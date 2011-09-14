Анонс на 14 сентября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится заключительная конференция проекта Твининг ЕС "Усиление регуляторной и юридической возможности НКРЭ относительно регулирования газового сектора".

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Поручение премьер-министра не выполнено». Организаторы - частные инвесторы строительства 6-ти многоэтажек по пр. Генерала Ватутина, 9 в г. Киеве, так называемых «Днепровских башен», намерены донести до сведения всех, что проигнорировано исполнение Поручения премьер-министра Украины Н. Азарова № 31332/0/1-11 от 21.06.2011 относительно «принятия мер по достройке жилых домов» по ​​указанному адресу. Частные инвесторы уверены, что именно из-за бездействия органов власти падает рейтинг президента. На пресс-конференцию приглашены должностные лица государственных учреждений ответственных за строительство и представители застройщиков. После пресс-конференции будут проведены мирную акцию протеста, во время которой будут переданы письма на имя Президента Украины В. Януковича и премьер-министра Украины Н. Азарова относительно бездеятельности и коррупции в органах власти (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* В аэропорту «Борисполь» состоится торжественная церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по реализации проекта CDM-A. В церемонии примут участие: председатель отделения аэропортов Евроконтроля П. Уилсон, ген.директор ГП МА «Борисполь» А. Волов, руководство Государственной авиационной службы Украины, администрация ГП «Украэрорух», АОС, Киевской областной таможни, ОКПП "Киев", авиакомпаний, хендлинговых компаний.

* В Дипломатической академии МИД Украины состоится презентация инвестиционного потенциала Житомирской области «Житомирщина инвестиционная». В мероприятии примет участие Председатель ВРУ В. Литвин. Участники мероприятия получат возможность посетить выставку работ мастеров декоративно-прикладного и народного искусства, художественных народных промыслов Житомирщины, которая будет расположена перед зданием Дипломатической академии МИД Украины.

* Состоится интернет-конференция партнера и руководителя практики налогового права адвокатской конторы "Коннов и Созановский" Евгении Дербал на тему: "Налогообложение операций с нерезидентами". Будут обсуждаться вопросы: Налогообложение платежей в пользу нерезидентов; Ограничения по отнесению платежей в пользу нерезидентов в состав расходов; Применение международных соглашений об избежании двойного налогообложения; Риск признания постоянного представительства нерезидента на территории Украины; НДС в операциях с нерезидентами.

* Пресс-конференция на тему: «Проект Госбюджета 2012 года: оценки и прогнозы». Участники: Владислав Лукьянов, первый зампредседателя Комитета по вопросам бюджета ВРУ; Валерий Литвицкий, руководитель группы советников главы НБУ.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Поиск путей решения проблем по размещению временных сооружений (ВС) для осуществления предпринимательской деятельности в г. Киеве». Общественная организация «Гражданский Корпус» представит «Манифест» предпринимателей - перечень предложений и требований к КГГА, Киевского горсовета и его исполнительных органов по конструктивному решению вопросов с выдачей разрешительной документации на работу ТС для осуществления предпринимательской деятельности. Во время проведения пресс-конференции возле информагентства УНИАН активисты «Гражданского Корпуса», других организаций и предприниматели г. Киева проведут митинг в поддержку требований «Манифеста» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится пресс-конференция, посвященная Первому Бизнес-форум Восточного партнерства (Eastern Partnership Business Forum, EPBF), который пройдет в польском городе Сопот 30 сентября. Организаторы: Посольство Польши и Представительство ЕС в Украине. Представители организаторов EPBF - Яцек Адамского, директор Экономического Департамента Польской конфедерации частных предпринимателей ЛЕВИАТАН (LEWIATAN) и Пиотр Циецьвеж, замдиректора Департамента экономической дипломатии МИД Республики Польша - презентуют идею и программу Бизнес-форума. В конференции также примут участие: Посол, Глава Представительства ЕС в Украине, Жозе Мануэль Пинту Тейшейра и Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин.

* Международный Фонд Блейзера проведет круглый стол на тему: «Состояние мировой экономики. Возможные риски для Украины». Вопрос: Темпы роста мировой экономики снижаются. Возможное влияние на украинский экспорт; Волатильность на мировых финансовых рынках: поведение инвесторов; Кризис 2008 года - сравнение с сегодняшним днем. Вторая волна кризиса? и проч. Участники: Олег Устенко, исполнительный директор МФ Блейзера; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Валерий Гладкий, ген.директор аналитического центра "Бюро экономических и социальных технологий» (БЭСТ).

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведет «Энергетические дебаты» на тему: «Как повлияет« газовая война» с Россией на проведение отопительного сезона 2011-12 гг?». Участники: президент «Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ» Сергей Бульбас и председатель Комитета энергетической независимости Украины Иван Надеин. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Состоится двухдневное расширенное заседание Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады Украины. На заседании планируется рассмотреть проекты Законов Украины «О рынке земель».

* Состоится круглый стол на тему: «Проблемные вопросы совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры и пути их преодоления». Организаторы: УСПП, ИнАУ, Телас, НКРС, ​​при участии АМКУ, Телекоммуникационной палаты и Общественного совета при НКРС.

* 14-18 сентября состоится 18-я Международный книжный "Форум издателей во Львове". Будут представлены 26 стран. Гости форума: норвежский писатель Эрленд Лу, казахский поэт, писатель, общественный деятель Олжас Сулейменов, а также Иван Дзюба, Анджей Менцвель, Борис Дубин, Арво Валтон, Геннадий Бурбулис, Адам Михник, Мирослав Попович, Ярослав Грицак, Василий Шкляр, Мария Матиос, Ольга Токарчук, Марек Краевский. Страна-почетный гость: Швейцария. Страна-специальный гость: Норвегия. В рамках форума шестой раз состоится международный литературный фестиваль. Также пройдут международный фестиваль переводов "TRANSLIT", бизнес-форум, в рамках которого специалисты издательской сферы обсудят аспекты издание электронных книг и законопроект "О национальном культурном продукте", книжная ярмарка с более 600 издательских структур из Украины, России, Польши, Швейцарии и Ирландии , библиотечный форум. 15 сентября будет торжественно объявлено лучшую книгу Форума-2011.

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