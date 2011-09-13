Главное на 13 сентября (день)

Финансы

Совет Европы выделил Украине 22 млн. евро на реализацию демократических реформ

Совет Европы выделил Украине 22 млн. евро на реализацию демократических реформ в рамках трехлетнего Плана действий (2011-2014 годы).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Будут презентовать План действий 16 сентября председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн ЯГЛАНД.

По словам П.ДИКУСАРОВА, План действий Совета Европы для Украины является инструментом, направленным на поддержку демократических реформ и оказание содействия Украине в процессе выполнения обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы.

По своему содержанию новый План действий Совета Европы для Украины предусматривает реализацию проектов по трем основным направлениям: мероприятия, направленные на усиление защиты прав человека; мероприятия в области верховенства права, направленные на развитие демократических институтов и процедур на национальном, региональном и местном уровнях; мероприятия в области демократии, направленные на укрепление демократических институтов, развитие социального единства, повышение терпимости и расширение участия ключевых социальных и гражданских партнеров в процессе принятия решения.

Общий бюджет Плана действий на 2011-2014 годы составляет 22 млн. 41 тыс. 370 евро.

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Поступления в бюджет ПФУ увеличились на 5,4% - до 130,386 млрд. грн.

По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-августе 2011 года со всех источников финансирования поступило 130,386 млрд. грн., что на 5,4%, или на 6,656 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ПФУ.

В частности, собственные поступления составили 89,069 млрд. грн., что на 19,4%, или на 14,457 млрд. грн., больше, чем в январе-августе 2010 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за 8 месяцев т.г. составили 140,714 млрд. грн.

Пенсионные выплаты в 2011 году обеспечены в полном объеме.

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Остаток средств на корсчетах банков увеличился на 14,5% – до 13,227 млрд. грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 12 сентября увеличился на 14,5% и на начало дня 13 сентября составил 13,227 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца, объем средств на корсчетах сократился на 18%, или на 2,889 млрд. грн.

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ТЭК

«Укртранснафта» намерена начать поставки азербайджанской нефти в Польшу через Беларусь

Оператор украинской нефтепроводной системы ПАО «Укртранснафта» планирует в 2011 году начать поставки азербайджанской нефти по маршруту «Одесса-Броды-Мозель-Плоцк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель правления «Укртранснафты» Александр ЛАЗОРКО во вторник в Киеве.

«В данное время мы проводим переговоры с компанией «Гомельтранснефть» и компанией «Пшиязнь» для организации маршрута поставки нефти в Плоцк и при необходимости - дальше в Гданьск. И я думаю, поставки могут быть начаты даже в этом году», - сказал А.ЛАЗОРКО.

Он пояснил, что организация этого маршрута стала возможной в связи с появлением профицитных транзитных мощностей на северной части нефтетранспортной системы «Дружба» в связи с вводом в эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2), которая соединяет нефтепровод «Дружба» с российскими портами на Балтийском море.

По оценкам украинской компании, в связи с вводом БТС-2 с северной ветки может быть снята нагрузка транзита в объеме около 5-8 млн. тонн.

Это, в свою очередь, позволит включить в проектный маршрут одну из веток северной части нефтепровода «Дружба» для поставок легкой каспийской нефти.

Справка УНИАН. ПАО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

Компания «Укртатнафта» создана в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Нефтепровод «Одесса–Броды» протяженностью 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, соединивший морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе Брод (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля т.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.

ПАО "Укртранснафта" и ЗАО "Белорусская нефтяная компания" 17 января 2011 года подписали договор о транзите в 2011-2012 годах украинской стороной 4 млн. тонн нефти ежегодно по нефтепроводу "Одесса-Броды" на Мозырьский НПЗ в Беларуси. Согласно документу, по нефтепроводу "Одесса–Броды" прокачивается азербайджанская нефть в порядке замещения венесуэльской нефти.

