Анонс на 13 сентября

* Начнется 1-й Международный нефтяной саммит, который обсудит ситуацию на рынке нефти в Украине, а также динамику развития отрасли. В саммите принимают участие ведущие нефтяные компании мира. В церемонии открытия и закрытия Саммита примут участие народные депутаты Украины Василий Горбаль и Наталья Королевская. В рамках Саммита будет вручена Национальная Премия «Нефтяная компания Украины 2010/11 года»

* Состоится пленарное заседание VIII сессии Киевсовета VI созыва.

* Пресс-конференция посвященная старту Всеукраинского конкурса «Инновационный прорыв 2011. Год Информационных Технологий ». Участники: Анна Дегтерева - гендиректор Global Management Challenge Ukraine; Александр Кардаков - глава наблюдательного совета компании «Октава Капитал», основатель компаний «Инком» и «Датагруп»; Алексей Кредисов - управляющий партнер компании «Эрнст энд Янг»; Андрей Блинов - главный редактор журнала «Эксперт».

* Состоится пресс-конференция на тему: «Украина-Туркменистан: перспективы отношений двух стран». Участники: заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов и независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут.

* В пресс-центре "Комсомольской Правды в Украине" состоится веб-конференция на тему: «Как на Украине скажется вторая волна кризиса?» С участием специалиста по борьбе с терроризмом в финансовом секторе экономики, лидера партии «Великая Украина» Игоря Беркута.

* В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Правда об имуществе профсоюзов». Будут обсуждены последние уголовные дела, возбужденные в отношении имущества профсоюзов, ситуация с конкретными объектами профсоюзной собственности (в региональном и отраслевом измерении), а также предложения по урегулированию конфликта между правоохранительными органами и профсоюзами. Участники: Григорий Кабанченко - зампредседателя Национального форума профсоюзов Украины, Вячеслав Рой - председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины, Петр Петриченко - генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины Григорий Осовый - и.о. председателя ФПУ.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии первого заместителя Министра социальной политики Украины Василия Надраги и специалистов Министерства.

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