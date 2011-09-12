Главное на 12 сентября (вечер)

Финансы

Минфин ожидает снижения соотношения госдолга к ВВП с 42,5% в 2011г. до 35,3% в 2014г.

Министерство финансов Украины на протяжении последующих трех лет ожидает снижения показателя соотношения государственного (включая гарантированный) долга Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества Минфина Константин КУЗНЕЦОВ в понедельник в ходе круглого стола.

В частности, министерство ожидает, что показатель соотношения госдолга к ВВП по итогам 2011 года составит 42,5%, в 2012 году – 41,9%, в 2013 году – 37,9%, в 2014 году – 35,3%.

По информации Минфина, предельный уровень государственного долга в соответствии с Законом о Государственном бюджете Украины на 2011 год установлен на уровне 375,6 млрд. грн., а по состоянию на 5 сентября он составлял 360,5 млрд. грн.

К.КУЗНЕЦОВ высказал убеждение, что до конца текущего года предельный уровень госдолга не будет превышен.

Кроме того, К.КУЗНЕЦОВ отметил, что Минфин ожидает показателя соотношения чистого госдолга к ВВП в 2011 году на уровне 29,2%, в 2012 году – 27,6%, в 2013 году – 26,3%, в 2014 году – 25,7%.

К.КУЗНЕЦОВ подчеркнул, что на сегодняшний день у Минфина есть необходимые средства для выполнения обязательства, срок которого наступает в декабре текущего года на уровне 16 млрд. грн. Он уточнил, что речь идет о предоставленном российским ВТБ правительству Украины кредите на 2 млрд. долларов. По словам К.КУЗНЕЦОВА, на сегодняшний день стороны ведут переговоры касательно этого кредита.

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Нацбанк Беларуси повышает ставку рефинансирования с 27% до 30% годовых

Минск. С 14 сентября Национальный банк Республики Беларусь решил повысить ставку рефинансирования с 27% до 30% годовых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка Беларуси, размещенном на официальном сайте ведомства.

«Эта мера вводится в преддверии открытия дополнительной сессии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже и является важным элементом общеэкономической политики, направленной на стабилизацию ситуации на валютном рынке и финансовое оздоровление экономики в целом», - разъясняет Нацбанк.

Справка УНИАН. Это девятое с начала текущего года повышение ставки рефинансирования. Ранее она повышалась 16 марта (с 10,5 до 12%), 20 апреля (до 13%), 18 мая (до 14%), 1 июня (до 16%), 22 июня (до 18%), 13 июля (до 20%), 17 августа (до 22%) и 1 сентября (до 27% годовых).

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2011 год в Беларуси было предусмотрено снижение ставки рефинансирования к концу года до 8-10% годовых.

Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Нацбанк воздействует на ставки межбанковского рынка, а также ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им кредитными организациями.

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ТЭК

Добыча нефти в Украине сократилась на 4,8% - до 1,6 млн. тонн

Украинские нефтедобывающие предприятия по оперативным данным в январе-августе сократили добычу нефти на 4,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1,623 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в августе добыча нефти в Украине сократилась на 10,4% - до 199,7 тыс. тонн., по сравнению с августом 2010 года.

Предприятия, входящие в состав НАК «Нафтогаз Украины», за 8 месяцев сократили добычу нефти на 4% - до 1,525 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по данным Госкомстата, украинские нефтедобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 11,5%, по сравнению с 2009 годом, до 2,566 млн. тонн.

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Минэкономразвития разработало порядок отбора энергоэффективных проектов для бюджетной поддержки

Министерство экономического развития и торговли разработало проект конкурсного отбора энергоэффективных проектов для их государственной поддержки за счет средств госбюджета в рамках выполнения государственной программы энергоэффективности на 2010-2015 гг.

Проект документа обнародован в понедельник на сайте министерства.

Порядком в частности предусмотрено проведение конкурсов по отбору проектов на заседаниях специальной конкурсной комиссии при Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению. В комиссию, которую возглавит глава Госэнергоэффективности, войдут представители Минэкономразвития, Минрегионразвития, а также профильных научных институтов.

Обязательными условиями для проектов, подаваемых на конкурс, будет являться включение их в планы мероприятий утвержденной региональной или отраслевой программы повышения энергоэффективности, или программы сокращения потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями путем их рационального использования на соответствующий год. Кроме того, необходимо наличие позитивного вывода государственной экспертизы по энергосбережению, в частности установления соответствия показателей проекта требованиям нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в сфере энергосбережения.

Порядком предусмотрены соответствующие критерии оценки проектов по категориям.