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«Нафтогаз» планирует начать давальческую переработку азербайджанской нефти на Кременчугском НПЗ

НАК «Нафтогаз Украины» планирует начать давальческую переработку азербайджанской нефти на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (ПАО «Укртатнафта», Полтавская область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления оператора национальной нефтетранспортной системы «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО, комментируя утверждение в августе текущего года Национальной комиссией регулирования электроэнергетики нового маршрута для компании «МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ».

«По этому маршруту нефть будет транспортироваться «Нафтогазом» по давальческой схеме», - сказал А.ЛАЗОРКО, не уточнив никаких других подробностей.

Справка УНИАН. В августе текущего года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики утвердила для «Укртранснафты» тариф на транспортировку нефти по новому маршруту МНТ «Южный» - Кременчугский НПЗ на уровне 19,2 грн./тонна. Протяженность маршрута составляет 495 км.

ОАО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая находится в эксплуатации компании и включает в себя 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

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«Укртранснафта» рассчитывает поставить 1,5 млн.тонн нефти в Чехию по "Одесса-Броды"

Оператор украинской нефтепроводной системы ПАО «Укртранснафта» планирует осуществить транспортировку в 2012 году 1,5 млн. тонн азербайджанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Кралупах (Чехия) через нефтепровод "Одесса-Броды" и одну из веток системы нефтепровода «Дружба».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель правления «Укртранснафты» Александр ЛАЗОРКО во вторник в Киеве.

По его словам, предполагается, что до конца текущего года произойдет опытная поставка около 300 тыс. тонн азербайджанской нефти по данному маршруту.

«Проведены переговоры, и думаю, что в ближайшее время поставки будут проведены», - сказал А.ЛАЗОРКО, отметив при этом, что в настоящее время консультации относительно реализации данного проекта продолжаются с владельцами чешского НПЗ, а также оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба» компанией Transpetrol.

Напомним, что в настоящее время НПЗ в Карлупах ежегодно импортирует около 2,5 млн. тонн нефти через Триест (Румыния), из которых около 80% является азербайджанской легкой нефтью.

Справка УНИАН. ПАО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

Компания «Укртатнафта» создана в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Нефтепровод «Одесса–Броды» протяженностью 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, соединивший морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе Брод (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году.

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Промышленность

Клюев: продукция машиностроения должна составлять 30% общего выпуска промпродукции

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что в перспективе продукция машиностроения должна составлять 30% от общего количества выпускаемой промышленной продукции в Украине.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба А.КЛЮЕВА, ссылаясь на его комментарий к принятой правительством Государственной программе развития внутреннего производства.

«Наша задача - как можно скорее придать новый импульс развитию машиностроения и выйти в перспективе 30-процентный показатель от общего выпуска промышленной продукции», - сказал первый вице-премьер-министр.

А.КЛЮЕВ также выразил убеждение, что высокотехнологичное машиностроение является одним из ключевых направлений развития украинской промышленности, и в отдельных сегментах мирового машиностроения Украина может успешно конкурировать с иностранными производителями, как по цене, так и по качеству продукции.

В качестве примера А.КЛЮЕВ назвал Новокраматорский машиностроительный завод, который своевременно модернизировал производство и внедрил систему стратегического управления, поэтому может выполнять серьезные заказы и на равных конкурировать с другими мировыми производителями.

«Мы сегодня говорим о необходимости модернизации большинства отраслей экономики, а ведущую роль в этом играет машиностроение, от которого зависит техническое переоснащение и обновление любого производства. Поэтому внедрение достижений научно-технического прогресса и совершенствования, прежде всего, собственных техники и технологий машиностроения - задача номер один, определенная программой развития внутреннего производства», - заявил А.КЛЮЕВ.

А.КЛЮЕВ также добавил, что недопустима ситуация, когда 2/3 общего объема промышленной продукции приходится на отрасли, производящие сырье, материалы и энергоресурсы - продукцию промежуточного потребления, которая к тому же является слишком энерго- и материалоемкой и имеет низкую добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил Государственную программу развития внутреннего производства. Первый этап реализации Программы рассчитан на период 2012-2015 гг.

Цель программы – повышение экономической устойчивости государства за счет развития внутреннего производства.

