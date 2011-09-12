Главное на 12 сентября (день)

Основные экономические новости первой половины сегодняшенего дня

Международные отношения

В Ашгабате, во Дворце Президента Туркменистана, состоялась официальная встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДИМУХАМЕДОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, прозвучали государственные гимны Украины и Туркменистана, главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций стран.

После этого началась встреча В.ЯНУКОВИЧА и Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА в формате «с глазу на глаз». Далее состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

Макропоказатели

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в январе-июле 2011 года составило 6,666 млрд. долл., что 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (3,294 млрд. долл.). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-июле 2011 т.г. экспорт товаров из Украины составил 38,209 млрд. долл., импорт – 44,875 млрд. долл. По сравнению с январем-июлем 2010 года экспорт увеличился на 40%, импорт – на 46,7%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (в январе-июле 2010 года – 0,89).

Внешнеторговые операции Украина за отчетный период проводила с партнерами из 213 стран мира.

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли черные металлы и изделия из них – 33% от общего объема экспорта. Минеральные продукты составляли 14,9%, механическое и электрическое оборудование – 9,5%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 7,5%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 7,1%, продукты растительного происхождения – 6,4%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,5% от общего объема экспорта.

В общем объеме экспорта товаров из Украины, по сравнению с январем-июлем 2010 года, увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 7,2% до 8,3%, руд, шлаков и золы – с 4,8% до 5,7%, железнодорожных локомотивов – с 4,4% до 5,5%, жира и масел животного или растительного происхождения – с 5,2% до 5,5%, изделий из черных металлов – с 3,6% до 4,5%, продуктов неорганической химии – с 2% до 2,5%, удобрений – с 1,7% до 2,3%. Вместе с тем, уменьшилась доля черных металлов – с 30,8% до 28,5%, механических машин – с 6,4% до 5,1%, электрических машин – с 4,7% до 4,4%, зерновых культур – с 4,5% до 4,1%.

В январе-июле т.г. импорт в Украину из стран СНГ составлял 46,6% от общего объема импорта, из Европы - 31,7% (в т.ч. из стран Европейского Союза - 30,3%), Азии - 15,3%, Америки – 5%, Африки – 1,2%, Австралии и Океании – 0,2%.

В структуре импорта минеральные продукты составляли 38% всего объема. На поставки механических и электрических машин приходилось 14,2%, продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности – 9,8%, средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств – 7,1%, полимерных материалов, пластмасс и изделий из них – 5,6%, черных металлов и изделий из них – 4,8% от общей стоимости импорта.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля топлив минеральных, нефти и продуктов ее перегонки – с 31,8% до 36,1%, механических машин – с 7% до 8,2%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – с 5,2% до 6,3%, электрических машин – с 5,4% до 6%. Сократилась доля пластмасс, полимерных материалов – с 4,9% до 4,3%, фармацевтической продукции – с 4% до 3,2%, бумаги и картона – с 2,5% до 2%, руд, шлаков и золы – с 2,5% до 1,4%.

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Министерство финансов Украины на протяжении последующих трех лет ожидает снижения показателя соотношения государственного (включая гарантированный) долга Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества Минфина Константин КУЗНЕЦОВ в понедельник в ходе круглого стола.

В частности, министерство ожидает, что показатель соотношения госдолга к ВВП по итогам 2011 года составит 42,5%, в 2012 году – 41,9%, в 2013 году – 37,9%, в 2014 году – 35,3%.

По информации Минфина, предельный уровень государственного долга в соответствии с Законом о Государственном бюджете Украины на 2011 год установлен на уровне 375,6 млрд. грн., а по состоянию на 5 сентября он составлял 360,5 млрд. грн.

К.КУЗНЕЦОВ высказал убеждение, что до конца текущего года предельный уровень госдолга не будет превышен.

