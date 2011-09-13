В МИД ожидают, что переговоры с ЕС об ассоциации завершатся в октябре

В МИД ожидают, что в октябре будет объявлено о завершении переговоров между Украиной и Европейским Союзом по соглашению об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и безопасности МИД Василий ФИЛИПЧУК.

«В октябре будет визит Президента в Брюссель, где, как мы надеемся, будет достигнут политический компромисс по тем политическим вопросам, которые не будут решены на экспертном уровне, то есть, глава Украинского государства и руководство ЕС объявят о завершении переговоров», - сказал В.ФИЛИПЧУК.

По его словам, после этого будет проведена техническая работа по подготовке двух текстов соглашения – украинского и английского - к парафированию. По словам В.ФИЛИПЧУКА, парафирование соглашения планируется в декабре в Киеве во время саммита Украина-ЕС.

После парафирования соглашения состоится перевод его текста на все официальные языки Европейского Союза.

По словам В.ФИЛИПЧУКА, это продлится 4-6 месяцев. После завершения этой процедуры состоится официальное подписание соглашения об ассоциации.

В.ФИЛИПЧУК прогнозирует, что подписание соглашения может состояться в конце первой половины будущего года, скорее всего, в июне. Соглашение будут подписывать глава Украинского государства и руководители государств и правительств всех стран – членов ЕС.

После этого начнется процедура ратификации указанного соглашения. При этом В.ФИЛИПЧУК отметил, что соглашение с точки зрения Европейского Союза является трехуровневым: есть часть вопросов, которые регулируются законодательством ЕС и относятся к компетенции Евросоюза, часть вопросов относится к компетенции стран – членов ЕС, а часть – к смешанной компетенции. Поэтому, по его словам, для того чтобы часть соглашения, которая регулирует торговые вопросы, вступила в силу, не нужна ратификация со стороны стран – членов ЕС.