В заседании суда по делу Тимошенко объявлен перерыв до 27 сентября

В заседании суда по рассмотрению уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 27 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ после заявления Ю.ТИМОШЕНКО о нехватке времени для подготовки к судебным дебатам.

«С учетом того, что в судебном заседании 31 августа 2011 года был продолжен срок для изготовления протокола и, учитывая заявление подсудимой о подготовке к судебным дебатам, суд для предоставления дополнительного времени на подготовку объявляет перерыв в заседании до 27 сентября 15.00», - сказал Р.КИРЕЕВ.