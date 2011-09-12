ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Тимошенко призвала Запад «бросить вызов» Януковичу» пишет – экс-премьер в очередной раз рассказала европейцам, что Виктор Янукович является заказчиком суда над ней, и что ей грозит опасность после того, как ей вынесут обвинительный приговор. Она призвала Запад не поддаваться цинизму по отношению к Украине…

http://delo.ua/special/timoshenko-prizvala-zapad-brosit-vyzov-janukovichu-164206/

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Также «Дело» в публикации «Мавроди: «МММ» - это пирамида, а пирамиды в Украине не запрещены» пишет – количество украинских участников в "МММ" измеряется уже сейчас сотнями тысяч, заявил в интервью изданию основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди…

http://delo.ua/opinions/mavrodi-mmm-eto-piramida-a-piramidy-v-ukraine-ne-zapreschen-164176/

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«Дело» в публикации «Первая команда волонтеров к Евро-2012 будет готова уже в сентябре» пишет - первую команду волонтеров УЕФА, которые пройдут боевое крещение уже во время финальной жеребьевки турнира 2 декабря в Киеве, сформируют в течение сентября…

http://delo.ua/ukraine/pervaja-komanda-volonterov-k-evro-2012-budet-gotova-uzhe-v-sentjabr-164207/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Хватит не всем», в котором пишет – в Международном валютном фонде подсчитали, что в случае углубления мирового финансового кризиса резервов фонда может оказаться недостаточно для поддержки всех проблемных стран. Действующая программа сотрудничества Украины с МВФ позволит получить обещанные стране кредиты, уверены эксперты, однако после ее завершения в следующем году правительству будет сложно добиться одобрения нового кредита…

http://www.kommersant.ua/doc/1771234

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ценам дали взлет», в котором пишет – на украинском рынке растет стоимость авиатоплива. Как стало известно изданию, компания ТНК-ВР уведомила своих контрагентов о том, что с октября авиационный керосин подорожает в среднем на 15%. В авиакомпаниях говорят, что повысить цены на топливо планируют и другие поставщики. В связи с этим пассажирам следует готовиться к подорожанию авиабилетов, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1771286

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Издание «Экономические известия» в публикации «В шаге от аферы» пишет – регионалы в кратчайшие сроки намерены провернуть непрямую отмену многих социальных гарантий. Возникает вопрос: хватит ли у украинцев гражданской позиции и гражданского мужества, чтобы дать на выборах достойных ответ тем политикам, которые не то что бесцеремонно залезли — даже подумали залезть в личный карман своих избирателей…

http://state.eizvestia.com/full/v-shage-ot-afery

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Последний шанс для Украины», в котором пишут - проблемы отечественных товаропроизводителей, возникшие в связи с членством во Всемирной торговой организации (ВТО), заставляют политиков задуматься о целесообразности форсированного подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом…

http://state.eizvestia.com/full/poslednij-shans-dlya-ukrainy

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«Экономические известия» публикуют материал «Рассудят по законам Европы», в котором пишут - Брюссель может способствовать разрешению украинско-российского спора по поводу переподписания действующих контрактов на поставку газа и провести их аудит на соответствие нормам законодательства ЕС, если Украина официально обратится с просьбой об этом в Еврокомиссию…

http://finance.eizvestia.com/full/rassudyat-po-zakonam-evropy

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Газета «Сегодня» в публикации «Кому дают большие пенсии и как заработать на приличный «оклад» в старости» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://www.segodnya.ua/news/14287384.html

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Также «Сегодня» в публикации «Пожарным и СЭС запретят проводить проверки предпринимателей» пишет – «интересная инициатива — прекратить проверки бизнеса пожарными и санэпидстанцией, которые ничего не решают, а только выбивают взятки». Об этом заявила Акимова. Это опыт европейских стран, например, Польши и Франции, где о ревизиях пожарных давно забыли…

http://www.segodnya.ua/news/14287370.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «У нас нет целей привлечь самых богатых людей мира» пишет – по мнению министра экономики Швейцарии, российско-швейцарское соглашение о свободной торговле может быть подписано в течение ближайших полутора лет…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1362824/u_nas_net_celi_privlech_samyh_bogatyh_lyudej_mira_johann

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Также «Ведомости» в публикации «От чего зависят котировки ведущих американских компаний» пишут – стоимость американских компаний все меньше определяется результатом их работы и все больше настроениями на рынке, заставляющими игроков без разбора покупать или продавать все подряд…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1362822/effekt_tolpy

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Издание «Известия» в публикации «Золотой франк указывает на дно» пишет – предложения о возвращении к расчету в драгметаллах всегда возникают в преддверии кризиса…

http://www.izvestia.ru/news/500221

(УНИАН)