Международный комитет ЕП перенес рассмотрение резолюции по Украине на 16 ноября – СМИ

Комитет по международным делам Европарламента перенес рассмотрение резолюции по переговорам между Украиной и Европейским Союзом о соглашении об ассоциации на 16 ноября.

Как пишет газета «Комерсант-Украина», в понедельник поздно вечером в Страсбурге состоялось заседание комитета по международным делам Европейского парламента (ЕП), который обсудил перспективы завершения переговоров с Украиной по соглашению об ассоциации. Формально комитет не принимал какого-либо решения – состоялись свободные дебаты. Дискуссия подтвердила, что в ЕП нет единого мнения о том, как должен действовать Брюссель. Ряд депутатов, представляющих группу Европейской народной партии, заявили о недопустимости подписания соглашения с Киевом в условиях, когда в Украине фиксируются грубые нарушения демократических принципов, в то время как их коллеги из других фракций настаивали на скорейшем подписании договора.

На сайте Европарламента доступна черновая редакция резолюции, зарегистрированная еще в июле. Этот вариант документа, как пишет издание, очень выгоден украинской власти – в нем нет упоминаний об изменении меры пресечения в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, есть фразы о безусловном праве Украины стать членом Евросоюза, а также о том, что ЕС должен отменить визовые сборы для украинцев и предоставить Киеву более четкую перспективу отмены визового режима. Главная же идея документа – ЕП обращается к Еврокомиссии, Совету министров ЕС и Службе внешнеполитической деятельности ЕС с требованием "предпринять все необходимое для достижения договоренности по соглашению между ЕС и Украиной не позже конца 2011 года".

«Коммерсант» напоминает, что ранее предполагалось, что резолюция по Украине должна быть принята на следующей пленарной неделе – 26-29 сентября, был установлен крайний срок для предоставления депутатами поправок к тексту – 21 сентября. Однако в понедельник вечером члены комитета по инициативе ЕНП отменили этот срок. "Дедлайн будет продлен. Мы ведь живем не в политическом вакууме, и решение ЕП, безусловно, должно зависеть от решения суда по делу ТИМОШЕНКО. Поэтому мы дождемся решения суда и после этого продолжим обсуждение", – сказал газете депутат Европарламента Михаэль ГАЛЕР (группа ЕНП, Германия).

По информации газеты, в понедельник была достигнута договоренность о том, что резолюция будет вынесена на голосование в ЕП лишь 16 ноября, однако в этом случае ЕНП будет сложно заблокировать переговоры Украины и Евросоюза по соглашению об ассоциации, которые к тому времени будут де-факто завершены.

М.ГАЛЕР в беседе с «Коммерсантом» признал, что его политическая группа намерена предложить отдельное решение по делу Ю.ТИМОШЕНКО, в котором будут описаны санкции в отношении Украины. "Если в начале октября появится решение Печерского суда по делу ТИМОШЕНКО, мы будем настаивать на немедленном рассмотрении еще одной резолюции", – заявил евродепутат.

На сегодняшний день ЕНП не удалось найти большинство голосов в поддержку своей инициативы, заверил газету собеседник в аппарате Европарламента.

В МИД Украины также уверены, что усилия ЕНП не увенчаются успехом.

Директор Департамента политики и безопасности МИДа Василий ФИЛИПЧУК 13 сентября заверил журналистов, что переговоры об ассоциации в любом случае будут завершены до конца года. "Мы надеемся, что в октябре в ходе визита Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель будет достигнут политический компромисс по тем вопросам, которые не будут решены на экспертном уровне, и в результате глава Украинского государства и руководство ЕС объявят о завершении переговоров. Парафирование соглашения планируется в декабре в Киеве во время саммита Украина–ЕС", – заявил В.ФИЛИПЧУК.