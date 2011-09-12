Соглашение с ЕС об ассоциации создаст механизмы международного контроля власти - Соболев

Народный депутат Украины Сергей СОБОЛЕВ (фракция "БЮТ-Батькивщина") заявляет, что подписание соглашения между Евросоюзом и Украиной о политической ассоциации создаст надлежащие механизмы международного контроля над украинской властью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня журналистам.

«Ассоциация с Европейским Союзом - это единственный путь контроля со стороны Евросоюза над выполнением, в том числе прав и свобод граждан, экономических свобод», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Народный депутат подчеркнул, что аналогичной позиции придерживается и лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО, о чем она сказала в интервью британскому изданию «Тамйс».

«Я однозначно это воспринял как поддержку того, что, несмотря на режим, который существует в Украине, диктаторский режим, мы должны идти на то, чтобы двигаться далее по европейскому вектору», - подчеркнул С.СОБОЛЕВ.