Кроме того, К.КУЗНЕЦОВ отметил, что Минфин ожидает показателя соотношения чистого госдолга к ВВП в 2011 году на уровне 29,2%, в 2012 году – 27,6%, в 2013 году – 26,3%, в 2014 году – 25,7%.

К.КУЗНЕЦОВ подчеркнул, что на сегодняшний день у Минфина есть необходимые средства для выполнения обязательства, срок которого наступает в декабре текущего года на уровне 16 млрд. грн. Он уточнил, что речь идет о предоставленном российским ВТБ правительству Украины кредите на 2 млрд. долларов. По словам К.КУЗНЕЦОВА, на сегодняшний день стороны ведут переговоры касательно этого кредита.

Финансы

Дальнейшая реализация программы сотрудничества Международного валютного фонда и Украины не сводится только к повышению тарифов на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР на пресс-конференции в понедельник.

«Ситуация не сводится только к повышению тарифов на газ», - сказал М.АЛЬЕР.

В частности, он отметил, что все условия, связанные с программой МВФ, были обнародованы ранее.

Из этого перечня выполнено условие по отмене законодательной нормы, которой Национальный банк Украины обязывался выкупать облигации внутреннего государственного займа, которые выпускаются на докапитализацию банков.

По поводу пенсионной реформы, М.АЛЬЕР отметил, что соответствующий закон уже поступил в МВФ, он сейчас переводится и анализируется.

Еще одно из условий программы, а именно повышение тарифов на газ, не выполнено.

М.АЛЬЕР напомнил, что повышение тарифов на газ на 50% в апреле текущего года было предусмотрено более ранними договоренностями. В последствии это условие было изменено на повышение тарифов в апреле на 20%, в июне – еще на 20%.

«Этого не случилось, - констатировал М.АЛЬЕР.

Среди условий представитель МВФ также напомнил об обязательствах правительства Украины удержать дефицит бюджета, включительно с бюджетом НАК «Нафтогаз Украины» в 2011 году на уровне 3,5%, в 2012 году – 2,5%.

«Необходимо организовать приезд миссии, чтобы она убедилась в выполнении этих условий», - сказал М.АЛЬЕР.

При этом он добавил, что МВФ сейчас ведет дискуссии с Министерством финансов по поводу проекта бюджета на 2012 год.

Среди прочего, М.АЛЬЕР напомнил о постановлении Нацбанка Украины №109, которым предусматривалось, что банки должны формировать резервы под валютные кредиты в национальной валюте.

Представитель МВФ напомнил, что это была временная антикризисная мера, и ее надо постепенно сворачивать. Для этого должен быть разработан соответствующий план для того, чтобы не допустить дестабилизации на финансовом рынке.

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Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) намерена ввести новые требования к аудиторскому выводу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, комитет согласовал соответствующий проект решения комиссии.

Аудиторский вывод, который предоставляется при раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, должен быть составлен в соответствии с требованиями международных стандартов контроля качества.

Согласно проекту документа, аудитор будет обязан выражать собственное мнение относительно возможности непрерывной деятельности предприятия через 12 месяцев.

В частности, аудиторский вывод должен отвечать таким стандартам: «Модификация мысли в отчете независимого аудитора»; «Объяснительные параграфы и параграфы по другим вопросам в отчете независимого аудитора» и т.д.

По мнению разработчиков документа, введение новых требований будет способствовать прозрачности и доступности к соответствующей информации широкого круга заинтересованных лиц, общественности и, прежде всего, потенциальных инвесторов, а также привлечению инвестиций в реальный сектор экономики, в том числе иностранных.

Фондовый рынок

Фондовая биржа ПФТС выставит на аукционе 28 сентября около 1% своего уставного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба ПФТС.

Продавцом выступает Ассоциация «Фондовое партнерство». К продаже будет предложено 32 акции (около 1% уставного фонда). Начальная цена одной акции составляет 11 тыс. грн., начальная цена пакета - 352 тыс. грн.

