Генпрокуратура возбудила против экс-председателя Госфинуслуг Волги еще одно уголовное дело

Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении бывшего председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василия ВОЛГИ еще одно уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, в ходе расследования уголовного дела об обвинении председателя Госфинуслуг в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (законченное покушение на преступление), ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, установлено, что В.ВОЛГА в 2010 году принял на государственную службу в Госфинуслуг человека, который предоставлял ему услуги водителя и получал государственные средства в виде заработной платы на должности главного специалиста одного из отделов.

В отношении указанных лиц Главным управлением по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Справка УНИАН. В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила против В.ВОЛГИ уголовное дело по статье 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.ВОЛГЕ в виде удержания под стражей.

25 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил В.ВОЛГУ с должности председателя Госфинуслуг.