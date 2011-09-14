ГПУ выявила нарушения органами власти законодательства о доступе к публичной информации

Генеральная прокуратура Украины выявила ряд нарушений при проверке соблюдения органами исполнительной власти и местного самоуправления требований Закона Украины «О доступе к публичной информации».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, в ходе проверок в органах исполнительной власти и местного самоуправления были выявлены преимущественно следующие нарушения: отсутствие специальных мест для работы запрашивающих с документами или их копиями; отсутствие лиц, которые должны отвечать за обеспечение доступа к публичной информации, а там, где такие лица назначены, с ними не проведено соответствующее обучение; необеспечение обнародования информации, предусмотренной действующим законодательством, нарушение сроков при предоставлении информации на запросы и неправомерность отказа в ее предоставлении.

По результатам проверок Генпрокуратурой внесено 1 тыс. 918 предписаний и представлений об устранении выявленных нарушений закона, вынесено 37 протестов, относительно виновных в невыполнении этого закона должностных лиц возбуждено 117 дисциплинарных и административных производств. В настоящее время привлечены к ответственности 39 должностных лиц.

Среди министерств и ведомств проверка соблюдения должностными лицами требований закона о доступе к публичной информации была проведена в Министерстве обороны. Генеральной прокуратурой выявлен ряд нарушений законодательства, внесено предписание главе оборонного ведомства и вынесено постановление о дисциплинарном производстве.

Правительственная пресс-служба сообщает, что, реагируя на результаты проверки, Министерство обороны приняло ряд мер по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений законодательства о доступе к публичной информации и восстановлению прав граждан. В частности, согласно приказу министра обороны за допущенные нарушения законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностные лица.