Участниками аукциона могут быть лица, которые находятся в списке потенциальных участников аукциона и являются членами ПФТС по состоянию на дату проведения аукциона.

Справка УНИАН. Фондовая биржа ПФТС является организатором торговли ценными бумагами, имеет соответствующую лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР). Общий объем торгов ПФТС в 2010 г. - 61,3 млрд. грн., доля рынка - 46,6%. По результатам торгов рассчитывается и публикуется индекс ПФТС.

Общее количество акций фондовой биржи ПФТС составляет 3201 шт. Контрольным пакетом биржи владеет российская ММВБ, акционерами ПФТС также является Ассоциации «Фондовое партнерство», участники рынка и другие лица.

Соцполитика

Оппозиционные силы призывают украинцев присоединиться к акциям протеста против принятия закона, которым отменяются льготы для многих категорий граждан.

Об этом во время интернет-конференции на сайте “Региональные новости” сообщил заместитель лидера фракции “БЮТ-Батькивщина”, лидер оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, Комитет сопротивления диктатуре принял решение приложить все усилия, чтобы этот законопроект не был принят в целом в парламенте.

“В эти часы мы приняли решение не допустить принятия ЯНУКОВИЧЕМ и голосованием парламентом проекта закона о лишении льгот чернобыльцев, инвалидов, участников боевых действий, шахтеров, учителей, врачей, и призываем всех сознательных граждан к акциям, которые пройдут через неделю, когда Партия регионов в парламенте вновь будет «прожимать» этот законопроект”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины "О гарантиях государства по выполнению судебных решений".

Проектом закона предлагается установить, что погашение уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за выполнение которых несет государство, будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Кабинетом министров Украины с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.

Также данным законопроектом предусматривается изменения в законы об отмене или ограничении ряда социальных льгот для разных категорий населения.

Транспорт

За восемь месяцев 2011 года на железнодорожных переездах и путях железных дорог Украины произошло 46 транспортных происшествий, что на 38,7% меньше, чем за аналогичный период 2010 года (за 8 месяцев 2010 г. - 75 случаев). Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», в частности, 37 случаев произошло на переездах и 9 на колеях вне переездов.

Количество пострадавших в ДТП уменьшилось на 29 человек - с 49 до 20, в частности, погибших - на 9 человек, с 18 до 9, количество травмированных - на 20 человек, с 31 до 11.

Отмечается, что все ДТП на железнодорожных переездах произошли из-за выезда автотранспорта на рельсы, несмотря запрещающие сигналы звуковой и световой сигнализации. Ни в одном из случаев вины железнодорожников в ДТП не было.

«Укрзализныця» обращает внимание водителей автотранспорта, их пассажиров и всех, кто находится вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, на то, что вопреки всем мерам со стороны железной дороги, основным залогом безопасности на пути и переездах является именно внимательность и дисциплинированность водителей, которые берут на себя ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров.

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Приднепровская железная дорога с 15 сентября повышает тарифы на проезд в пригородом сообщении по Крымской дирекции железнодорожных перевозок на 15-40% в зависимости от расстояния.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Повышение тарифов связано с необходимостью более полного возмещения расходов дороги по пригородным перевозкам.

По данным пресс-центра, за 8 месяцев 2011 г. по Крымской дирекции Приднепровская железная дорога в поездах пригородного сообщения перевезла 2, 702 млн. пассажиров на сумму 16 млн. грн., в том числе 1, 7033 млн. пассажиров льготных категорий на сумму 10, 7625 млн. грн. Из местных бюджетов АР Крым за этот период ПЖД компенсировано 4 млн. грн. затрат на перевозку льготников.

Повышение пригородных тарифов по Днепропетровской, Криворожской и Запорожской дирекциям ж/д перевозок произошло с 25 февраля 2011 г.

«Таким образом, с нововведением по Крымской дирекции тарифы в пригородном сообщении по всей Приднепровской железной дороге будут едиными», - говорится в сообщении пресс-центра ПЖД.