Оценивание проектов будет происходить на основании бальной системы. Победитель будет определяться по максимальному числу набранных баллов в соответствии с закрепленными документом критериями.

Госэнергоэффективности в недельный срок после принятия решения комиссии информирует участников конкурса о его результатах.

По результатам конкурса Госэнергоэффективности как главный распорядитель бюджетных средств перечисляет средства распорядителям бюджетных средств низшего уровня.

Объявление о проведении конкурса планируется публиковать в газете «Урядовый курьер» и размещать на сайте Госэнергоэффективности.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году в рамках выполнения программы энергоэффективности правительство планирует выделить из государственного бюджета 600 млн. грн.

В частности, на санацию зданий центральных органов исполнительной власти из бюджета планируется израсходовать 60 млн. грн. На внедрение технологий с использованием тепловых насосов, электрического теплоаккумуляторного обогрева и горячего водоснабжения предприятий коммунальной формы собственности и бюджетных учреждений – 130 млн. грн.

На внедрение когенерационных технологий в коммунальной энергетике - 30 млн. грн.

На строительство и реконструкцию электросетей, пристанционных узлов и подстанций для присоединения объектов альтернативной энергетики в АР Крым и Одесской области в 2011 году предусмотрено 307 млн. грн.

Проведение модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе перевод котельных, обслуживающих объекты социальной сферы, на использование возобновляемых источников энергии, планируется профинансировать в объеме 60,1 млн. грн.

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Кабмин инициирует установку поквартирных приборов учета тепла

Кабинет министров Украины планирует принять программу внедрения поквартирных приборов учета теплопотребления.

Об этом на своей персональной странице в сети Facebook сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Сегодня (на заседании правительства - УНИАН) вынесли на обсуждение проект: за 2 года установить счетчики тепла во всех квартирах. То есть, люди будут платить не "на круг" за весь дом, а персонально за свое отопление. И смогут сами регулировать расходы», - написал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в рамках данной программы правительство планирует разработать механизм компенсации изготовления таких счетчиков на отечественных предприятиях.

В связи с этим премьер призвал посетителей своей страницы высказать свои предложения относительно экономии энергоресурсов.

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Соцполитика

Оппозиция призывает украинцев присоединиться к акциям протеста против отмены ряда соцльгот

Оппозиционные силы призывают украинцев присоединиться к акциям протеста против принятия закона, которым отменяются льготы для многих категорий граждан.

Об этом во время интернет-конференции на сайте “Региональные новости” сообщил заместитель лидера фракции “БЮТ-Батькивщина”, лидер оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, Комитет сопротивления диктатуре принял решение приложить все усилия, чтобы этот законопроект не был принят в целом в парламенте.

“В эти часы мы приняли решение не допустить принятия ЯНУКОВИЧЕМ и голосованием парламентом проекта закона о лишении льгот чернобыльцев, инвалидов, участников боевых действий, шахтеров, учителей, врачей, и призываем всех сознательных граждан к акциям, которые пройдут через неделю, когда Партия регионов в парламенте вновь будет «прожимать» этот законопроект”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины "О гарантиях государства по выполнению судебных решений".

Проектом закона предлагается установить, что погашение уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за выполнение которых несет государство, будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Кабинетом министров Украины с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.

Также данным законопроектом предусматривается изменения в законы об отмене или ограничении ряда социальных льгот для разных категорий населения.

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Более 100 чернобыльцев начали голодовку возле Администрации Президента

Сегодня, 12 сентября, возле Администрации Президента началась бессрочная голодовка ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Возле здания АП собралось более сотни ликвидаторов. Почти все они представляют общественную организацию «731-й отдельный батальон специальной защиты ВЧПП 50937», сообщил в комментарии УНИАН председатель общественной организации Владимир РЕЗНИК.

Среди главных требований ликвидаторов: обеспечение жильем, повышение пенсий, надлежащее медицинское обеспечение и прикрепление к военному госпиталю.

По словам участников акции, после аварии на ЧАЭС они 24 часа в сутки находились непосредственно под реактором без всяких средств защиты, находились на месте взрыва, где в авральном режиме гасили пожар, занимались сбором графита и в срочном порядке отвозили в специальные могильники.

Чернобыльцы пытаются привлечь внимание чиновников к своим проблемам плакатами с надписями: «Мы были первыми на ликвидации. Нас первыми ликвидируют», «Мы реактор заглушили, спасая Украину. И за это мы заработали крест и гроб!».

