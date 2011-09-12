Решение судьи Печерского районного суда г. Киева Родиона КИРЕЕВА объявить для подготовки к дебатам двухнедельный перерыв в “газовом деле” является непоследовательным и может говорить о влиянии каких-либо внешних факторов, хотя формально все абсолютно законно. Такое мнение высказал УНИАН вице-президент адвокатской фирмы "Грамацкий и партнеры" Юрий ЗАБИЯКА, комментируя сегодняшнее решение судьи Р.КИРЕЕВА объявить в рассмотрении перерыв до 27 сентября.

По мнению Ю.ЗАБИЯКИ, если бы “газовом” деле не была замешана политическая составляющая, можно было бы говорить о том, что судья объявил такой перерыв для детального изучения материалов дела и подготовки «набросков» для приговора (что в принципе незаконно до завершения всех стадий процесса, но достаточно часто существует на практике).

В данном же случае, отмечает юрист, совершенно очевидно, что судья до возникновения определенных (никому достоверно неизвестных) обстоятельств не планировал такой перерыв, и, в то же время, в последний момент изменил свое решение – что говорит о влиянии каких-либо внешних факторов на такое решение судьи.

При этом, добавил юрист, формально же все абсолютно законно – судья практически ничем не ограничен в сроках, на которые объявляется перерыв, кроме общих сроков производства по делу.

Если же смотреть на весь ход данного процесса, отмечает Ю.ЗАБИЯКА, то решение судьи Киреева о таком значительном перерыве после окончания судебного следствия перед судебными дебатами, мягко говоря, непоследовательно. В свое время, напоминает юрист, пытаясь обеспечить быстрое рассмотрение дела, судья отказывался предоставить минимально необходимый срок защите Тимошенко для ознакомления с материалами дела.

Юрист пояснил, что суть подготовки к прениям – корректировка/дополнение позиции защиты с оглядкой на факты, «всплывшие» в ходе судебного следствия и отсутствовавшие в материалах делах до указанной стадии производства по уголовному делу. Поэтому, если защита ранее была хорошо ознакомлена с материалами дела и принимала участие в судебных заседаниях в ходе судебного следстви, то и для подготовки к прениям не нужно значительного промежутка времени.

В данном случае, объявление такого перерыва ни в коем случае не возобновит права Тимошенко, нарушенные ранее путем непредоставления достаточного количества времени защите для ознакомления с материалами дела, и вряд ли может говорить в пользу обеспечения судом быстрого и объективного правосудия, подытожил Ю.ЗАБИЯКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 сентября, в заседании суда по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО был объявлен перерыв до 27 сентября.

Судья Р.КИРЕЕВ обосновал свое решение тем, что сторона защиты просила дать время подсудимой для подготовки к судебным дебатам. В то же время, защита заявляет, что не просила столь длительного перерыва и им бы вполне хватило 5 дней, а судья принял решение, не спросив их о требуемых сроках.

Также напомним, что 8 сентября Р.КИРЕЕВ во время заседания объявил, что суд завершил судебное следствие и переходит к судебным дебатам, которые были запланированы на 12 сентября. Защита попросила время для подготовки и им выделили 1 день — 9 сентября. Ранее Ю.Тимошенко заявляла, что если им не дадут срок для подготовки к дебатам, она вообще откажется от участия в них.

На прошлой неделе Ю.Тимошенко также заявляла, что перед председательствующим по ее делу судьей Р.КИРЕЕВЫМ поставлена задача 15-16 сентября вынести ей обвинительный приговор.

Справка УНИАН. Суд по т.н. "газовому делу" начался 24 июня 2011г. Ю.Тимошенко обвиняют в превышении служебных полномочий при подписании газовых контрактов в 2009 году и нанесении убытков государству.