Украина копирует Россию: зимнего времени не будет?

Похоже, что осенью переходить на зимнее время Украина не будет. В принципе, такого шага от власти, зная ее пристрастие к дубляжу российского опыта, ожидали еще весной. И это вполне логично - в феврале т.г. президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что перевод часов 27 марта будет для России последним после 30-летней практики. Видимо, дела насущные помешали верхам идти с «товарищами» синхронно, т.к. проект Постановления «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины» был зарегистрирован в Раде только в апреле. Его автор - народный депутат от Партии регионов Олег Надоша, который в июле т.г. предложил парламенту отменить ответственность за самогоноварение, инициировал «установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа”. (Кстати, регионалы очень настойчивы в этом вопросе. В 2010 году законопроект об отмене ежегодного перевода часовой стрелки на зимнее и летнее время зарегистрировал в ВР нардеп Вадим Колесниченко).

Руки до принятия решения у народных избранников на прошлой сессии не дошли, а вот на этой вроде собираются документ одобрить. По крайней мере, об этом широко пишут СМИ со ссылкой на источники. Конечно, многие могут сказать – правильно, сколько можно крутить часы туда-сюда. ГАИшники добавят: продление светового дня идет на пользу, в темное время суток количество ДТП только увеличивается. Медики о своем - перевод часов негативно сказывается на здоровье. Хотя, конкретных данных Минздрав не обнародовал. Да и по себе знаю, что во время очередной «игры» стрелок достаточно поспать на полчаса-час дольше и все пройдет более-менее незаметно. Что касается основной цели перевода часов - экономии электроэнергии, то на сегодняшний день такая мотивация не актуальна. При избытке производства электричества двухпроцентная экономия мизерна. Да и население само для себя устанавливает режим активности, а Солнце как вставало, так и встает, независимо от желания наших властей.

Можно еще вспомнить об одном аспекте - экономия электричества положительно влияет на экологию - чем меньше потребляем, тем меньше вредных выбросов в атмосферу. Но и это спорный вопрос. Если утром мы урезаем пользование, то вечером с учетом технологического прогресса с новой силой ускоряем счетчик.

«Ввиду многочисленных обращений граждан Украины относительно отказа от практики перевода часов на зимнее и летнее время и с целью предотвращения негативного влияния на здоровье граждан в следствие перевода часов на час вперед и на час назад, считаю, что принятие Постановления «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины» является крайне необходимым», - констатирует О.Надоша.

Следовало бы рукоплескать за такую заботу об электорате, если бы не одно но… Нам предлагают жить по летнему времени, т.е. впереди планеты всей.

Чтобы разобраться, начнем с истории вопроса. Время бывает поясным и «декретным», то есть отличающимся от астрономического по территориальному принципу. Оно вводится по решению местных властей. Например, в Индии разница в ряде регионов составляет полчаса. «Декретное» время опережает «поясное» на час. Главная идея перевода стрелок - совместить административное и солнечное время, то есть, сэкономить электроэнергию. Первопроходцами были США, но в 18 веке им этот механизм внедрить не удалось, разрозненные штаты не собирались жить по общим правилам. В Европе часами занялись во время первой мировой войны, «родоначальники» - Великобритания, Германия. Они таким образом экономили топливо на освещение.

Сейчас 82 страны мира используют летнее время (из них в 9 странах оно применяется не во всех регионах), а 159 - нет. В частности, переходят на летнее время все страны Европы (кроме Исландии и России), Армения, Азербайджан, Турция, Иран, Израиль, США (кроме 1 штата), Канада (кроме 1 провинции). Семь республик бывшего СССР, Япония, Китай, Индия, Ирак отказались от «игры в стрелки». Большинство стран Африки, Аравийского полуострова, юго-восточной Азии и Венесуэла не практиковали переход на летнее время никогда.

СССР впервые перешел на «летнее» время в 1917 году. В 1930 году перевод часов был отменен, зато было введено «декретное» время - стрелки часов перевели на час вперед относительно поясного времени. В 1981 году Союз вновь перешел на «летнее время», причем «декретное» не отменялось. Таким образом, до сих пор страны бывшего СССР, в которых практикуется перевод стрелок, на два часа «опережают» поясное время.

Только одна очень серьезная организация СССР никогда не баловала с часами - Центр управления космическими полётами. Он до сих пор работает по зимнему часовому стандарту.

В России, между прочим, по сей день идут дискуссии, почему страна должна жить все двенадцать месяцев по летнему, а не по зимнему времени. Вопрос логичен - «соседка» еще на час оторвалась от астрономического времени. Проще говоря, почему вместо того, чтобы оставить зимнее время и дать россиянам поспать еще один час, их такой роскоши лишили. В российских СМИ ответа я не нашла.

Боюсь, что и наши чиновники не смогут прокомментировать свои действия в случае принятия предлагаемого О.Надошей постановления.

Понятно одно – все делается для того, чтобы светлая часть суток как можно дольше захватывала экономически активные районы. И, наверное, совершенно не важно, что принадлежность к часовым поясам смещается. А движение к Солнцу, то бишь, на Восток, аукнется для некоторых тем, что длительное время года им придется просыпаться в темноте, как и идти с работы домой. Вспоминается одна история, приключившаяся с моим знакомым. В один из зимних месяцев его жена попросила забрать сына из детского сада. В ту пору он работал по ночам, пытаясь пополнить семейный бюджет. Поставив будильник на 17.00, лег отдохнуть. Проснулся в ужасе - за окном темень. Бросился в детсад. Ему удалось удивить воспитательницу. «Так рано за ребенком Вы еще никогда не приходили. Сейчас только 16.00, впереди полдник», - пояснила она. А вот знакомый тогда решил писать письмо в Кабмин: «Сколько же это может продолжаться. Скажите нам честно, мол, накрутили так, что скоро и в 15.00 будет темно. Мы ведь поймем и не осудим. Привыкли к безалаберности. Только исправьте все, пожалуйста»…

Нана Черная (УНИАН)