза Вооруженным силам Украины досталось почти 16,7 тысяч тонн избыточных и некондиционных компонентов ракетного топлива, из которых большинство составляет меланж.

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Украина продаст квоты на выбросы углекислого газа - решение правительства

Кабинет Министров Украины издал распоряжение «Об операциях с единицами (частями) установленного количества».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно документу, предусматривается осуществить в установленном порядке операции продажи углеродных единиц (единиц установленного количества) в качестве сокращения выбросов парниковых газов, достигнутых до начала первого периода действия Киотского протокола в результате реализации проектов общего внедрения. В целом речь идет о 7474 961 тонне эквивалента двуокиси углерода. Это количество единиц (частей) установленного количества подтверждено международными верификаторами.

Как отмечается, своевременное осуществление этих операций обеспечит выполнение Украиной своих обязательств по Киотскому протоколу к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Справка УНИАН. Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два – торговля выбросами и проекты общего внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "избытков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов.

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Транспорт/Связь

Новый терминал аэропорта «Донецк» построят к 28 декабря, а откроют в марте 2012 года

В новый терминал международного аэропорта «Донецк» будет построен к 28 декабря нынешнего года, а для полетов его откроют в марте следующего 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ на пресс-конференции в Донецке, где находился с рабочим визитом.

Говоря о сроках сдачи терминала в эксплуатацию, он отметил: «Я абсолютно уверен - у нас к 28 декабря строительные работы будут закончены». При этом Б. КОЛЕСНИКОВ добавил: «Но у нас есть время до летнего расписания, до последнего воскресения марта на тренировку персонала. Ведь мы не можем персонал готовить теоретически, то есть в чистом поле, мы должны готовить его здесь. Поэтому для полетов авиакомпаний терминал будет открыт в последнее воскресенье марта».

Министр инфраструктуры также сообщил, что в начале следующего года терминал начнет принимать внутренние рейсы.

Напомним, в аэропорту «Донецк» ведутся работы по строительству и реконструкции к Евро-2012 аэровокзального комплекса. Общая стоимость этого проекта включительно со строительством нового терминала, эстакады, автостоянки и привокзальной площади в соответствии с целевой программой составляет 1399,2 млн. грн. (из государственного бюджета – 1136,8 млн. грн., из местного бюджета – 262,4 млн. грн.).

Справка УНИАН. Новый терминал донецкого аэропорта – это 6-этажное здание, его высота 19 метров, а в самой высокой части - 23 метра. В проектировке предусмотрено, чтобы потоки прилетающих и вылетающих пассажиров не пересекались. К терминалу примыкает эстакада с тремя полосами движения, которая позволит принять общественный и личный транспорт, пешеходов

Пропускная способность терминала - до 3,1 тыс. пассажиров в час.

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Колесников не исключает, что аэропорт «Донецк» передадут в управление иностранцам

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ не исключает, что новый международный аэропорт «Донецк» передадут в управление иностранцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, где находился с рабочим визитом.

Отвечая на вопрос о возможной передаче донецкого аэропорта в управление иностранной компании, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «Это не исключается. Если те, кто будет управлять аэропортом, покажут свою более эффективную модель, то конечно».

При этом он добавил, что сегодня «есть несколько крупных групп в мире, есть австралийские группы, которые управляют большинством аэропортов в мире, допустим, бельгийским аэропортом, брюссельским, который вообще практически стоял, и та же австралийская группа взялась и вывела его на 12 миллионов пассажиров в год».

Уточняя для журналистов вопрос о дальнейшей судьбе донецкого аэропорта, останется ли он в собственности у государства, Б. КОЛЕСНИКОВ отметил, что «пока об этом еще рано говорить», но «это вопрос тактический». «Какая форма (собственности) будет эффективная, такая и будет принята», - добавил вице-премьер-министр.

Справка УНИАН. Проект реконструкции КП «Международный аэропорт «Донецк» предполагает строительство новой современной взлетно-посадочной полосы, аэродромно-диспетчерской вышки, перронов, а также строительство нового терминала и реконструкцию старого. Комплекс нового терминала будет оснащен эстакадой, многоуровневым паркингом и автостанцией.

Пропускная способность нового терминала – свыше 3 млн. пассажиров в год. Общая его площадь – 58 тыс. кв. м, площадь залов ожидания – 18 тыс. кв. м, площадь под коммерческие объекты – 10 тыс. кв. м.

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