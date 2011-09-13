ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Экологи: Под видом «зеленых» проектов Всемирный банк и ЕБРР финансируют производство «грязной» энергии в Украине» пишет – экологи считают, что под видом кредитования "зеленой" энергетики ЕС пытается сделать из Украины атомного энергетического "монстра", поставляющего Европе дешевое электричество. Энергетики же называют заявления защитников окружающей среды некомпетентными…

http://delo.ua/business/ekologi-pod-vidom-zelenyh-proektov-vsemirnyj-bank-i-ebrr-fina-164288/

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Также «Дело» в публикации «Украинский рынок акций рухнул вниз» пишет - в течение часа после начала торгов основной индикатор фондового рынка Украины – индекс акций «Украинской биржи» (УБ) – снизился на 7,42%. Причина очередного обвала – паника на основных европейских фондовых площадках…

http://delo.ua/finance/ukrainskij-rynok-akcij-ruhnul-vniz-164271/

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«Дело» в публикации «Без приговора Дубине расторгнуть газовые контракты сложнее - юрист» пишет - представителям Украины в Стокгольмском арбитражном суде было бы проще добиться признания недействительными украинско-российских контрактов о поставке газа, если бы украинский суд признал преступными действия тогдашнего руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Олега Дубины…

http://delo.ua/ukraine/bez-prigovora-dubine-rastorgnut-gazovye-kontrakty-slozhnee-juri-164252/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Все лишнее — людям», в котором пишет – дополнительные доходы общего фонда госбюджета в 2012 году составят 42 млрд грн. Этот ресурс будет потрачен на социальные программы, например, на повышение минимальной зарплаты, пенсий, помощи семьям с детьми, льгот и субсидий на услуги ЖКХ, а также на поддержку шахтеров и милиционеров. Эксперты уверены, что Верховная рада не пойдет на сокращение этих расходов накануне парламентских выборов, поэтому госбюджет будет принят в предложенной редакции…

http://www.kommersant.ua/doc/1771901

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Европарламент принял сигнал», в котором пишет – вчера комитет Европарламента по международным делам обсудил ход переговоров с Украиной по соглашению об ассоциации. В крупнейшей фракции ЕП — Европейской народной партии — заявили о недопустимости завершения переговоров до тех пор, пока Тимошенко находится под арестом. Окончательное решение Европарламента по данному вопросу пока не определено. Между тем, МИД Украины получил жесткое указание президента любой ценой добиться парафирования соглашения до конца года…

http://www.kommersant.ua/doc/1771935

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Издание «Экономические известия» в публикации «Акционеры пойдут в обход» пишет – несмотря на проблемы с Евросоюзом по условиям строительства газопровода «Южный поток» в обход Украины, «Газпром» планирует подписание соглашения с иностранными компаниями, которые решили стать его партнерами в этой сделке. Но эксперты не исключают ситуации, когда российской монополии придется самой договариваться с Киевом о льготных условиях транзита газа, чтобы выполнить контрактные обязательства перед странами ЕС…

http://state.eizvestia.com/full/akcionery-pojdut-v-obhod

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Расчленят и продадут», в котором пишут - фондовая биржа ПФТС проведет 28 сентября первый аукцион по продаже акций биржи, принадлежащих ассоциации «Фондовое партнерство». Пакет состоит из 32 акций, начальная стоимость одной акции — 11 тыс. грн. Шаг аукциона — 3%. С момента продажи ММВБ акции биржи подешевели почти в пять раз…

http://finance.eizvestia.com/full/raschlenyat-i-prodadut

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«Экономические известия» публикуют материал «Госдолг приблизился к порогу», в котором пишут - государственный долг Украины достиг уровня 360,5 млрд. грн. при пороговом значении на конец года — 375,6 млрд. Впрочем, эксперты уверены, что бюджетный ориентир так и не будет превышен…

http://finance.eizvestia.com/full/gosdolg-priblizilsya-k-porogu

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Газета «Сегодня» в публикации «Бензин не подорожает. Пока» пишет - цены на бензин не должны повышаться до середины третьей декады сентября, то есть, до 21—23 числа. А вот потом по бензину А-95 акциз вырастет почти на 50 копеек за литр. Примерно 20—30 копеек будут покрыты за счет маржи операторов, а вот еще 20—30 копеек они добавят к цене топлива…

http://www.segodnya.ua/news/14287860.html

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Также «Сегодня» в публикации «Расследование: Волга идет по стопам Луценко» пишет – на экс-главу Госкомфинуслуг завели новое дело. Из-за водителя…

http://www.segodnya.ua/news/14287922.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Ленивому бизнесмену ВТО мешает? или Патологическая боязнь конкуренции» пишет – значительная и весьма влиятельная часть украинского бизнеса уже не первый год критикует власти за вступление Украины в ВТО. Сложно избавиться от ощущения, что основной движущей силой в данном случае является патологическое нежелание работать в условиях реальной конкуренции...

http://economics.unian.net/rus/detail/102039

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Дополнительные ставки для малого бизнеса могут обнулить» пишет – российские чиновники определили список льготников, которым не придется платить дополнительные страховые взносы с зарплат. Среди них - малый неторговый бизнес, IT-компании, сельхозпроизводители и все имевшие льготы по основной ставке…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1363892/hvost_podzhali

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Также «Ведомости» в публикации «Смартфоны обгоняют телефоны» пишут – в Западной Европе смартфонов впервые продано больше, чем обычных телефонов. России до этого рубежа пока далеко…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1363891/smartfony_obgonyayut_telefony

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Издание «Известия» в публикации «Максим Барский: я полностью руковожу ТНК-ВР» пишет – совет директоров совместного российско-британского предприятия ТНК-ВР в очередной раз рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры Максима Барского на должность генерального директора на заседании 22 сентября, подтвердили «Известиям» несколько источников. Но в том, что акционеры его утвердят сейчас, на пике конфликта из-за срыва сделки ВР и «Роснефти», эксперты сомневаются…

http://www.izvestia.ru/news/500408

(УНИАН)