По словам председателя общественной организации В.РЕЗНИКА, батальон в составе 750-ти работников после ликвидации техногенной катастрофы был сразу же выведен с АЭС, и власть забыла о нем. Он сообщил, что на сегодняшний день из 750 человек в живых осталось около 100, все они – инвалиды.

В.РЕЗНИКОВ отметил, что основной проблемой ликвидаторов является то, что под их подразделение нет никакой законодательной базы, то есть эти люди нигде не значатся.

В.РЕЗНИКОВ также сообщил, что на многочисленные письма ликвидаторов чиновники отвечали отписками. В частности, по его информации, от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА поступили письма за подписями советника главы государства Анны ГЕРМАН и первого заместителя главы Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ с текстами: «Ваши требования переданы в Кабинет министров», а относительно встречи с Президентом сообщили, что такая встреча «не представляется возможной».

Участники голодовки также отметили, что 28 апреля состоялось правительственное совещание, на котором премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пообещал предоставить чернобыльцам квартиры и государственные награды, но обещания не были выполнены.

Ликвидаторы сообщили, что для получения пенсий им нужна справка о том, что они действительно работали на ликвидации Чернобыльской аварии, однако из отраслевого государственного архива Министерства обороны Украины поступили письма, в которых было отмечено, что «журнал уничтожен в воинской части как такой, что заражен выше допустимой нормы».

С начала года во время акции чернобыльцев умерли два человека, сегодня к участникам голодовки уже несколько раз приезжала «скорая медицинская помощь».

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Янукович поручил Кабмину подготовить изменения в Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ в месячный срок подготовить изменения в Налоговый кодекс, которыми упорядочить установленные документом льготы.

Текст соответствующего поручения обнародован на официальном сайте главы государства.

В документе отмечается, что с целью “предотвращения необоснованных потерь бюджета, обеспечения соблюдения прав и законных интересов субъектов хозяйствования во время применения отдельных положений Налогового кодекса Украины и некоторых других законодательных актов Украины” Н.АЗАРОВУ поручено разработать и в установленном порядке внести в месячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, другие законодательные акты Украины, в которых, в том числе, предусмотреть упорядочение льгот, установленных Налоговым кодексом Украины, в частности, для стимулирования инвестиционной деятельности, унификацию подхода к их предоставлению, в том числе путем: применения механизма предоставления льгот для стимулирования внедрения инвестиционных проектов исключительно при условии, что такие проекты являются энергоэффективными и одобрены Кабинетом министров Украины. Также поручено предусмотреть использование налога на прибыль предприятий как инструмента прямого налогообложения для стимулирования инвестиционной деятельности и предоставления возможности плательщику налога одноразово воспользоваться правом на уменьшение базы налогообложения по одним и тем же инвестиционным расходам.

Речь идет также о внедрении для субъектов хозяйствования, которые применяют регистраторы расчетных операций, в 2012 году адаптационного периода для представления определенной законом информации в органы государственной налоговой службы по проводным или беспроводным каналам связи, в течение которого такое представление будет осуществляться на добровольных началах. Предусматривается отменить права органов государственной налоговой службы требовать от плательщиков налогов объяснений по вопросам, которые возникают во время проверок и касаются реализации полномочий органов государственной налоговой службы.

Поручено предусмотреть в законодательстве обязательное предъявление перед проведением выездной документальной или фактической проверки налогоплательщику (его должностным (служебным) лицам или лицам, которые фактически проводят расчетные операции), наличие которых является обязательным условием допуска должностных (служебных) лиц органов государственной налоговой службы к проведению указанных проверок документов.

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Промышленность

Кабмин утвердил Государственную программу развития внутреннего производства

Кабинет министров утвердил Государственную программу развития внутреннего производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА.

Согласно сообщению, первый этап реализации Программы рассчитан на период 2012-2015 гг.

Таким образом, по словам А.КЛЮЕВА, правительство Украины направит свои действия на активизацию процессов импортозамещения.

Цель программы – повышение экономической устойчивости государства за счет развития внутреннего производства.

«Мы должны на полную мощность активизировать процессы импортозамещения. Украина имеет все необходимое для увеличения объемов собственного выпуска продукции, которая сегодня импортируется - это значительный природно-ресурсный, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы. Ключевым направлением экономической политики Украины является расширение внутреннего рынка», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как отметил первый вице-премьер, сегодня вступление Украины в ВТО значительно сузило возможности проводить политику протекционизма в отношении отечественного производства, более прагматичным становится сотрудничество со странами СНГ, серьезные задачи стоят перед отечественными производителями и в связи с активизацией процесса создания зоны свободной торговли с ЕС.

