Украина и РФ подготовили проект соглашения об упрощенной процедуре пересечения границы

Украина и Российская Федерация подготовили проект соглашения об упрощенной процедуре пересечения границы для жителей приграничных регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время VIII Международной универсальной выставки «Слобожанский мост – 2011» в Сумах заявил заместитель министра регионального развития Российской Федерации Максим ТРАВНИКОВ.

«В ближайшее время будет ратифицирован ряд документов, что позволит сделать границу более прозрачной. Совместно с украинской стороной уже подготовлен проект соглашения о порядке пересечения российско-украинской границы жителями приграничных регионов. Смысл этого документа в том, что существующий ныне упрощенный порядок пересечения будет распространен на все приграничные субъекты Российской Федерации», – подчеркнул М.ТРАВНИКОВ.

При этом он выразил надежду, что данное соглашение будет подписано на втором российско-украинском форуме, который пройдет на уровне глав государств в октябре 2011 года в Донецке.