У Тимошенко и Луценко появились шансы выйти на свободу - СМИ

Бывшие премьер-министр Украины и министр внутренних дел Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО получат обвинительный приговор, но в обозримом будущем могут выйти на свободу.

Об этом пишет газета "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на источники в Администрации Президента.

Как указывает издание, «сложные отношения с Кремлем вынуждают официальный Киев активнее искать поиск дополнительных точек соприкосновения с Западом. Освобождение экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО могло бы стать демонстрацией готовности украинской власти идти на уступки. Но одновременно оно становилось бы демонстрацией ее слабости».

На Банковой, по сведениям различных источников газеты, готовят эрзац-вариант: осудить и амнистировать. Законопроект о «декриминализации» уголовной статьи о превышении власти появился, наверное, не случайно, пишет издание.

"Одним словом, шансы выйти на свободу у Ю.ТИМОШЕНКО остаются. В случае с амнистией власть убивает двух зайцев: идет на уступку Западу и лишает главу БЮТ возможности избираться", - отмечает газета.

Кроме того, продолжает издание, «проект закона об амнистии Ю.ЛУЦЕНКО внес народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ. Сохраняется надежда на то, что Ю.ЛУЦЕНКО изменят меру пресечения в связи с серьезной болезнью, лечение которой попросту невозможно в условиях СИЗО. Оставлять человека с таким диагнозом за решеткой нельзя, и если в Киеве этого до сих пор не поняли, то им могут подсказать из-за границы».

Источники газеты не исключают, что власть удовлетворила "свою жажду мести", а потому срок по приговору Ю.ЛУЦЕНКО «подгонят» под срок пребывания в СИЗО и в обозримом будущем отпустят. Вместе с тем источники газеты не исключают, что следующим кандидатом на «посадку» в списках власти является первый заместитель лидера "Батьківщини" Александр ТУРЧИНОВ.