По его словам, наряду с высокой зависимостью украинской экономики от импорта энергоносителей отрицательное влияние на внешнеторговый баланс страны оказывает импорт машин, оборудования, механизмов и транспортных средств, объем которого составил в 2010 году 12,7 млрд. долл. США (почти 21%) и импорт химической продукции объемом 10,1 млрд. долл. США (почти 17%).

«Украинская промышленность оказалась неспособной отвоевать утраченные рынки электрических машин и оборудования (объем импорта - 3,6 млрд. долл.), и противостоять экспансии импортных легковых автомобилей (1,7 млрд. долл.)», - отметил А.КЛЮЕВ.

По его словам, сырьевой уклон производственной структуры, рассчитанный преимущественно на потребность экспорта, делает промышленность и всю экономику чрезвычайно зависимыми от конъюнктуры внешнего рынка, сдерживает развитие внутреннего рынка и сужает возможности для экономического развития Украины.

Первый вице-премьер-министр заявил, что потенциал по импортозамещению есть во всех отраслях. Это, по его словам, касается и машиностроения, в том числе - сельскохозяйственного и химического, и легкой промышленности, производства лекарственных средств.

А.КЛЮЕВ также заявил, что значительный потенциал для развития есть в авиационной промышленности и ОПК. Также Украина обязана за ближайшие 10 лет существенно увеличить обеспечение себя энергоносителями собственной добычи.

Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству экономического развития и торговли Украины разработать комплексную программу поддержки экспорта и импортозамещения.

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В Украине импорт минудобрений вырос на 90,5%, экспорт - на 87,7%

Украина в январе-июле 2011 года увеличила импорт минеральных удобрений на 90,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 469 млн. 337,3 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 87,7% – до 869 млн. 411 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила импорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с 2009 годом – до 417 млн. 707,5 тыс. долл. США. Экспорт минеральных удобрений увеличился на 9,6% – до 940 млн. 625,4 тыс. долл.

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Строительство

В конце сентября в Киеве начнется реконструкция Андреевского спуска

В конце сентября в столице начнется реконструкция Андреевского спуска, завершить работы планируют к Дню Киева в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом проинформировал председатель КГГА Александр ПОПОВ во время выездного рабочего совещания руководства города, которое состоялось на Андреевском спуске.

А.ПОПОВ отметил, что Андреевский спуск должен сохранить свою подлинность и после проведения реконструкции, подчеркнув, что Андреевский спуск является гордостью не только Киева, но и всей Украины.

“Сохранить подлинность Андреевского спуска для нас очень важно, ведь это неотъемлемая частица души Киева. Держа курс на благоустройство исторического центра города, мы не оставляем без внимания Подол и, в частности, Андреевский спуск. Потому сегодня мы рассматриваем проекты реконструкции Андреевского спуска, советуемся с художниками и владельцами галерей, для которых спуск является родительским домом», – сказал А.ПОПОВ.

В ходе реконструкции спуска предусматривается, в частности, заменить все инженерные сети, выполнить реконструкцию фасадов зданий и упорядочить прилегающую территорию.

Представителям малого и среднего бизнеса, которые торгуют на Андреевском спуске изделиями народного искусства, картинами и тому подобное А.ПОПОВ предложил самостоятельно определить альтернативные места торговли на период реконструкции спуска. Также председатель КГГА отметил, что работы на спуске будут выполнять поэтапно, чтобы дать возможность продавцам работать.

По мнению А.ПОПОВА, одним из вариантов понимания между властью, художниками, галеристами, продавцами и жителями является создание органа самоорганизации населения улицы, с принятием соответствующего устава или манифеста, который стал бы законом улицы, «чтобы, и власть, и общественность вместе отвечали за состояние дел на Андреевском спуске».

По словам А.ПОПОВА, реконструкция Андреевского спуска – это лишь часть проекта «Старый город», в который входят и Контрактовая площадь, и улица Сагайдачного. «Разработка проекта сейчас продолжается, и должна быть завершена к 1 декабря для того, чтобы до конца года мы имели полное представление о реконструкции старой части города. Постепенно мы возродим те культурно-исторические ценности, которые являются достоянием всего нашего украинского народа», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее А.ПОПОВ заявлял, что на реконструкцию Андреевского спуска необходимо около 150 млн. грн.

12 апреля председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявил, что после проведения реконструкции Андреевский спуск может потерять свою уникальность.

Депутат убежден, что проект реконструкции, который планирует воплотить столичная власть, полностью размывает саму суть улицы “Андреевский спуск”.

