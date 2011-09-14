Курс НБУ на 14.09.11

Официальный курс НБУ на 14.09.11100 USD – 797.2300 (13 сентября – 797.2300)100 EUR – 1087.8203 (13 сентября – 1088.6973)10 RUR – 2.6410 (13 сентября – 2.6308)Учетные курсы банковских металлов на 14.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-143979.74 (13 сентября-146929.49)961 XAG 10 Серебро-3190.51 (13 сентября-3253.50)962XPT10Платина-144936.41(13 сентября-145972.81)964XPD10Палладий-57001.95 (13 сентября-58357.24)

Официальный курс НБУ на 14.09.11 100 USD – 797.2300 (13 сентября – 797.2300) 100 EUR – 1087.8203 (13 сентября – 1088.6973) 10 RUR – 2.6410 (13 сентября – 2.6308) Учетные курсы банковских металлов на 14.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-143979.74 (13 сентября-146929.49) 961 XAG 10 Серебро-3190.51 (13 сентября-3253.50) 962XPT10Платина-144936.41(13 сентября-145972.81) 964XPD10Палладий-57001.95 (13 сентября-58357.24)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter