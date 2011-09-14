Украина получила подтверждение, что Асоциация с ЕС будет подписана в полном объеме - ПР

Украина получила новые подтверждения от Европейской комиссии и от европейских коллег о том, что Соглашение об ассоциации будет подписано в полном объеме, а не только та часть, которая касается экономических вопросов.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, вице-президент ПАСЕ от Украины Иван ПОПЕСКУ, сообщается на сайте Партии регионов.

По его словам то, что Соглашение об ассоциации будет подписано в полном объеме, подтвердил председатель комиссии по иностранным делам румынского сената Титус КОРЛЭЦЯН.

«Кроме того, 15-17 сентября Украину посетит член Европейской комиссии Штефан ФЮЛЕ, отвечающий за вопросы расширения европейской политики и соседства. Он будет принимать участие в 8-й Ялтинской ежегодной встрече «Украина и мир: общие вызовы, общее будущее», - сказал народный депутат.

Он подчеркнул, что во время работы форума у Ш.ФЮЛЕ предполагается встреча с высшим руководством Украины в ходе которой будут обсуждаться все актуальные для ЕС и нашего государства вопросы, в том числе в контексте завершения переговоров по подписанию Соглашения об ассоциации и развитии диалога о введении безвизового режима, а также касающиеся создания углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли.

«Более того, в решение группы Европейских консерваторов и реформистов четко даются сигналы, что до конца нынешнего года соглашение должно быть подписано. Что дает нам оптимистический прогноз относительно этого события и еще раз доказывает: несмотря на попытки отдельных наших оппозиционеров, готовых принести вред Украине, предлагая Еврокомиссии пока что не подписывать Ассоциацию, они не увенчались успехом. И подтверждается, что внутренние процессы в Украине не влияют на нашу европейскую интеграцию», - сказал И.ПОПЕСКУ.