Сегодня в Нью-Йорке открывается 66-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

В штаб-квартире Объединенных Наций в Нью-Йорке сегодня начинает работу 66-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

о предложению региональной группы африканских стран ее председателем был избран катарский дипломат, 57-летний Насер Абдель Азиз ан-НАСЕР, передает ИТАР-ТАСС. Кандидатура на пост председателя Генассамблеи выдвигается региональными группами по принципу ротации.

Традиционно в рамках новой сессии состоится общеполитическая дискуссия, которая пройдет в период с 21 по 27 сентября.

Помимо общеполитической дискуссии, 22 сентября в штаб-квартире ООН пройдет встреча высокого уровня по ядерной безопасности, а также совещание высокого уровня, посвященное 10-й годовщине принятия Дурбанской декларации и Программы действий.

Эти документы, в которых излагается программа международного сообщества по борьбе с расизмом, были приняты консенсусом в 2001 году на Всемирной конференции ООН по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, состоявшейся в Дурбане (ЮАР).

19-20 сентября в рамках сессии Генассамблеи пройдет также совещание высокого уровня по неинфекционным болезням, которое заложит фундамент для действий международного сообщества, направленных на борьбу с эпидемией, спасение миллионов человеческих жизней и укрепление инициатив в области развития.

Планируется, что на 66-й сессии будет рассмотрено 168 пунктов повестки дня. Среди них - обеспечение мира и безопасности, борьба с терроризмом, защита прав человека и охрана окружающей среды, вопросы социального и экономического развития.

Делегаты продолжат начатое в ходе предыдущих сессий рассмотрение вопросов, касающихся реформирования Совета Безопасности ООН, активизации работы самой организации.

Генассамблея является главным совещательным органом ООН. Она состоит из представителей всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос. В 1946 году в ее составе было 51 государство. 14 июля этого года Южный Судан стал 193-м государством-членом ООН, напоминает NEWSru.