В Верховной Раде зарегистрировали законопроект Москаля про амнистию Тимошенко и Луценко

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект народного депутата от партии “Народна Самооборона” Геннадия МОСКАЛЯ об амнистии лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и лидера партии «Народна Самооборона», бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Украина», вчера, 13 сентября, Аппарат Верховной Рады со второй попытки зарегистрировал этот законопроект.

В соответствии с документом, парламенту предлагается освободить Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО от уголовной ответственности за все допущенные ими в прошлом правонарушения. По мнению Г.МОСКАЛЯ, это необходимо сделать "для утверждения политических свобод и демократических ценностей в Украине, улучшения международного имиджа страны, устранения препятствий на пути интеграции Украины в Европейский Союз".

Издание напоминает, что при регистрации законопроекта на прошлой неделе возникли проблемы. Г.МОСКАЛЬ сообщил СМИ, что в Аппарате ВР отказывались регистрировать документ, поскольку сочли его "политически ангажированным".

Заместитель руководителя аппарата парламента Юрий ЯСЕНЧУК вчера заявил изданию, что "с законопроектом действительно были проблемы, однако они уже решены". "На этапе регистрации у нас возникли сомнения относительно того, кто может регистрировать подобный законопроект – Президент или народный депутат, поэтому мы обратились за разъяснениями в профильный комитет (по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности), – сообщил Ю.ЯСЕНЧУК. – Там ответили, что депутат имеет такое право, поэтому сегодня (13 сентября) текст документа был опубликован на сайте. При этом вся процедура была соблюдена".