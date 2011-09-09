Анонс на 12 сентября

* При поддержке Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в рамках Проекта USAID «Реформа городского теплозабезпечення в Украине» (РМТ) состоится презентация результатов внедрения в более чем 20 городах новой для Украины методики Муниципального энергетического планирования. В 11-00 состоится пресс-конференция при участии руководства Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины, Ассоциации Городов Украины, USAID/Ukraine и Проекта USAID РМТ, руководителей городских администраций, энергоменеджеров и др.

* Состоится круглый стол "Рынок вторичного жилья в Украине: кредитование, цены, прогнозы". Участники: Сергей Злыдень, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ); Александр Рубанов, президент Союза специалистов по недвижимости Украины (ССНУ); Виктор Несин, председатель правления Союза консультантов по недвижимости и др.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Презентация первых результатов паспортизации улиц города Киева на примере улицы Крещатик». Во время пресс-конференции зам. начальника Главного управления градостроения и архитектуры г. Киева Андрей Вавриш представит, разработанный главным управлением совместно с Национальным авиационным университетом, паспорт улицы Крещатик, а также раскроет перспективы возвращения горожанам комфортного публичного пространства и планы дальнейших реноваций. В пресс-конференции, также, примут участие первый проректор Национального авиационного университета Максим Луцкий и представители Конфедерации строителей Украины. По завершении пресс-конференции планируется совместный сравнительный осмотр улицы Крещатик и результатов ее паспортизации.

* Состоится публичная дискуссия на тему: «Госдолг и платежный баланс: насколько серьезны угрозы для финансовой стабильности без помощи МВФ?». Инициатор - ГО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и «Зеркало недели. Украина». Участники: Макс Альер, постоянный представитель МВФ в Украине; Игорь Шумило, директор Генерального экономического департамента НБУ; Сергей Макацария, директор Департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества, Минфина Украины; Сергей Чекашкин, директор департамента финансовой политики Минэкономразвития и торговли Украины; Роман Шпек, член Совета НБУ, советник Президента Украины; Дмитрий Зинков, председатель правления «ОТП-банка» и другие.

* Состоится третье сессионное заседание Рабочей группы IV «Региональное измерение евроинтеграционной стратегии Украины: региональное развитие и межрегиональное сотрудничество» «Национального Конвента Украины относительно ЕС», который осуществляется Национальным институтом стратегических исследований при Президенте Украины совместно с Украинским независимым центром политических исследований в партнерстве с Исследовательским центром Словацкой ассоциации внешней политики (г. Братислава) при поддержке Словацкого фонда развития (Slovak Aid). Тема заседания: «Центральный регион: межрегиональное сотрудничество - платформа для сотрудничества с регионами ЕС».

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