Грищенко назначил нового директора Департамента Европейского Союза МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО назначил нового директора Департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее этот департамент возглавлял Василий ФИЛИПЧУК, который вчера был назначен на должность директора Департамента политики и безопасности МИД.

Директором Департамента Европейского Союза МИД стал Всеволод ЧЕНЦОВ.

Как известно, газета «Коммерант-Украина» (№ 143 от 13 сентября) со ссылкой на свои источники в МИД написала, что Министерство иностранных дел получило жесткое указание руководства страны любой ценой добиться завершения переговоров и парафирования договора об ассоциации между Украиной и ЕС в этом году.

"На одной из встреч Виктор ЯНУКОВИЧ предупредил министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО: если до Нового года договора не будет, ГРИЩЕНКО отправится в отставку. Так что МИД мотивирован", - сказал изданию информированный источник в Администрации Президента.