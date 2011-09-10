Тигипко считает, что может стать одним из лидеров Партии регионов

Лидер партии "Сильная Украина", вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что он может стать одним из лидеров Партии регионов после входа его политсилы в эту партию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил в эфире "Шустер Live".

"Если я буду конкурентоспособен, я приживусь в этой партии. Возможно, буду лидером ее. Или в составе нескольких лидеров, группы лидеров, но главное - сделать дело", - заявил С.ТИГИПКО.

Он отметил, что его партия без сомнения могла бы конкурировать с Партией регионов, однако сейчас в этом нет смысла. "Я это хорошо понимаю. Но зачем?", - отметил он.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что в настоящее время власть стоит перед необходимостью проведения реформ так же, как и предшественники, но те побоялись их проводить из-за возможного падения рейтинга. "Когда ЯНУКОВИЧ пошел на это и, подписав сегодня пенсионную реформу, он четко понимает, что он теряет", - сказал С.ТИГИПКО. Он отметил, что пришел к власти, чтобы проводить реформы, и сегодня нет смысла партии "Сильная Украина" и Партии регионов конкурировать, поскольку последная идет на эти реформы.

"Если они идут на эти реформы. Если им удалось концентрировать власть. Так легче мне и моим коллегам провести эти реформы", - добавил он.