ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Газпром» валит гривну» пишет: к нынешней осени ситуация на валютном рынке стала угрожающей. Паники среди населения еще нет, но на улицах, в магазинах, на интернет-форумах активно обсуждается проблема стабильности гривни. Контекст сводится к рискам, связанным с подорожанием российского газа в четвертом квартале…

http://delo.ua/ukraine/gazprom-valit-grivnu-164378/

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Также «Дело» в публикации «Россию разозлило участие Евросоюза в Транскаспийском газопроводе» пишет: в России сожалеют, что Еврокомиссия решила строить Транскаспиский газопровод в обход РФ. По мнению Москвы, это может осложнить ситуацию в регионе, а авария затронет не только участников проекта, но и другие страны Каспийского региона…

http://delo.ua/world/rossiju-razozlilo-uchastie-evrosojuza-v-transkaspijskom-gazoprovode-164355/

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«Дело» в публикации «Топ-менеджера компании Жеваго хотят посадить на 5-10 лет» пишет: череда проверок, которые провели контролирующие органы в структурах группы «Финансы и Кредит», подконтрольной народному депутату от БЮТ Константину Жеваго, завершилась возбуждением уголовного дела в отношении топ-менеджера предприятия «Укрэнергосбыт»…

http://delo.ua/ukraine/top-menedzhera-kompanii-zhevago-hotjat-posadit-na-5-10-let-164359/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Шахтам ставят взаимозачет», в котором пишет: перед приватизацией шахт в Минэнерго решили избавить их от долгов. Министерство направило в Кабмин законопроект об особенностях приватизации угледобывающих предприятий, в котором предусмотрен взаимозачет долгов между предприятиями угольной и смежных отраслей. По мнению участников рынка, решение проблемы задолженности украинских шахт значительно повысит интерес к ним со стороны инвесторов…

http://www.kommersant.ua/doc/1772736

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Валюту меняют кардинально», в котором пишет: Нацбанк продолжил либерализацию валютного рынка. Населению позволено свободно обменивать валюту на сумму до 150 тыс. грн в день. А порог, при котором клиент предоставляет паспортные данные, повышен с 15 тыс. до 50 тыс. грн. Банкиры говорят, что инициатива НБУ не увеличит объем продажи валюты, но упростит обслуживание клиентов и уменьшит теневой рынок…

http://www.kommersant.ua/doc/1772803

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Издание «Экономические известия» в публикации «Борьба за рынки откладывается» пишет: Россия экспортировала более 7 млн. т зерна, не имея достаточных собственных портовых мощностей. Украина не вывезла пока даже 2 млн. т с возможностями погрузить более 5 млн. Т. Почему украинцы не спешат с экспортом и не ощущают давления такого мощного конкурента? Складывается впечатление, что мы пропустили Россию вперед, чтобы усилить поставки во втором полугодии…

http://markets.eizvestia.com/full/borba-za-rynki-otkladyvaetsya

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Страна прикрылась рейтингом», в котором пишут: снижение рейтинга Украины по обязательствам в гривне Standard & Poor’s не испугало отечественных экспертов и зарубежных инвесторов. По их мнению, гораздо важнее то, что долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте удержался на предыдущем уровне…

http://finance.eizvestia.com/full/strana-prikrylas-rejtingom

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«Экономические известия» публикуют материал «Интерпайп» раскинет сети», в котором пишут: после запуска электросталеплавильного комплекса «Интерпайпу» потребуется много металлолома. При этом компания ведет работы по увеличению собственных ломозаготовительных мощностей. Уже в 2012 г. будет увеличено количество площадок по заготовке сырья, входящих в структуру вторметов группы…

http://markets.eizvestia.com/full/interpajp-raskinet-seti

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Газета «Сегодня» в публикации «Газ из Туркмении в Украину может пойти скоро - но по российской трубе» пишет: Ашхабад дошел до крайней степени недовольства Москвой, которая заключила контракт на выкуп всего туркменского газа, но вместо обещанных 70—80 миллиардов кубов выкупает 11. Уже к началу визита украинского президента на блюдечке с голубой каемочкой лежали свободные 40—50 миллиардов кубов, которые, правда, нужно доставить в Украину…

http://www.segodnya.ua/news/14288264.html

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Также «Сегодня» в публикации «Бюджет-2012: доходы уйдут на социалку» пишет: правительство обещает в следующем году рост реальных зарплат бюджетников на 12%…

http://www.segodnya.ua/news/14288302.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина пойдет вслед за Россией по часовой стрелке?» пишет: парламенту предлагают отменить перевод часов, оставив жить страну по летнему времени. В марте т.г. это сделала Россия. Теперь она опережает мир на 3 часа. И мы побежим вдогонку…

http://economics.unian.net/rus/detail/102117

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «ФАС собирается взыскать с РЖД и «дочек» 10 млрд руб.» пишет: в РФ железнодорожная реформа обернулась дефицитом вагонов. РЖД резко сократила перевозки из-за недостатка парка, а ее «дочки» — Первая и Вторая грузовые компании подняли расценки на услуги. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против всех трех…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1364944/rzhd_ne_vezet

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Также «Ведомости» в публикации «Собянин пообещал Wi-Fi в метро» пишут: мэр Москвы пообещал, что в метро скоро появится бесплатный доступ в интернет по технологии WiFi. Такой проект есть, но бесплатным для пользователей он не будет, уточняют чиновники…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1364942/wifi_izpod_zemli

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Издание «Известия» в публикации «Государство избавится еще от 200 активов» пишет: в РФ дополнительный список госактивов, которые планируется продать в ближайшие пару лет, пополнится еще 200 объектами. Власти собираются отказаться от всевозможного недвижимого имущества и еще нескольких ФГУПов…

http://www.izvestia.ru/news/500515

(УНИАН)