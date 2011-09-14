Россия требует гарантий ненаправленности системы ПРО в Европе против ее ядерных сил

Москва. Россия требует юридически обязывающих гарантий ненаправленности развертываемой системы противоракетной обороны США в Европе против своих стратегических ядерных сил.

Об этом заявили в МИД РФ в связи с подписанным 13 сентября соглашением между США и Румынией о размещении в Румынии базы американских ракет-перехватчиков SM-3. Соответствующим комментарием российского ведомства располагает УНИАН.

«Запланированная к развертыванию в Румынии к 2015 году, независимо от эволюции реальных ракетных вызовов, противоракетная база - очередное звено в выстраиваемой Соединенными Штатами Америки стратегической инфраструктуре глобальной противоракетной обороны», - говориться в сообщении.

По мнению российской дипломатии, договоренность с Румынией о размещении на бывшей базе ВВС Девеселу наземного варианта противоракет SM-3 и системы «Иджис», как и недавнее объявление о предстоящем размещении в Турции американского противоракетного радара передового базирования AN/TPY-2, свидетельствует о том, что реализация противоракетных планов США в Европе идет быстро и планомерно.

«Это происходит на фоне отсутствия прогресса в российско-натовском и российско-американском диалоге по тематике ПРО», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что развитие событий лишь повышает актуальность получения от США и НАТО твердых, юридически обязывающих гарантий ненаправленности развертываемых ими в Европе противоракетных средств против стратегических ядерных сил России. Кроме того, в российском МИД считают, что требуется также выработать в Совете Россия-НАТО действенные и предметные решения относительно замысла и архитектуры ПРО, разворачиваемой в регионе.