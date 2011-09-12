В Ашгабате состоялась официальная встреча Президентов Украины и Туркменистана

В Ашгабате, во Дворце Президента Туркменистана, состоялась официальная встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДИМУХАМЕДОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, прозвучали государственные гимны Украины и Туркменистана, главы государств осмотрели строй воинов Почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций стран.

После этого началась встреча В.ЯНУКОВИЧА и Г.БЕРДИМУХАМЕДОВА в формате «с глазу на глаз». Далее состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.