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Строительство

Львовская гостиница «Леополис» завоевала право стать штаб-квартирой УЕФА во время Евро-2012

Львовская гостиница «Леополис», которая второй год подряд признана лучшей в Украине, завоевала право стать штаб-квартирой УЕФА во время подготовки и проведения Евро-2012.

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил генеральный директор гостиницы «Леополис» Удо ХАЙНЕ, сообщили УНИАН в пресс-службе гостиницы «Леополис».

По его словам, в этом году «Леополис» победил сразу в двух номинациях «Ukraine’s Leading Hotel» и «Ukraine’s Leading Business Hotel» самого престижного мирового конкурса World Travel Awards. Самую высокую в мире туристическую награду львовской гостинице вручили во время Восемнадцатой европейской академии, которая прошла в Турции, в гостинице Cornelia Diamond Golf Resort & Spa.

Как рассказал У.ХАЙНЕ, в течение года 213 тысяч экспертов туризма отдали свои голоса за номинированные гостиницы, туристические фирмы, транспортные компании в 160 странах мира и определили лучших на каждом из континентов. В европейском конкурсе в 2011 году за награду боролись более 500 организаций из 47 стран в 125 категориях.

В номинации «Ukraine`s Leading Hotel 2011» конкурентами пятизвездочного «Леополиса» стали такие престижные украинские гостиницы, как Donbass Palace Hotel, Opera Hotel, Premier Palace Hotel и Radisson Blu Hotel Kiev.

Награду «Ukraine`s Leading Business Hotel 2011» завоевалие Donbass Palace Hotel, Hotel Otrada, Hyatt Regency Kiev, Premier Palace Hotel и Radisson Blu Hotel Kiev.

«Эти награды являются свидетельством серьезного признания в мире, а также хорошим маркетинговым инструментом для укрепления и развития бренда гостиницы «Леополис». Это поможет нам в формировании позитивного имиджа на мировом туристическом рынке не только нашей гостиницы, но и города Львова в целом», - сказал генеральный директор гостиницы.

По его словам, победу львовская гостиница завоевала очередь благодаря высококлассному сервису и профессионализму.

«Главная изюминка нашей гостиницы – это уютная атмосфера, которую создает изысканный дизайн и индивидуальная коммуникация к каждому гостю, чего практически невозможно достичь в больших гостиницах. Также неотъемлемой частью нашего успеха является команда «Леополиса», которая своим профессионализмом и преданностью работе создает атмосферу гостеприимства», - отметил У.ХАЙНЕ.

Кроме того, сообщил гендиректор гостиницы, «Леополис» завоевал право стать штаб-квартирой УЕФА во время подготовки и проведения Евро-2012.

«Мы можем официально заявить, что являемся региональной штаб-квартирой УЕФА на время подготовки и проведения Евро-2012», - заявил У.ХАЙНЕ.

Он рассказал, что в конце года руководство «Леополиса» планирует увеличить номерной фонд гостиницы до 74 номеров. Несмотря на то, что уровень номеров этой львовской гостиницы отвечает пятизвездочному статусу уже сегодня, чтобы получить пятую звезду, заведение добавит в свой фонд зону отдыха и развлекательную зону - СПА-центр, фитнесс-зал, два конференц-зала, ресторан и коктейль-бар. Все это должно появиться во второй и третьей очереди строительства, в домах под №14 и 16 на ул. Шевской. В реконструкцию объектов ПАО "Европейский дом" готов вложить около 70 млн. грн.

С завершением строительства «Леополис» внесет свой ввклад в выполнение требований Европейской футбольной федерации - наличие во Львове 2,5 тыс. номеров в четырех- и пятизвездочных гостиницах для футбольных функционеров, и еще 15 тыс. мест для болельщиков.

*** World Travel Awards учредили в Лондоне в 1993 году, чтобы находить и отмечать лучшие организации туристической индустрии во всем мире. Эту награду приравнивают к «Оскару» в киноиндустрии. Гостиница «Леополис» впервые получила награду World Travel Awards в номинации "Лучшая гостиница Украины" в 2010 году.