По его данным, проект наглядно демонстрирует, что на спуске планируется построить 6 новых зданий, среди которых: офисный центр (Андреевский спуск, 10 б), здание с рестораном, выставочным залом и апартаментами (Андреевский спуск, 6), 11-этажный гостиничный комплекс с паркингом и ресторанами (Андреевский подъем спуск, 14-16), а "Замок Ричарда" планируется переоборудовать под гостиницу.

Также А.БРИГИНЕЦ указывал на другие недостатки проекта по реконструкции Андреевского спуска.

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Транспорт/Связь

Кабмин предоставит госгарантии на привлечение кредита для строительства метро в Днепропетровске

Кабинет министров Украины предоставит государственные гарантии на привлечение 236 млн. евро кредита ЕБРР для продолжения строительства метрополитена в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске сообщил журналистам вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Есть поручение Президента Украины… На 99,9% я думаю, что гарантии правительством будут предоставлены», - уточнил Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, три станции метро в Днепропетровске - «Музейная», «Центральная» и «Театральная» - будут введены в эксплуатацию до 2015 года.

Вице-премьер подчеркнул, что строительство будет продолжаться современным щитовым методом подземной проходки.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября 2011 года на заседании Кабинета министров одобрено распоряжение Кабмина о мерах по обеспечению введения в эксплуатацию до 2015 года второго пускового участка первой очереди днепропетровского метрополитена.

Справка УНИАН. Строительство Днепропетровского метрополитена было возобновлено в феврале 2011 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время пребывания в Днепропетровске в октябре 2010 г. заявил, что финансирование строительства Днепропетровского метрополитена в 2011 г. должно составлять не менее 250 млн. грн. Фактически на сегодня ОАО «Днепрометрострой» получил из госбюджета 50 млн. грн, из которых 20 млн. грн пошли на погашение кредиторской задолженности предприятия и долгов по заработной плате метростроителям.

Днепропетровское метро имеет одну линию длиной 7,8 км с 6 станциями.

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Заявленная ФГИ стоимость мобильных активов "Укртелекома" ниже их оценочной стоимости - эксперт

Заявленная Фондом государственного имущества (ФГИ) стоимость мобильных активов "Укртелекома" (Utel) на уровне 6% стоимости самой компании значительно ниже их оценочной стоимости.

Такое мнение в интервью УНИАН высказала старший аналитик Dragon Capital Таисия ШЕПЕТКО.

По оценке Т.ШЕПЕТКО, стоимость бизнеса "Укртелекома" по предоставлению услуг мобильной связи составляет 336 млн. долл. "Для сравнения, инвестиции в развитие мобильного сегмента компании вплоть до 2010 г. составляют 1,28 млрд. грн. (227 млн. долл.), в то же время балансовая стоимость данных активов оценивалась в около 840 млн. грн. (110 млн. долл.) на конец 2010 г.", - сказала аналитик. "Таким образом, мы считаем, что фондовый рынок может отрицательно отреагировать на столь низкую оценку, озвученную ФГИ", - добавила она.

По ее словам, пока что также не совсем ясно, какой ориентир стоимости компании "Укртелеком", использовал оценщик в своих расчетах. "Если это цена приватизации предприятия, тогда его мобильное подразделение, исходя из доли 6%, оценивается в 79 млн. долл. В то же время, если брать текущую рыночную капитализацию компании, то цена мобильного бизнеса составит всего 54 млн. долл.", - отметила она.

При этом, по словам Т.ШЕПЕТКО, в любом из вышеприведенных случаев, рассчитанная стоимость явно ниже оценочной стоимости мобильных активов, о которой упоминали новые владельцы "Укртелекома", когда принимали решение об их отчуждении (более 25% активов предприятия на конец 2010 г., или 329 млн. долл.).

Напомним, по словам главы департамента договорного менеджмента Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Юрия НИКИТИНА, оценочная стоимость выделяемого из состава ПАО «Укретелеком» в отдельное юридическое лицо подразделения мобильной связи Utel составляет приблизительно 6% от реализационной цены (10 млрд. 575,1 млн. грн. - УНИАН) приватизированного пакета акций «Укртелекома». По его словам, таковы результаты проведенной еще до продажи контрольного пакета «Укртелекома» его независимой оценки.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины предоставил разрешение собственнику контрольного пакета акций «Укртелекома» - компании «ЕСУ» - на выделение подразделения мобильной связи Utel в отдельное юридическое лицо. Глава ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО отметил, что данное решение было выдано Фондом на соответствующее обращение компании «ЕСУ».

Справка УНИАН. Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

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