Эштон и Клинтон направили письмо Януковичу. Выразили растущую обеспокоенность...

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН Майкл МАН подтвердил, что К.ЭШТОН и Госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН направили Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ совместное письмо.

Об этом он сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Я могу подтвердить, что такое письмо было послано К.ЭШТОН и Х.КЛИНТОН», - сказал он.

М.МАН не назвал других деталей.

Вместе с тем, другой высокопоставленный дипломат в окружении К.ЭШТОН сообщил УНИАН на условиях анонимности, что в своем письме лидеры внешнеполитических ведомств США и ЕС выразили, в частности, растущую обеспокоенность в отношении состояния демократии в Украине.

«Они обратили внимание на, как им кажется, избирательность арестов Юлии ТИМОШЕНКО и других оппозиционных лидеров, а также на то, что обвинения, выдвинутые Ю.ТИМОШЕНКО, выглядят политически мотивированными», - заявил собеседник агентства.

По его словам, ЕС и США заявили о готовности поддержать демократическую Украину. Но при этом, отметил дипломат, украинские власти должны следовать демократическим стандартам.

«К.ЭШТОН и Х.КЛИНТОН призвали Президента В.ЯНУКОВИЧА предпринять все возможные шаги в его власти и во власти его правительства, чтобы решить эти вопросы, связанные с избирательностью обвинений», - подчеркнул источник.