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Транспорт/Связь

Кабмин передал Днепропетровский метрополитен в собственность территориальной общины города

Кабинет министров Украины принял предложение Министерства инфраструктуры и Днепропетровского городского совета относительно передачи целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Днепропетровский метрополитен" из государственной собственности в собственность территориальной общины г. Днепропетровска.

Соответствующее распоряжение Кабмина (№842-р от 7 сентября т.г.) размещено на сайте правительства.

Условием передачи является непринятие городским советом решений, вследствие которых указанное имущество может быть отчуждено в частную собственность.

Напомним, Днепропетровск ведет переговоры с ЕБРР о получении кредита в размере 230 млн. евро для продолжения строительства метрополитена. Главным препятствием для получения кредита мэр назвал отсутствие государственных гарантий и то, что метро не передано в собственность городу.

Справка УНИАН. Строительство Днепропетровского метрополитена было возобновлено в феврале 2011 года. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время пребывания в Днепропетровске в октябре 2010 года заявлял, что финансирование строительства Днепропетровского метрополитена в 2011 г. должно составлять не менее 250 млн. грн. Фактически на сегодняшний день ОАО «Днепрометрострой» получил из госбюджета 50 млн. грн., из которых 20 млн. грн. пошли на погашение кредиторской задолженности предприятия и долгов по заработной плате метростроевцам.

Днепропетровское метро имеет одну линию длиною 7,8 км с шестью станциями.

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Украина и Кипр подпишут соглашение о морском судоходстве

Украина и Кипр создадут Совместный морской комитет, в рамках которого будут рассматриваться вопросы двусторонних и международных морских перевозок.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, подписание соответствующего соглашения о сотрудничестве между правительствами государств утверждено распоряжением Кабинета министров Украины от 7 сентября «О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Кипр о морском судоходстве».

Проект соглашения предусматривает урегулирование таких вопросов сотрудничества между Украиной и Кипром, как обслуживание судов государств в портах, взаимное признание судовых документов и удостоверений лиц моряков договаривающихся сторон, трудоустройство моряков, взаимодействие государств во время бедствия и т.п.

В частности, положениями соглашения определено, что Республика Кипр гарантирует украинским судам в своих портах такое же отношение, как и к судам под своим национальным флагом. Это касается вопросов свободного доступа в порты, использования портовых средств для погрузки и разгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, осуществления обычных коммерческих операций и пользования всеми услугами для судоходства. Кроме того, такой же принцип будет действовать и по вопросам уплаты портовых сборов и платежей.

Аналогичные обязательства в отношении судов Кипра берет на себя и Украина.

Вместе с этим, стороны предпримут в соответствии со своим национальным законодательством все возможные меры для сокращения времени нахождения судов в собственных портах и упрощения действующих в портах административных и иных формальностей.

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"Укравтодор" 15 ноября сдаст в эксплуатацию первую очередь объездной дороги в Днепропетровске

Государственная служба автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует сдать в эксплуатацию первую очередь Южной объездной дороги в Днепропетровске 15 ноября 2011 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Днепропетровске 12 сентября сообщил начальник службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Николай СЫРОВАТСКИЙ.

По его словам, на сегодняшний день на строительстве дороги освоено 300 млн. грн. из 810 млн. грн., выделенных Кабинетом министров в 2011 г.

Присутствовавший на совещании вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что освоить еще 500 млн. грн. за 63 дня - сложная задача.

Б.КОЛЕСНИКОВ пообещал, что если первая очередь Южной объездной дороги не будет сдана в заявленный срок, то Н.СЫРОВАТСКИЙ будет лишен служебной иномарки и пересядет в «Ладу».

Вице-премьер-министр Украины дал поручение срочно готовить проекты по строительству 2-й и 3-й очереди дороги.

Как сообщал УНИАН, строительство первой очереди Южной объездной дороги в Днепропетровске началось 15 апреля 2011 г. 13 апреля Кабинет министров Украины выделил на строительство 813 млн. грн.

Общая протяженность дороги составляет 64 км. Дорогу планируется сдать в эксплуатацию в 2014 г.

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