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«Укрзализныця» с 1 сентября 2011 года исключила из составов пассажирских поездов 71 вагон-ресторан (кафе) и предлагает эти высвободившиеся вагоны арендаторам для обеспечения питанием пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

При этом «Укрзализныця» оставила вагоны-рестораны (кафе) только в фирменных международных поездах и дневных скоростных. Об этом говорится в приказе гендиректора "О повышении эффективности использования парка вагонов-ресторанов и стационарной торговой сети железных дорог Украины".

Больше всего вагонов-ресторанов и вагонов-кафе арендаторам предлагают на Донецкой железной дороге - 30 вагонов-ресторанов (кафе). На Одесской и Южной - по 12 вагонов, на Львовской - 10 и на Приднепровской - 7 вагонов.

Кроме того, с 1 сентября этого года железнодорожники готовы предоставить в аренду и объекты действующей стационарной торговой сети на вокзалах и станциях - рестораны, кафе, киоски, буфеты и т.д., которые обслуживались работниками цехов питания железных дорог Украины: Донецкой, Львовской, Южной и Приднепровской дороги.

Как отмечается в сообщении, специалисты считают, что такие меры будут способствовать уменьшению убыточности пассажирского хозяйства железных дорог Украины. От арендаторов же ожидают предоставления полного цикла услуг по обеспечению питанием пассажиров в поездах. Чтобы поощрить их к сотрудничеству, железнодорожники сократили финансовую нагрузку на арендатора, для этого внесены изменения в Методические рекомендации относительно передачи в аренду вагонов-ресторанов и вагонов-кафе. В частности, движение арендованных вагонов в составе поезда будет осуществляться бесплатно. Арендатор будет осуществлять только плату за проезд поездной бригады вагона-ресторана (кафе), самостоятельно выбирая тип вагона (СВ, купе, плацкарт и т.д.) и количество мест.

Расходы на содержание вагонов-ресторанов (кафе) - осуществление ремонтов, мойки вагонов, экипировка водой, топливом и другие услуги, которые обусловлены договором аренды, арендаторы будут оплачивать ежемесячно, согласно выставленным железной дорогой счетам.

Промышленность

Объемы экспорта давальческого сырья из Украины в январе-июле 2011 года увеличились в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, и составили 56,5 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В то же время в Украину за 7 месяцев т.г. импортировано готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, на 40,7 млн. долл. (на 67,3% больше объемов января-июля 2010 года).

В январе-июле 2011 года в Украину поступило иностранного давальческого сырья на сумму 2,201 млрд. долл. (рост на 50,7% по сравнению с январем-июлем 2010 года). Экспорт готовой продукции из импортного давальческого сырья составлял 3,407 млрд. долл. (рост на 80,9%).

Агро

В Тернопольской области, в реке Збруч, возле Боднаревской ГЭС, отмечена массовая гибель рыбы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, для изучения причины гибели рыбы в Збруче на место события выезжали заместитель начальника Госэкоинспекции в Тернопольской области, старший госинспектор областного Государственного управления охраны окружающей среды, и.о. начальника Гусятинского райотдела МЧС. Ими установлен факт гибели 652 шт. непромышленной рыбы вверх по течению от Боднаревской ГЭС на участке 3 км.

Работниками Госэкоинспекции взяты пробы воды и погибшей рыбы для выяснения причин происшедшего.

Судебные разбирательства

В заседании суда по рассмотрению уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 27 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ после заявления Ю.ТИМОШЕНКО о нехватке времени для подготовки к судебным дебатам.

«С учетом того, что в судебном заседании 31 августа 2011 года был продолжен срок для изготовления протокола и, учитывая заявление подсудимой о подготовке к судебным дебатам, суд для предоставления дополнительного времени на подготовку объявляет перерыв в заседании до 27 сентября 15.00», - сказал Р.КИРЕЕВ.

(УНИАН)